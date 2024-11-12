أبوظبي: ينطلق في 20 من نوفمبر الجاري منتدىXPANSE 2024، الذي يعتبر واحدا من أهم الأحداث العالمية لاستشراف مستقبل التقنيات المتسارعة، وذلك لأول مرة في أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بحضور أعداد كبيرة من العلماء والمؤثرين الدوليين في مجال التقنيات المتسارعة بمركز أدنيك أبوظبي، والذي سيقام في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويستضيف المنتدى "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع معهد MATTER، وهو مركز أبحاث دولي مرموق، حيث يجمع الحدث نخبة من أبرز الخبراء العالميين في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، لبلورة رؤية عالمية للمستقبل في قلب أبوظبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: "يسعدنا أن نرحب بهذا الحشد الاستثنائي من كبار العلماء والفائزين على جائزة نوبل ورواد الأعمال في الدورة الافتتاحية لمنتدى XPANSE. إن هذا الملتقى لألمع العقول في العالم يمثل محطة بارزة في سعينا للابتكار التحويلي وتبادل المعرفة. ومن خلال هذا الحدث، تتخذ أبوظبي خطوة طموحة إلى الأمام حيث تحتضن فرص التكنولوجيا المتنامية التي تعيد تعريف مختلف القطاعات وترتقي بالمجتمعات وترسم ملامح مستقبل أفضل".

وسيجمع المنتدى 3 آلاف من الرواد المؤثرين، بما في ذلك نخبة من الحائزين على جائزة نوبل والمسؤولين التنفيذيين والوزراء والعلماء من مختلف المجالات، ليشاركوا جميعاً في نقاشات حول الذكاء الاصطناعي للكوانتم وتوليد الطاقة بالاندماج النووي والذكاء الاصطناعي العام وغيرها من المجالات. وسيعمل المنتدى على تعزيز فرص التعاون والتواصل بين كبار التنفيذيين وصناع القرار، مما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار. كما سيسلط الحدث الضوء على الإمكانيات التحويلية للتقنيات المتسارعة في تشكيل مستقبل المدن والمجتمعات والصناعات، معززاً التزام أبوظبي بدفع الحلول الرائدة على الساحة الدولية.

وسيتجاوز XPANSE 2024 الأطر التقليدية للمؤتمرات والمعارض، ليكون محفزاً لتطوير التقنيات المتسارعة، بما يعزز ريادة أبوظبي في التنمية المستدامة وتوطين المعرفة، وتطوير حلول رائدة للتحديات العالمية، كما وسيعكس المنتدى الأثر المتنامي لأبوظبي في المنظومة التكنولوجية العالمية، ويبرز التزام مجموعة أدنيك بتشجيع الابتكار المتوافق مع متطلبات العالم الملحة.

وبدءاً من أجهزة التفاعل بين الدماغ والآلات ووصولاً إلى المدن الواعية وحوسبة الكوانتم وعلم الجينوم، سيبحث الحاضرون في التكنولوجيا التي ستحدد ملامح الحقبة المقبلة من التقدم الإنساني. ويتخطى منتدى XPANSE 2024 المفاهيم رفيعة المستوى، إذ يقدّم تجارب غامرة تظهر التطبيقات الواقعية لتلك التكنولوجيا، كما سيشهد المشاركون عن قرب كيف ستؤثر تلك الابتكارات على القطاعات والاقتصادات والحياة اليومية.

ويمثل هذا الحدث البارز فرصة لتعزيز مسيرة المنطقة التقنية، من خلال استعراض ابتكارات متقدمة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وإحداث تطورات في مجال الصحة، وتعزيز مرونة المجتمعات.

وعبر جمع نخبة من العقول العالمية وإطلاق حوارات مؤثرة مع صناع القرار، يسعى XPANSE 2024 إلى تمكين المجتمعات وإلهام الأجيال القادمة لتخيل مستقبل يتجاوز آفاق الحاضر.

نبذة عن "القابضة" (ADQ):

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

نبذه عن مجموعة أدنيك:

تعد مجموعة أدنيك، المعروفة بإرثها العريق وعملياتها التجارية المتنوعة، قوة رائدة في قطاعي السياحة التجارية والترفيهية على مستوى العالم.

تتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبو ظبي، وتغطي الأنشطة المتنوعة لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: المرافق، الفعاليات، الفنادق، خدمات المأكولات والمشروبات، الخدمات، السياحة، والإعلام. تدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين ومركز إكسل لندن الحائز على عدة جوائز مرموقة في المملكة المتحدة.

يشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وأصحاب المصلحة.

كما أطلقت المجموعة في عام 2023 "كابيتال بروتوكول"، وهي خدمة بروتوكول خاصة بالشخصيات الهامة يتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

يتألف قطاع الأطعمة والمشروبات في مجموعة "أدنيك" من "كابيتال للضيافة"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والتعليم.

أما قطاع الفنادق، فيضم محفظة متنوعة من سبعة فنادق ومنتجعات في أبوظبي، ولندن، وريكيافيك، بما مجموعه حوالي 2000 غرفة ضيوف. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مجموعة "أدنيك" محفظتها من خلال الاستحواذ على "توفور54"، التي تعتبر قوة دافعة في صناعة الإعلام والترفيه المستدامة في أبوظبي.

قد حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، حيث حصلت على العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كقائدة في الصناعة.

نبذة عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة:

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الصرح الشامل المكلف بتطوير منظومة البحث والتطوير وقيادة أولويات البحوث الاستراتيجية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. مسؤول عن تسريع جهود أبوظبي البحثية في الأوساط الأكاديمية والصناعية، ودمج الأموال للاستثمار الفعال وقيادة السياسات واللوائح لاتخاذ القرارات بسرعة، ويقوم مركز أبوظبي لبحوث التكنولوجيا بتوجيه الحلول التكنولوجية المتقدمة. وتأسيس أبوظبي ودولة الإمارات العربي

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