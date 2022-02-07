الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، علي اليسار بصحبة السيد طارق الشيخ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بوست باي

دبي: أبرم بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تمويل لشركة بوست باي، المزوّد الرائد لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في الشرق الأوسط. وتعد هذه الاتفاقية مثالاً آخر على الشراكة بين قطاع خدمات التكنولوجيا المالية والبنوك للاستفادة من خبرتهم المجتمعة لتعزيز مجموعة المنتجات المالية المعروضة في السوق.

ستوفر الشراكة الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري الدعم لمؤسسة بوست باي في عدّة جهات تشمل المعاملات المصرفية وتمويل الديون وحلول التجارة الإلكترونية مما يسمح لبوست باي التركيز على نمو الشركة ودعم العملاء والشركاء التجاريين. وستتمكن أيضًا بوست باي من خلال دعم بنك دبي التجاري المستمر لها من التوسع المخطط له في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما سيساعد هذا التمويل على ترسيخ مكانة بوست باي كشركة رائدة في المنطقة في مجال خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" والتي تتعاون من خلالها مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. علاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة تدعم بوست باي في وعدها للعملاء بتوفير عملية دفع سلسة وتقديم أكبر قدر من المرونة المالية لهم سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر في جميع أنحاء المنطقة.

وعن هذه الشراكة، صرّح طارق الشيخ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بوست باي، قائلاً: "يسعدنا تمديد شراكتنا مع بنك دبي التجاري، المؤسسة المالية الرائدة الملتزمة بدعم قطاع خدمات التكنولوجيا المالية والجيل القادم من الشركات الناشئة. يوفر بنك دبي التجاري كل ما نحتاجه لنتقدم بخطى واثقة ويشجعنا على تحقيق أهدافنا الطموحة للمستقبل".

وتعد هذه الاتفاقية أحدث خطوة يُقدِم عليها بنك دبي التجاري في رحلة شراكته مع شركات خدمات التكنولوجيا المالية، حيث تُوّجت هذه الرحلة مؤخرًا بافتتاح البنك لمختبره الرقمي في "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يعد أكبر منظومة للابتكار واحتضان قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وقد علّق الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، قائلاً: "تتماشى شراكتنا مع بوست باي مع التزامنا بدعم طموحات عملائنا. نحن نؤمن بضرورة دعم قطاع خدمات التكنولوجيا المالية المتنامي في دولة الإمارات وذلك لتعزيز قطاع المدفوعات بشكل عام من خلال طرح الحلول الرقمية المبتكرة مثل نظام "اشترِ الآن وادفع لاحقًا".

في العام الماضي، حصدت بوست باي 10 ملايين دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة أ بقيادة شركتيّ Afterpay و Touch ventures(وغيرهما) مما أدى إلى تسريع نمو الشركة عدة مرات ما جعلها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن بوست باي www.postpay.io

تأسست بوست باي عام 2019 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وعززت مكانتها كشركة رائدة في مجال "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أغلقت بوست باي جولة بقيمة 10 ملايين دولار للأسهم في يونيو 2021 والتي كانت سببًا في انضمام شركتيّ AP Ventures وAfterpay، الرائدة في نفس المجال، لها. تتمثل رؤية بوست باي في تزويد المنطقة بأفضل حلول في مجال "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" الذي يعود بالفائدة على كل من المتسوقين والتجار. توفر الشركة للمتسوقين خيار الدفع على ثلاثة أقساط شهرية في المتاجر الشريكة لها دون أي فائدة أو رسوم على الإطلاق بينما تقوم بتحويل هذه التكاليف إلى تجار التجزئة مقابل تعاونها معهم كبوابة دفع متميزة. تعمل حلول بوست باي على زيادة معدلات التحويل حتى 30% وزيادة متوسط قيمة الطلبات بأكثر من 50% وتقليل معدلات الإرجاع بأكثر من 25%، وكل ذلك بدون أي مخاطر إضافية على الإطلاق على تجار التجزئة حيث يتم تسويتها مقدمًا بشكل أسبوعي.

شهدت شركة بوست باي نموًا هائلاً في العام الماضي كما أن لديها العديد من الأخبار الرائعة منتظر الإعلان عنها. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت بالتعاون مع آلاف التجار ودخلت في شراكات مع الكثير من كبار متاجر التجزئة البارزة سواء الإقليمية أو متعددة الجنسيات، منها مجموعة الشايع ومجموعة الطاير ومجموعة شلهوب ومجموعة أباريل وNamshi وغيرها الكثير. تهدف الشراكة الإستراتيجية مع Afterpay إلى تعزيز مكانة بوست باي كشركة رائدة في السوق. واستنادًا إلى معدّل نموها الحالي، من المتوقع رؤية تعاون بين بوست باي وجميع العلامات التجارية الرائدة في المنطقة في فترة زمنية قصيرة. بالإضافة إلى كل ما سبق، تلعب بوست باي دورًا أساسيًا في كل من قطاعيّ التجزئة والمدفوعات في المنطقة.

نبذة عن بنك دبي التجاري www.cbd.ae

تأسس بنك دبي التجاري عام 1969 وهو مسجل كشركة مساهمة عامة. البنك مُدرج في سوق دبي المالي وأغلب ملكيته تعود إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل 20% من قِبل مؤسسة دبي للاستثمار. على مر السنين، أثبت بنك دبي التجاري نفسه كأحد أقوى المؤسسات المصرفية وأكثرها تقدمًا، ويتمتع بهيكل مالي قوي وإدارة قوية فضلاً عن قاعدة متزايدة من العملاء المخلصين. يعد بنك دبي التجاري اليوم أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات ويقدم لعملائه مجموعة كاملة من المنتجات، والخدمات المصرفية التجارية وخدمات صيرفة التجزئة.

للتواصل:

support@postpay.io

الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني: https://postpay.io/

الانستغرام: https://www.instagram.com/postpayofficial/

الفيسبوك: https://www.facebook.com/postpay.io

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/postpayofficial/

تويتر: https://twitter.com/postpayofficial

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

زينب الحسن

zainab@popcomms.ae

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022