دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مايلستون سيستمز، الرائدة في مجال تقنيات المراقبة بالفيديو، عن إصدار النسخة الثالثة من برنامج XPROTECT 2023، أحدث إصدار من برنامج إدارة الفيديو القابل للتطوير والمرن والقائم على البيانات. ويعتمد هذا التحديث على تقنية المنصة المفتوحة الرائدة من XProtect مع إضافة قدرات جديدة تزيد من الكفاءة التشغيلية وتعزز التعاون وتوفر تحكماً أكبر في النظام.

الميزات الرئيسية للنسخة الثالثة من XPROTECT 2023

دليل ميزة التأهيل لبدء العمل: تقدم هذه الميزة المدمجة في متصفح الشبكة للمشغلين معلومات حول كيفية هيكلة المتصفح، مما يساعد المشغلين على العمل بكفاءة أكبر، ويجعل تأهيل الموظفين الجدد أسهل وأسرع .

إشعارات الإنذار بحسب الوظيفة: تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف لإشعارات الإنذار بحيث يتم توجيه التنبيهات إلى مشغلين محددين بناءً على وظيفتهم. مما يمنع الإنذارات المزعجة عن طريق إرسال الإنذارات محددة فقط إلى كل مستخدم، ويساعد المشغلين على التركيز على الإنذارات التي تهمهم فقط. ويسهم هذا الخيار في تحسين أوقات الاستجابة من خلال توجيه التنبيهات المهمة على الفور إلى الشخص الصحيح .

بالإضافة إلى هذه الميزات الجديدة، تحتوي تحديثات النسخة الثالثة لعام 2023 على مجموعة واسعة من التحسينات الأخرى، بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني، وتحسين مرونة الأجهزة الافتراضية، وتوسيع التكامل مع أنظمة الطرف الثالث عبر بنية واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لحل XProtect

يؤكد إصدار النسخة الثالثة لعام 2023 على التزام مايلستون بدفع حدود تقنيات المراقبة بالفيديو مفتوحة المنصات. كما يضمن تركيز الشركة على الابتكار لمستخدمي XProtect القدرة الدائمة على الوصول إلى أحدث الإمكانيات لتحقيق اقصى فائدة ممكنة من البنية التحتية للفيديو الخاصة بهم.

يمكن لمستخدمي XProtect بموجب برنامج الصيانة والدعم الحالي من مايلستون تنزيل تحديث النسخة الثالثة لعام 2023 دون أي تكلفة إضافية. كما يمكن للمؤسسات التي لا تستخدم XProtect حالياً، استكشاف إمكانية الاستفادة من أنظمة إدارة الفيديو الأكثر قوة ومرونة في هذه المجال.

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حول مايلستون سيستمز

مايلستون سيستمز شركة رائدة في مجال توفير منصة مفتوحة لبرمجيات إدارة الفيديو، هذه التقنية التي تساعد العالم على إيجاد حلول لضمان السلامة وحماية الأصول وزيادة كفاءة الأعمال. تعمل مايلستون على توفير منصة مفتوحة تدفع عجلة التعاون والابتكار في تطوير واستخدام تقنية شبكة الفيديو، وذلك بواسطة حلولها الموثوقة والقابلة للتوسع ذات النتائج المثبتة في أكثر من 500,000 مرفقة ومنشأة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة مايلستون عام 1998، وهي شركة مستقلة ضمن مجموعة "كانون". للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.milestonesys.com للحصول على الأخبار والبيانات الصحفية الأخرى، يمكنكم زيارة غرفة الأخبار الخاصة بنا.