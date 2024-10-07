استضافت Visit Qatar، الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، ورشة عمل لشركائها المحليين في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وذلك يومي 23 و24 سبتمبر 2024، في فندق لاسيجال الدوحة. وقد هدفت ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالأدوات والرؤى الأساسية لوضع قطر بشكل فعال كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال وتعزيز استراتيجيات تقديم العطاءات الخاصة بهم للتجمعات الدولية، فضلا عن تثقيف مستثمري الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدوليين حول الأصول المتنوعة للفعاليات في دولة قطر.

وقد حضر ورشة العمل أكثر من 70 ممثل عن الشركاء في قطاع الضيافة، إلى جانب شركات إدارة وجهات السياحة والفنادق والقاعات، وذلك لبحث سبل التعاون في جذب فعاليات الأعمال إلى قطر. كما اكتسب الحاضرون رؤى قيمة حول الخصائص الرئيسية لأسواق المعارض والمؤتمرات في كل من الصين والهند وروسيا وإرشادات لتقديم عمل ناجح وعرض مقنع.

هذا وتضمن برنامج ورشة العمل يوم 23 سبتمبر حلقات نقاشية جرى خلالها استضافة شخصيات مرموقة من قطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في قطر، إلى جانب لقاءات ثنائية مع مستثمري هذا المجال.

وتؤكد استراتيجية Visit Qatar على أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يشكل ركيزة ذات أولوية في دفع عجلة النمو في قطاع السياحة في البلاد. ومن خلال زيادة عدد فعاليات الأعمال، تهدف قطر إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وبفضل البنية التحتية المتقدمة، والنظام الداعم للأعمال، والأماكن الحديثة، عززت قطر مكانتها كوجهة مفضلة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لقدرتها على استضافة الأحداث عالمية المستوى.

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