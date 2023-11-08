لدعم التحول الذكي ومواكبة أهداف "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"

"مارجي"، أحدث إضافة إلى خدمات آبكو المدعومة بالذكاء الاصطناعي منذ إطلاقها مختبرا الذكاء الاصطناعي العالمي من الإمارات عام 2018، وهي تقدم تحليلات وتوقعات ومنتجات تدمج الذكاء الاصطناعي التكيفي مع الخبرة الجماعية لفرقها

الإمارات العربية المتحدة: فيما تكثّف المؤسسات الحكومية والشركات في جميع أنحاء العالم عملها على استكشاف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، أعلنت شركة "آبكو العالمية" اليوم إطلاق شكل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التكيفي تحت مسمى "مارجي" (Margy) – وهي عضو جديد في الفريق يقوم على الذكاء الاصطناعي ويساعد المؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال على التحول الذكي ومواكبة الأهداف الطموحة التي وضعتها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" وفي مقدمتها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

يأتي ذلك بعد إطلاق آبكو أول مختبر لها على مستوى العالم للذكاء الاصطناعي من دولة الإمارات في العام 2018، تماشياً مع "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" الهادفة إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، إلى جانب خلق بيئات عمل مبتكرة، وسوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

وتقدم "مارجي"، أحدث أعضاء فريق الشركة العالمية، مهارات متقدمة تتيح مواكبة مبادرات تسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الاتصال. وهي تجمع بين التكنولوجيا والخبرة الجماعية لفرق عمل آبكو العالمية لدعم استراتيجيات العملاء وأعمالهم. وهي توظف قدرات تعلّم الآلة لتسخير معارف خبراء الشركة في فروعها في مختلف أنحاء العالم وتقديم رؤى أفضل كل مرة. كما تقدم خدمة استشارات شاملة للذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على تحقيق التحول الذكي في أعمالهم.

وتم استيحاء اسم "مارجي" من مؤسسة "آبكو العالمية" مارجري كراوس، التي تحولت الشركة تحت قيادتها من وحدة عمل صغيرة إلى شركة استشارية عالمية رائدة.

وقال إيفان كراوس، الرئيس ومدير عام العمليات في آبكو العالمية: "نؤمن في شركتنا بأنه لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة يستخدمها الناس لمجرد القيام بوظائفهم، وإنما كفرصة لتسخير الخبرة الجماعية لموظفينا حول العالم وكبار مستشارينا وتاريخنا الممتد إلى أربعين عاماً، ودمجها بطريقة مبسطة وإتاحتها لفريقنا لتقديم الحلول المبتكرة لكل مسألة يواجهها عملاؤنا. ولهذا السبب، يسعدنا أن نقدم "مارجي"، التي ستساعدنا في تقديم رؤى أفضل وأكثر قيمة لعملائنا، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات الجديدة للذكاء الاصطناعي والتي ستساعد عملاءنا على مواكبة مختلف التحولات التي نشهدها على مدى عقود في بيئات الأعمال".

وجاء إطلاق "مارجي" نتيجةً لجهود مختبر الذكاء الاصطناعي في آبكو العالمية من دبي بعد أكثر من خمس سنوات من الاختبارات والتجارب تحت قيادة خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله صهيون وفريق عمل المختبر.

وقال عماد لحد، المدير التنفيذي لمقر الشركة في دبي ورئيس مختبر الذكاء الاصطناعي: "تجسد "مارجي" قدراتنا التكاملية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي جمعناها ضمن منظومة واحدة متطورة، تدمج بين الذكاء الاصطناعي والتعاون البشري. وقد جاء إنشاؤها لتكون عضواً ذكياً وخبيراً في فريق عملنا، يمكنه أن يمنح موظفينا وعملاءنا ميزة تنافسية في السوق - تماماً كما تفعل مؤسسة الشركة مارجري كراوس مع العديد من فرقنا اليوم في الحياة الواقعية".

وتمثل "مارجي" إضافة تمكينية قادرة على مواكبة المستقبل وتقييم تحديات الأعمال التي يواجهها العملاء، كما يمكنها أتمتة إنشاء المحتوى، ومساعدة الفرق على العمل بكفاءة أكبر. وتتضمن أداة لإدارة السمعة تراقب حجم تواجد العميل على شبكة الإنترنت، فضلاً عن إدارة الأزمات المحتملة.

وعلى مستوى بناء قدرات الكوادر وتطويرهم، تتيح "مارجي" لفرق العمل أيضاً تقديم رؤية شاملة لعملهم وتقدمهم وتأثيرهم باستخدام لوحات معلومات تعريفية يتم تحديثها بشكل فوري، حيث تقوم بتنفيذ هذه المهارات من خلال التكامل بسلاسة مع مصادر بيانات مختلفة وفهم كميات كبيرة من المعلومات باستخدام تقنيات متقدمة، مثل تحليل البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية والمعالجة الطبيعية للغة.

وبما أن "مارجي" مبنية على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "آبكو" التي تتضمن عمليات تكاملية خاصة مع البنية التحتية "آزور" من "مايكروسوفت"، فهي تتميز بأفضل مستويات الأمان والامتثال والضوابط وإدارة البيانات.

استشارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأنشأت آبكو أيضاً خدمة استشاريًة جديدة للذكاء الاصطناعي للعملاء الذين يواجهون تحديات في أعمالهم، أو يحاولون تحقيق التحول نحو الذكاء الاصطناعي، أو ممن يرغبون بتسريع نموهم وتعزيز حصتهم في السوق. وبالإضافة إلى تطوير أطر عمل لاستراتيجيات الحوكمة والحد من المخاطر، تستفيد آبكو من خبرتها في مجال تعزيز الحضور لمساعدة العملاء على فهم سياسة الذكاء الاصطناعي وصياغتها، بالتزامن مع التواصل بشكل فاعل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

وتقدم آبكو الاستشارية للذكاء الاصطناعي مجموعة من الخدمات الأخرى، مثل تطوير مبادئ مسؤولة للذكاء الاصطناعي، والتخطيط للأزمات والاستجابة لها، وإدارة التغيير الداخلي، وإبرام التحالفات، وقيادة ورش عمل تعليمية حول الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير تنافسية وغير ذلك.

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