تكريم 33 شركة محلية وخليجية في حفل أقيم في إكسبو 2020 دبي

الحفل الختامي للجائزة أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص ومجموعات ومجالس الأعمال

الغرير: تكريم الشركات المتميزة والمبتكرة يأتي كجزءٍ من الاحتفالات الموسعة هذا العام بعيد الاتحاد الخمسين، ومعرض إكسبو 2020 دبي

الغرير: ثقافة التميز والابتكار هي ثقافة متجذرة في كافة جهود غرفة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ للأعمال والتميز

بوعميم: الجائزة تطورت لتصبح منظومة شاملة لتقييم التميز والابتكار وحوالي 1950 شركة متقدمة للجائزة منذ إطلاقها في 2005 ، و205 عدد الشركات المكرمة في الجائزة حتى الآن

13% نسبة الشركات الخليجية التي شاركت في الدورات الحالية للجائزة، و80 شركة خليجية شاركت بالجائزة منذ توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي

الجائزة عضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتعتبر أرفع جوائز تكريم الأداء المؤسسي في المنطقة

مستشفى زليخة تحصد أفضل أداء في التميز وهووي تك (فرع دبي) تحصد أفضل أداء في الابتكار وبنك الرياض يحصد جائزة أفضل أداء في التميز في خدمة المتعاملين

دبي : كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، التي تنظمها غرفة دبي، والدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وحضر الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، حشدٌ من كبار المسؤولين ومدراء المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، وممثلو مجموعات ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، بالإضافة إلى حشدٍ من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.

وشملت قائمة الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال كل من الشركة العربية للسيارات، وهايبرماركت اللولو-فرع القصيص، وأسواق للتجزئة عن فئة التجارة، وفازت في فئة الصناعة كل من شركة الخليج للسحب والإمارات العالمية للالمنيوم ومصانع المطاط الخليجية ويونيليفر (مصنع ليبتون جبل علي) بالإضافة إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مملكة البحرين، وجندال شديد للحديد والصلب من سلطنة عمان. وحازت كل من مستشفى زليخة والقرية العالمية-دبي وترانسجارد لخدمات إدارة النقد على جوائز فئة الخدمات. وفي فئة البناء والتشييد، فازت كل من "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست China State Construction Engineering Corporation Middle East) وأليك للهندسة والمقاولات بجائزة هذه الفئة. أما في فئة النقل والدعم اللوجستي، ففازت شركة النجم الثلاثي للنقليات (تراي ستار ترانسبورت) بالجائزة.

وسعياً منها إلى تشجيع الشركات على التميز والارتقاء بأدائها إلى مستويات أعلى، كرمت الغرفة الشركة صاحبة الأداء المتميز في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وحصلت مستشفى زليخة على جائزة أفضل أداء في التميز.

أما قائمة الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، فحصلت هووي تك (فرع دبي) وترانسجارد لخدمات إدارة النقد على جوائز فئة الخدمات. أما في فئة البناء والتشييد، ففازت بها أليك للهندسة والمقاولات. وحصدت الشركة العربية للسيارات على جائزة فئة التجارة. وفي فئة الصناعة، ففازت كل من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مملكة البحرين، وجندال شديد للحديد والصلب من سلطنة عمان بجائزة هذه الفئة.

وحصلت هووي تيك (فرع دبي) على جائزة أفضل أداء في الابتكار في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، نتيجة جهودها المبتكرة في قطاع الخدمات.

أما قائمة الفائزين بالدورة الأولى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، فحصدت "دي بي ورلد الإمارات على جائزة فئة النقل والدعم اللوجيستي، أما في فئة الخدمات ففازت كل من اتصالات- منافذ بيع التجزئة وترانسجارد لخدمات إدارة النقد بالجائزة. وفاز بنك الرياض والأنصاري للصرافة بجائزة فئة الخدمات المالية. أما في فئة التجارة ففازت كل من الشركة العربية للسيارات ومجموعة أباريل وهايبر ماركت اللولو-القصيص بالجائزة. وفازت بركات كواليتي بلاس بجائزة فئة الصناعة.

وحصد بنك الرياض من المملكة العربية السعودية على جائزة أفضل أداء في التميز في خدمة المتعاملين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ان الجائزة التي تعتبر عضواً في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تشكل جزءاً أساسياً من ثقافة التميز المؤسسي التي تحرص القيادة الرشيدة على غرسها في مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن تكريم الشركات المتميزة والمبتكرة يأتي اليوم كجزءٍ من الاحتفالات الموسعة هذا العام بعيد الاتحاد الخمسين، ومعرض إكسبو 2020 دبي، لأن قطاع الأعمال جزء أساسي لا يتجزأ من مسيرة النمو المستدامة.

وأضاف الغرير قائلاً:" نرفع اليوم شعار التميز والابتكار، ونحتفل معاً بنهجٍ يميز منطقتنا الخليجية، ويضعنا في صدارة مجتمعات الأعمال المتطورة. فثقافة التميز والابتكار هي ثقافة متجذرة في كافة جهود غرفة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ للأعمال والتميز."

ولفت سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على الجائزة إلى أنه عندما أطلقت غرفة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2005، كانت تدرك أهمية ثقافة التميز في تعزيز تنافسية الشركات وسمعتها وكفاءتها، حيث تحولت الجائزة، التي نمت وتطورت على مر السنوات، إلى برنامجٍ شامل ومتكامل لتحفيز الشركات على تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية العالمية، مضيفاً أن عدد الشركات المتقدمة للجائزة بلغ أكثر من 1950 شركة، في حين كرمت الجائزة 205 شركات، لتصبح الجائزة أحد المكونات الرئيسية في غرس الابتكار والتميز في خدمات شركات ومؤسسات منطقتنا الخليجية.

وأضاف سعادته قائلاً:" لقد كانت دبي دوماً سباقة إلى تشجيع ودعم العمل المؤسسي الخليجي، والجائزة نموذج واضح لدعم شركاتنا المحلية والخليجية لاعتماد أفضل المعايير العالمية في الأداء المؤسسي المتميز، حيث بلغت نسبة الشركات الخليجية المشاركة في دورات الجائزة الحالية 13%، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الخليجية التي شاركت في برنامج الجائزة منذ توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 88 شركة، في حين لعبت الجائزة دوراً محورياً في دعم شركاتنا على اعتماد أفضل الممارسات عالمياً في الثقافة المؤسسية."

وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.

وقد أُطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2015، حيث تعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال مبادرة متميزة في نوعها لإبراز دور الابتكار في تحفيز بيئة الأعمال، بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021 بالمضي قدماً نحو المزيد من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار. وتشكل الجائزة حافزاً للقطاع الخاص لاتخاذ الابتكار كطريقٍ للنجاح المؤسسي.

وقد أطلقت الغرفة في 2019 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، والتي تستهدف تكريم جهود الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي التي توفر تجربةً ثريةً لجميع فئات متعامليها والتي تبتكر في اعتماد الاستراتيجيات التي تتمحور حول تحسين تجربة المتعاملين.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.

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