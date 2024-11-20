XPANSE 2024 يُطلق مبادرة لبناء منظومة مستدامة على مدار العام لعالم جديد ومُلهم

أبوظبي : افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم فعاليات XPANSE 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، معلنًا انطلاق أول منتدى عالمي مخصص لاستشراف التقنيات المتسارعة وتأثيراتها على مستقبل البشرية.

وقال معاليه في كلمته خلال حفل الافتتاح: "يمثل XPANSE 2024 تجمعاً عالمياً للقادة والمفكرين والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات التحويلية للتقنيات المتسارعة عبر مختلف القطاعات، إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جعلت من الابتكار أساساً رئيسياً لتحقيق التقدم الوطني، وذلك عن طريق تهيئة البيئة التي الحاضنة للأفكار الجريئة وتدفع حدود التكنولوجيا إلى آفاق جديدة."

وأضاف معاليه: "بينما نجتمع اليوم في أبوظبي، التي أصبحت مركزاً للابتكارات الرائدة والحوار العالمي، نستذكر مسؤوليتنا المشتركة لضمان أن تسهم التطورات التقنية المتسارعة في تحقيق الخير العام للبشرية، وهذا المنتدى ليس مجرد احتفال بالإنجازات، بل هو دعوة للعمل – لتوجيه الابتكار بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والشمولية والاستدامة."

ولفت معاليه إلى "أن المناقشات واللقاءات التي ستشهدها فعاليات XPANSE 2024 ستدفع بلا شك إلى صياغة مستقبل تسهم فيه التكنولوجيا بتحسين حياة الأفراد، وتمكين المجتمعات، والحفاظ على قيمنا الإنسانية. لنعمل سوياً لبناء عالم أكثر أمنًا وازدهارًا وتسامحًا للجميع."

فيما ألقت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، كلمة رئيسية في افتتاح منتدي XPANSE 2024، والتي سلطت فيها الضوء على ظهور أبوظبي كمركز رئيسي للتمويل والتكنولوجيا في المنطقة، والتزامه بتعزيز الابتكار والمزيد من التعاون حول الأفكار والتقنيات المتطورة. وأشارت معاليها للتغيرات التكنولوجيا السريعة وضرورة تبني أحدثها، مؤكدة على أهمية تسخير هذه التحويلات لإعادة تشكيل هذا القطاع الهام وتطويره.

وشددت معاليها على تركيز دولة الإمارات على نقل المعرفة ورعاية البيئة التقنية وبما يعود بالنفع على المجتمع، مع التشجيع على المزيد من الابتكارات والصناعات الجديدة.

فيما أدار معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، جلسة حوارية وزارية مع الدكتورة زينة جراحي سينكر، المؤسسة الرئيسية لفعالية XPANSE والمدير العام لمؤسسة MATTER. سلط معاليه فيها الضوء على رحلة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومعهد الابتكار، في عملية تعزيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة والمساهمة في اقتصاد المعرفة. مشيراً إلى أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة يعمل كمركز اتصال عالمي، مما يسهل التعاون معه في مجال الأبحاث.

وركزت الجلسة الحوارية على الدور التحويلي للتكنولوجيا بأفرعها الأخرى، كالذكاء الاصطناعي، ومكانة أبوظبي كملهمة في مجال الذكاء الاصطناعي وومركزها المتقدم في مجال تكنولوجيا الكم.

وتستضيف شركة ADQ، شركة الاستثمار القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها المنتدى وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع مركز التفكير العالمي MATTER خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024، ويُعد المنتدى منصة فريدة تجمع أبرز المفكرين العالميين لاستكشاف آفاق مبتكرة وجريئة.

وتتضمن فعالية XPANSE 2024 أربع منصات تفاعلية مبتكرة مصممة لتعزيز الابتكار والتعاون، وهي منصة IMAGINARIUM التي تجمع بين الوسائط المتعددة والتجارب الحسية، إذ تستضيف 40 متحدثاً بارزاً يقدمون كلمات رئيسية ملهمة لمدة 8 دقائق، من بينهم حائزون على جوائز نوبل ومديرون تنفيذيون وقادة عالميون.،وتحتوي هذه المنصة على ستة برامج موضوعية إضافة إلى حفل افتتاح مميز، لتسليط الضوء على الأفكار الرائدة وتكريم المتحدثين الرئيسيين المحليين والدوليين المتميزين.

كما تقدم منصة الكلمات الرئيسية (Keynote Stage) 80 عرضاً موجزاً يقدمها خبراء عالميون مرموقون، بينما توفر منصة النقاش التفاعلي (Fireside Stage) مساحة للنقاشات المفتوحة والحوار التفاعلي والأسئلة الموجهة من الجمهور، حيث تجمع هذه المنصة بين مفكرين من مجالات متنوعة مثل علماء الأحياء، ومبتكري الذكاء الاصطناعي، والقراصنة الأخلاقيين، لتشجيع الترابط بين التخصصات المختلفة.

أما منصة العروض السريعة (Lightning Pitch Stage)، فتسلط الضوء على أكثر من 100 عرض تقديمي مدته خمس دقائق، يُقدمه مؤسسو شركات ناشئة، وباحثون، ومبتكرون شباب، لعرض أحدث ابتكاراتهم والمنافسة على ثلاث جوائز مرموقة، حيث صُممت كل منصة في XPANSE 2024 بهدف تحفيز الحوارات التحويلية وإطلاق رؤى جريئة للمستقبل.

وتتميز فعالية XPANSE 2024 بتشكيلة استثنائية من المفكرين المبدعين والقادة العالميين في مجالات العلوم المتقدمة والتقنيات الناشئة، إذ تُعد تلك الفعالية مبادرة تحويلية تهدف إلى بناء منظومة مستدامة تتطلع إلى مستقبل بلا حدود يعزز الابتكار والتعاون.

وتشمل قائمة المتحدثين المرموقين الحائزين على جوائز نوبل مثل الدكتور ستيفن تشو، والدكتور أنطون زايلينجر، والسير روجر بنروز، والبروفيسور دان شختيمان، إلى جانب شخصيات مؤثرة مثل السير رونالد كوهين، والسير مارتن سوريل، ومعالي كريستينا غالاش، والدكتور شون كارول.

كما تستضيف الفعالية رواداً بارزين مثل الدكتورة نجوى الأعرج، والدكتور أنيل سيث، والدكتور هيروشي إيشي، مما يخلق بيئة حيوية تحفز الترابط، والإبداع، وطرح الأفكار الثورية التي تسهم في تشكيل عالم أكثر اتصالاً وتعاوناً.

مع هذه التشكيلة المميزة من المفكرين الرائدين والمديرين التنفيذيين البارزين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة، تمثل الفعالية انطلاقة لمبادرة مستدامة تسعى لبناء منظومة تدعم مستقبل الابتكار والإبداع، وتؤسس لعالم أكثر تواصلاً وتكاملاً.

ويتميز الحدث ببرنامج غني ومتنوع يستقطب نخبة من العقول المفكرة والخبراء في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة، ويستهدف إطلاق مبادرة مستدامة لبناء منظومة ابتكارية تعمل على استشراف مستقبل مليء بالإمكانات غير المحدودة، وخلق عالم متصل وأكثر تعاونًا قائمًا على الإبداع والابتكار.

ويستقطب XPANSE 2024 أكثر من 2,500 مشارك من رواد الفكر العالمي، بمن فيهم الحائزون على جوائز نوبل، وقادة الصناعات، والرؤساء التنفيذيون، والوزراء، والعلماء، والمفكرون الدوليون، لمناقشة مستقبل تقنيات متسارعة تشمل: الحوسبة الكمومية، الذكاء المجسد والذكاء الاصطناعي العام، الجينوميات، الحوسبة غير التقليدية، الذكاء المجسد، المواد المتقدمة ثنائية الأبعاد، الذكاء العضوي، طاقة الاندماج، واجهات الدماغ-الآلة، المدن الذكية الواعية، الجيل المستقبلي G، وغيرها من المجالات المستقبلية.

وبفضل رؤيته طويلة الأمد، يسهم XPANSE 2024 في تعزيز مكانة أبوظبي كقائد عالمي في مجال التكنولوجيا من خلال التركيز على تقنيات المستقبل التي ستحدد ملامح التقدم العالمي القادم. كما يتميز المنتدى بالتزامه الواضح بقيم الاستدامة والابتكار، مما يجعله مختلفًا عن غيره من القمم التقنية العالمية.

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