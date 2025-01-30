قادت Visit Qatar وفدًا مكونًا من 10 شركاء من قطاعي الضيافة والأعمال للمشاركة في معرض "FITUR 2025"، وهو المنصة العالمية الرائدة للعاملين والمختصين في قطاع السياحة، ويركز على الأسواق الإسبانية وأمريكا اللاتينية.

واستضافت مدينة مدريد الحدث الذي استمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير بمركز "إيفيما"، حيث أتاح الفرصة لـ Visit Qatar لعرض أحدث ما تقدمه من العروض السياحية للجمهور العالمي، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 100 شركة رائدة قدمت حلولًا مبتكرة تهدف إلى تطوير صناعة السياحة العالمية.

وتؤكد مشاركة Visit Qatar في المعرض التزامها بتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لدولة قطر وعروضها السياحية المميزة، مما يعزز وجودها في الأسواق الإسبانية وأمريكا اللاتينية. وتواصل Visit Qatar تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة، وذلك من خلال التفاعل مع الشركاء الرئيسيين في المعرض.

وتميز جناح Visit Qatar هذا العام بمشاركة الخطوط الجوية القطرية كشريك تجاري، إلى جانب شركاء من قطاع الضيافة يمثلون مجموعة من أبرز الفنادق وشركات إدارة الوجهات في قطر، بما في ذلك: فندق "دبليو" الدوحة، ومنتجع "هيلتون سلوى بيتش"، وفندق "ريكسوس الخليج الدوحة"، وفندق "ماندرين الدوحة"، ومنتجع وسبا "شرق"، وفندق "ذا آوتبوست البراري"، بالإضافة إلى "اكتشف قطر"، و"365 أدفنتشرز"، و"الجابر للسفر والسياحة".

وركز معرض "FITUR 2025" على القطاعات المؤثرة في مشهد السياحة العالمي، بما في ذلك التكنولوجيا، وسياحة الرحلات البحرية، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والسياحة الرياضية، وغيرها.

وتؤكد Visit Qatar التزامها بتعزيز مكانة قطر الدولية من خلال المشاركة في فعاليات بارزة مثل معرض FITUR 2025، حيث يجتمع المتخصصون في السفر وقادة القطاع والشركات لاستكشاف أحدث الاتجاهات في صناعة السياحة.

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