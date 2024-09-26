أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ستُعقد النسخة المنتظرة بشغف من معرض "توظيف × زاهب" لعام 2024- الذي ازدادت شعبيته بشكل مستمر على مدار 17 نسخة حتى الآن، ويُمكن للمواطنين الإماراتيين حضوره مجاناً- في مركز أدنيك أبوظبي بين 19 و21 نوفمبر 2024. ويُعرف "توظيف x زاهب" على نطاق واسع باعتباره الحدث الأهم في تقويم فعاليات التوطين في دولة الإمارات، ويكتسب مكانة خاصّة في قلوب ووجدان الطلبة والخريجين الإماراتيين الشباب، بالإضافة إلى المهنيين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تحسين مهاراتهم أو التحوّل إلى مسارات مهنيّة بديلة.

سيتضمن المعرض خدمات التوجيه المهني، جلسات محاكاة المقابلات، والجولات الإرشادية في قاعة المعرض. بالإضافة إلى محطة لالتقاط الصور المهنية، سيكون هناك مسابقات مثيرة تتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز قيمة. ومن أبرز الفعاليات ورش العمل الحصرية التي يقودها محترفون، حيث يمكن للزوار اكتساب استراتيجيات عملية في كتابة السيرة الذاتية ومهارات التفاوض. وسيشمل الحدث أيضاً جلسات تحفيزية يقدمها قادة رأي من مختلف القطاعات، حيث يشاركون رؤاهم الشخصية ونصائحهم لتحقيق النجاح المهني. كما تتضمن الفعالية جلسات نقاش حول قضايا تنظيمية مهمة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: "يسرنا -كشريك استراتيجي حكومي- المساهمة بدعم النسخة الجديدة من معرض "توظيف x زاهب"، نظراً لكونه منصّة استثنائية تتيح للشباب الإماراتي الفرصة للازدهار والارتقاء ضمن مختلف القطاعات الحيويّة الحكوميّة والخاصّة، وبما يتناسب مع مؤهلاتهم العلميّة وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبليّة. كما يعزّز المعرض من قدرة الشباب الإماراتي على دعم النمو الاقتصادي الوطني المعرفي ودفع التحوّل الرقمي الذكي بالإمارة".

وتابع سعادته: "يجسّد دعم الغرفة التزامها المتواصل بتطوير مهارات المبدعين الشباب والارتقاء بقدراتهم الإبداعيّة والفكريّة، ليتمكّنوا من الانطلاق عبر مختلف القطاعات الحيويّة المحليّة، وبما يسهم في رفد قطاع الأعمال بالكوادر الإماراتيّة المبدعة والموهوبة لدفع القطاع نحو آفاق تنمويّة جديدة ومبتكرة، وتعزيز جاذبيته وتنافسيته على مستوى المنطقة والعالم. كما تنسجم رعايتنا للحدث مع توجهاتنا الرامية إلى دعم جهود التوطين بالدولة وتحقيق التنمية الاقتصاديّة الوطنيّة المستدامة والشاملة".

وقد علق فادي حرب، مدير الفعاليات في إنفورما الشرق الأوسط، على "توظيف x زاهب" قائلاً: "لقد صمّمنا المعرض ليكون أكثر من مجرد منصّة للتوظيف، حيث يقدّم نظرة معمّقة على المسارات الوظيفية المثيرة المتاحة، مع فرص للإرشاد من خبراء في عدة مجالات. بالإضافة إلى التركيز على التوظيف، يتناول الحدث قضايا وطنية حيوية ومستقبل الإمارات كمركز للصناعات المتقدمة."

كما يشهد الحدث موضوعات مهمة مثل "جهود ومستهدفات التوطين" و"تميّز قطاع التعليم"، بالإضافة إلى "تمكين التنوّع" الذي يركز على دمج المرأة الإماراتية في سوق العمل.

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