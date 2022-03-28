- "تكنال®"الفرنسية تطرح قطاعات من الألومينيوم المعاد تدويره بنسبة ٧٥٪ في السوق المصرية



تعقد شركة "تكنال®" الفرنسية، التابعة لمجموعة هايدرو العالمية؛ الرائدة في توفير قطاعات الألومينيوم للأبواب والنوافذ وواجهات المباني (الحوائط الستائرية) مؤتمرها الخامس على المستوى الإقليمي والأول في القاهرة تحت عنوان " World of Technal®: الاستدامة وواجهات المباني" وذلك يوم الثلاثاء القادم بأحد فنادق القاهرة الكبري.



وقال سام روبينسون المدير العام للشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا أن المؤتمر يأتي إلى القاهرة بعد دوراته الناجحة في المنامة ودبي ومسقط والرياض ليكون بمثابة إعلان عن عودة "تكنال®"إلى السوق المصرية بقوة، مذكراً بأن " تكنال" كانت من أوائل الشركات التي ساهمت في مسيرة البناء المصرية حيث كانت خلف توريد قطاعات الألومنيوم لتنفيذ بعض من أهم الواجهات لمباني الجمهورية الجديدة وذلك في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والجيزة ومدينة العلمين الجديدة.



وأضاف حابي يعقوب، مدير المبيعات لمصر والكويت والإمارات العربية المتحدة أن مصر من أكثر الدول تأثراً بتغيرات المناخ، ودورها فعال في المسيرة العالمية لتقليل الانبعاثات عن طريق استخدام مكونات البناء المستدامة، وهو ما شجّع " تكنال" لعقد هذا المؤتمر في القاهرة لمناقشة وعرض أحدث تكنولوجيات الاستدامة في صناعة وتصميم واجهات المباني.



هذا وتعلن "تكنال®"خلال المؤتمر عن إطلاق أحدث منتجاتها بما في ذلك أول نوافذ وأبواب وواجهات مصنوعة من الألمنيوم المعاد تدويره المعتمد في العالم بنسبة لاتقل عن 75٪ من المحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك والذي يساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات وتوفير استهلاك الطاقة توافقاً مع متطلبات المباني الخضراء والمستدامة في المدن الكبرى في مصر.



يشارك في المؤتمر عدد من المكاتب الهندسية والمعمارية العالمية في مقدمتها مكتب زها حديد من لندن، ومحمد طلعت - أم تي المعماري من مصر، وواجهات كولتاي من دبي، وفرونت من الولايات المتحدة بالإضافة إلى المجلس المصري للمباني الخضراء والمدن المستدامة (Egypt GBC) .



يعقد المؤتمر برعاية غرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بمصر CCIFEوالجمعية الأمريكية للمعماريين بالقاهرة AIA Middle East وجمعية مصممي الواجهات بالمملكة المتحدة (CIBSE) ..

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- انتهى -