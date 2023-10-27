يمكن لعشاق WWE في الشرق الأوسط ترقب عودة جون سينا، ولوجان بول، ورومان رينز وغيرهم في الحدث الذي يقام في مسرح محمد عبده يوم 4 نوفمبر.

المملكة العربية السعودية، الرياض: يشهد عرض جوهرة التاج من WWE الذي يقام في الرياض لهذا العام مشاركة مجموعة من أبرز نجوم WWE، مع تأكيد مواجهات مرتقبة وبارزة في الحدث الذي يقام في مسرح محمد عبده يوم السبت 4 نوفمبر.

ومن أبرز الأسماء البارزة في الحدث، يحضر بطل العالم في WWE 16 مرة، جون سينا، الذي يستعد للمشاركة في العرض في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ عام 2018. ومع الاستعداد للكشف عن خصم النجم الأسطوري في WWE خلال الأيام المقبلة، فسيستعد متابعي WWE في الشرق الأوسط للحضور البارز لنجم هوليود في الرياض.

كما تشهد النزالات الرئيسية خلال الحدث حضور أبرز المصارعين، حيث يعود بطل العالم للوزن الثقيل سيث رولينز إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ فوزه بالبطولة في ليلة الأبطال في WWE في مايو. وسيكون في مواجهته درو ماكنتاير في معركة على اللقب تستقطب الأنظار إلى الرياض يوم السبت 4 نوفمبر.

كما يدافع رومان رينز، بطل العالم بلا منازع في WWE، عن لقبه في مواجهة عالية المخاطر أمام إل إيه نايت في الرياض، حيث يهدف رينز إلى تذكير مشجعي WWE بهيمنته على اللقب على الرغم من الأحداث الأخيرة التي نتجت عن الخلافات العائلية مع ذا بلودلاين.

يمكن لعشاق WWE من جميع الأعمار أن يترقبوا عودة راي ميستيريو، نجم قاعة المشاهير في WWE إلى المملكة العربية السعودية في نوفمبر، حيث يتطلع بطل الولايات المتحدة الحالي إلى مواجهة لوجان بول، نجم وسائل التواصل الاجتماعي، في مواجهة على لقب البطولة، والتي ستلفت الانتباه مع الحركات البهلوانية التي ستشهدها. وسيعود كودي رودز أيضاً إلى عرض جوهرة التاج، على أمل أن يترك بصمته عندما يواجه داميان بريست خلال عرض جادجمنت داي الشهر المقبل.

وسيشهد موسم الرياض هذا العام أيضاً منافسة خماسية مرتقبة، حيث تتطلع بطلة العالم للسيدات في WWE ريا ريبلي إلى الاحتفاظ بلقبها في مواجهة مجموعة من المصارعات اللواتي يتميزن بأسلوبهن الفريد مثل نيا جاكس، وشينا بازلر، وزوي ستارك، وراكيل رودريجيز.

يمكن لمتابعي WWE في الشرق الأوسط حجز مقاعدهم لمشاهدة عرض جوهرة التاج، حيث تتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني webook.com. ويمكن للمتابعين في جميع أنحاء المنطقة حضور الحدث مباشرة يوم السبت 4 نوفمبر مع تغطية حصرية فقط على منصة شاهد.

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