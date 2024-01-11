WEMADE هي أول شركة مطورة للألعاب وشركة ألعاب متخصصة بـ "الويب 3" من كوريا الجنوبية تُبرم شراكة مع مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي

WEMADE تنشئ مركز " WEMIX PLAY " ضمن "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي

100 مليون دولار هي قيمة الدعم المُقدم لصندوق استثماري عالمي مختص بـ "الويب 3" من قبل WEMADE استقطاب استوديوهات الألعاب المدمجة في مركز WEMIX PLAY

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من WEMADE، شركة الألعاب العالمية التي تعمل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية والمُدرجة ضمن بورصة "كوسداك" تحت الرمز 112040، ومركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، المركز العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إبرامهما شراكة استراتيجية لبناء مركز WEMIX PLAY، وهو مركز عالمي مختص بألعاب "الويب 3" وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير منظومة الألعاب في دبي ودعم "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" لتعزيز مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب العالمية.

وقد رحب "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعزز الابتكار والمشاريع والمواهب في مختلف القطاعات، بانضمامWEMADE باعتبارها أول شركة ألعاب من كوريا الجنوبية تنضم وتستفيد من البرامج والمسرّعات ومجتمع الابتكار والأطر التنظيمية الداعمة التي توفرها المنظومة التمكينية للمركز. كما تهدف الشراكة إلى توسيع المنظومة البيئية لمركز WEMIX PLAY.

ويسعى التعاون بين كل من "إنوفيشن هب" و WEMADEالتركيز على العديد من المبادرات الأساسية، بما في ذلك إنشاء مركز WEMIX PLAYداخل "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي لضم شركات ألعاب "الويب 3". وفي إطار الاستفادة القصوى من هذه الفرصة المهمة بشكل كامل، سيتم إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار، حيث ستقوم WEMADE بقيادة جهود تعزيز نشاط الصندوق وتوفير انطلاقة سوقية متينة لمطوري ألعاب "الويب 3". وسيشمل الدعم المُقدم من قبل الصندوق تسهيل وصول مطوري ألعاب "الويب 3" إلى الملايين من لاعبي ألعاب "الويب 3" النشطين على منصة WEMIX PLAY، وهي منصة الألعاب الأصلية لـWEMADE لألعاب "الويب 3". حيث يضم حالياً أكثر من 65 لعبة تم تطويرها من قبل مطورين خارجيين إلى جانب عناوين IP الرئيسية التابعة لـWEMADE .

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم WEMADE و"إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي بتنظيم فعالية في مجال "الويب 3" في دبي، والتي من المتوقع أن يتم عقدها في الربع الأول من عام 2024.

وأكد هنري تشانغ، الرئيس التنفيذي فيWEMADE ، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: "تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر المراكز الديناميكية والداعمة للابتكار. ويؤكد تعاون WEMADE مع ’إنوفيشن هب ‘في مركز دبي المالي العالمي لإنشاء مركز WEMIX PLAY على حرصنا على المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لألعاب ’الويب 3‘، وتوفير بيئة تمكينية لمطوري الألعاب واستوديوهات الألعاب العالمية للاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها دبي في مجال تفعيل عملية التوزيع العالمي لألعابهم".

من جهته، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بعملاق الألعاب الكوري الجنوبي WEMADE ضمن منظومتنا الابتكارية المتكاملة في ’إنوفيشن هب‘ في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا التعاون في إطار جهودنا لترسيخ مكانتنا مركزاً عالمياً للابتكار، وللمساعدة في رعاية الجيل القادم من المواهب المتخصصة في قطاع الألعاب، لاسيما وأن تسريع وتيرة التطور ضمن قطاع الألعاب سيؤدي إلى تعزيز المنظومة البيئية الرقمية للإمارة، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز مستويات التوظيف في هذا القطاع على مدى العقد المقبل، وذلك انسجاماً مع مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033".

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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