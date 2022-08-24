الدورة الخامسة من فعالية EngageMint في الرياض تنجح باستقطاب عدد كبير من الشركات الإقليمية تحت سقف واحد لإنشاء تجمّع يهدف لتعزيز آفاق التبادل المعرفي حول استراتيجيات الحفاظ على العملاء

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت WebEngage، نظام التشغيل المتكامل والرائد للحفاظ على العملاء، عن اختتام فعاليات مؤتمر EngageMint Enterprise الذي أقيم في مدينة الرياض، والذي يُعتبر أول مؤتمر تنظمه WebEngage في المملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من جانب الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وشّكل المؤتمر، الذي استضافه فندق ريتز كارلتون - الرياض يوم 17 أغسطس، نقلة نوعية بمجال أتمتة التسويق في المنطقة، وجمع تحت مظلته نخبة من الرؤساء التنفيذيين لدى أبرز الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتماشياً مع رسالته المتمثلة بتبسيط منهجيات الحفاظ على العملاء، قام الخبراء المشاركون في مؤتمر EngageMint بتوضيح الأسباب والآليات وسبل التفاعل مع العملاء والحفاظ عليهم بالاستفادة من تحليلات البيانات والمنهجيات المخصصة.

كما شهد المؤتمر مشاركات لمسؤولين تنفيذيين لدى أبرز العلامات التجارية، مثل اكسترا ودهانات الجزيرة ومنصة هناك - مجموعة المصباح وتو يو، والذين سلطوا خلالها الضوء على آرائهم وخبراتهم مع التركيز على تحقيق النمو بالاعتماد على آليات الحفاظ على العملاء. وتطرقت الكلمات الرئيسية التي أُلقيت خلال الفعالية إلى سبل بناء رؤية شاملة حول العملاء من خلال البيانات السياقية والتحليلات فائقة التطور، والتي تشكل جميعها جزءاً من حزمة حلول موحدة. وأُقيمت الجلسة الحوارية بحضور زياد الريّس، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في شركة تويو؛ وعمر محسن، مدير التسويق الإلكتروني في شركة دهانات الجزيرة؛ وقتيبة الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة هناك - مجموعة المصباح التجارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال، أسوين رافي، مدير WebEngage لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تقوم فلسفتنا في شركة WebEngage على تمكين خبراء التسويق من الحفاظ على عملائهم بالاعتماد على آليات سلسة وبسيطة. وبالتالي نهدف من خلال مؤتمر EngageMint في الرياض إلى تبسيط منهجية الحفاظ على العملاء وبناء مجتمع من خبراء التسويق الذين يتمحور تفكيرهم بشكل أساسي حول الحفاظ على العملاء، ونحن مسرورون بنجاح المؤتمر في تحقيق الأهداف المنشودة. وشهد مؤتمر EngageMint حضور نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين والخبراء والرواد في مجال التسويق، الذين شاركوا معارفهم ومهدوا الطريق أمام إنشاء مجتمع متخصص في المملكة العربية السعودية. ونأمل بأن تسهم هذه الخبرات في إلهام المزيد من العقول على اتباع أنماط تفكير تتمحور حول الحفاظ على العملاء بالدرجة الأولى".

وتستند منهجية WebEngage أيضاً إلى أهمية دمج حلول أتمتة التسويق ضمن عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات؛ والتي تتيح للخبراء توحيد للبيانات المستمدة من مختلف القنوات، والاستفادة من التحليلات لاستخلاص الرؤى واستخدامها في تنظيم حملات تسويق مخصصة وتحسين مستويات تفاعل العملاء. وتناول أرباش جاويد، رئيس قسم التجارة الإلكترونية في متاجر اكسترا، في حديثة خلال المؤتمر هذا الموضوع بشكل معمق.

فخلال الحوارات الجانبية التي أقيمت على هامش المؤتمر، تحدث جاويد عن دور التصنيف والمنهجيات المخصصة في تفعيل مشاركة العملاء. وأشار جاويد إلى قصة نجاح اكسترا، التي تعد واحدة من أهم عملاء WebEngage في المنطقة، كمثال يؤكد على أهمية الاستفادة من البيانات المتعلقة بسلوكيات العملاء بالوقت الفعلي في إعداد رسائل تسويق مخصصة وتقديم تجارب غنية إلى العملاء.

وقررت WebEngage عقد مؤتمرها الرائد في الرياض نتيجة تنامي توجه الشركات الإقليمية نحو حلول أتمتة التسويق، والمنهجيات القائمة على الحفاظ على العملاء، فضلاً عن تنامي الابتكارات التكنولوجية الموجّهة. وساهمت نقاط القوة هذه في تعزيز نمو WebEngage في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين، وأتاحت لها إمكانية بناء علاقات طويلة الأمد مع العديد من العملاء في المنطقة.

وساعدت المنصة الرائدة والمتخصصة في مجال البرمجيات المقدمة كخدمة الكثير من الشركات على تحقيق أهدافها من خلال تزويدها بنظام التشغيل المتكامل للحفاظ على العملاء. كما تستثمر WebEngage في المبادرات الرامية لتوعية المجتمع، مثل مؤتمر EngageMint، بهدف دعم خبراء التسويق الإقليميين الذين تركز جهودهم على منهجيات الحفاظ على العملاء. وتوازياً مع النجاح الكبير الذي حققته دورات مؤتمر EngageMint السابقة مومباي وبنغالور ودبي، أسهم مؤتمر الرياض في ترسيخ مكانة الفعالية بوصفها أكبر مؤتمر للتسويق القائم على المحافظة على العملاء في آسيا.

#بياناتشركات

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لمحة حول WebEngage

تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 600 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وتتمثل مهمة الشركة بتسهيل عملية الحفاظ على العملاء لجميع الشركات من خلال منصةٍ فعّالة لجمع وتحليل بيانات العملاء وتقسيمها إلى فئات محددة، مما يتيح لهم أفضل أداة لبناء تجارب العملاء من خلال أساليب التحفيز المؤتمتة وإعداد الحملات في مختلف القنوات. ويتمثّل القسم الثالث من المنصة بمحرّك خاص بتقديم توصيات حول المنتجات، يعتمد على جميع البيانات الموجودة في النظام مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، للارتقاء بجميع قنوات الخدمات بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجهاز المحمول. وتوفر هذه الميّزة دعماً هائلاً للمسوّقين في تلبية توقعات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم، وهو ما تبرع به شركتا نتفليكس وأمازون في جميع أنحاء العالم. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الغذائية، ووسائط النشر والإعلام، والألعاب، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والتجزئة عبر الإنترنت. وتضم قائمة العملاء الرئيسيين علامات تجارية مرموقة مثل ايكيا، ومتاجر اكسترا، ومنصة هناك، وفيزيتا، وتابيات، ويونيليفر، ولوريال، وباجاج أوتو، ويون أكاديمي، ومينترا، وبلورال سايت، وبيبر فراي، وجانجلي جيمز، وإتش تي ميديا، وفيرست كراي، وجو آي بيبو وغيرها الكثير.

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