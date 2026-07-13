(المنامة، مملكة البحرين): حصد خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، على تكريم من شركة "Visa"، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك لتحقيقه أسرع نمو في البطاقات النشطة في مملكة البحرين للعام 2025، في تقديرٍ للأداء القوي الذي حققه البنك وانعكاس لنجاحه في تعزيز استخدام حلول الدفع الرقمية وتوسيع قاعدة عملائه النشطين.

وجرى التكريم خلال مراسم خاصة أقيمت مؤخرًا في المقر الرئيسي لخليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث تسلم الجائزة من جانب البنك السيد عبدالكريم محمد الزكري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في خليجي بنك، في حين قام بتسليم الجائزة السيد أحمد القفاص، المدير العام لشركة "Visa" في مملكة البحرين، وذلك وسط حضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

ويأتي هذا التكريم ليعكس الجهود المستمرة التي يبذلها خليجي بنك في تطوير منظومة بطاقاته المصرفية وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول دفع آمنة وسلسة ومرنة. كما يؤكد تحقيق البنك لأسرع نمو في البطاقات النشطة في البحرين لعام 2025 قدرته على تقديم منتجات مصرفية عملية تلبي تطلعات العملاء وتشجعهم على الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الرقمية في معاملاتهم اليومية.

ويواصل خليجي بنك ترسيخ حضوره في قطاع المدفوعات من خلال التركيز على الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وتقديم مزايا مصرفية تعزز قيمة تجربة العملاء. كما يحرص البنك على مواكبة التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والاستخدام المصرفي، بما ينسجم مع تطور القطاع المالي في مملكة البحرين ويدعم التوجه نحو خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسهولة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالكريم محمد الزكري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في خليجي بنك، بالقول: "نعتز بالحصول على هذا التكريم من شركة "Visa"، والذي يمثل شهادة مهمة على الأداء القوي الذي يحققه خليجي بنك في مجال البطاقات وحلول الدفع. ويعكس هذا الإنجاز ثقة العملاء المتزايدة في منتجاتنا المصرفية ونجاح جهودنا في تقديم حلول عملية وآمنة تواكب احتياجاتهم اليومية وتمنحهم تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة."

وأضاف: "سنواصل في خليجي بنك العمل على تطوير منتجات البطاقات وتعزيز المزايا والخدمات المرتبطة بها ورفع مستوى تفاعل العملاء مع حلول الدفع الرقمية. كما نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة مثل "Visa" لما لها من دور محوري في دعم الابتكار وتقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا."

ومن جانبها، علقت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "نفخر بفريقنا الذي حوّل الطموح إلى إنجاز وساهم في وصول خليجي بنك إلى موقع ريادي في مملكة البحرين على صعيد النمو السنوي في عدد البطاقات النشطة، حيث يعكس هذا النجاح روح الفريق والعمل المتواصل والطموح الذي يقودنا دائمًا لتقديم تجربة مصرفية أقرب إلى عملائنا واحتياجاتهم اليومية."

وأضافت: "يمثل هذا التكريم من شركة "Visa" إنجازًا مهمًا يُضاف إلى مسيرة خليجي بنك، ورسالة ثقة من عملائنا الذين اختاروا بطاقاتنا لتكون جزءًا من تعاملاتهم اليومية. وسنواصل البناء على هذا الإنجاز من خلال تطوير منتجات ومزايا مصرفية مبتكرة تواكب أسلوب حياة عملائنا وتعزز مكانة خليجي بنك كبنك قريب منهم، ويكبر معهم بثقتهم."

وصرح السيد أحمد القفاص، المدير العام لشركة "Visa" في مملكة البحرين، بالقول: "يسرنا تكريم خليجي بنك على أدائه المتميز في تحقيق أسرع نمو في البطاقات النشطة في مملكة البحرين خلال عام 2025، وهو إنجاز يعكس التزام البنك بتعزيز تجربة حاملي البطاقات وتشجيع استخدام حلول الدفع الرقمية. وتفخر "Visa" بشراكتها مع خليجي بنك ونتطلع إلى مواصلة التعاون لدعم نمو قطاع المدفوعات في مملكة البحرين."

ويؤكد هذا التكريم التزام خليجي بنك بمواصلة الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية وتعزيز كفاءة حلول الدفع وتوسيع شراكاته مع المؤسسات العالمية الرائدة والمساهمة في تقديم تجربة مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتواكب مستقبل الخدمات المالية الرقمية.

يشار إلى أن خليجي بنك هو أحد أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، إلى جانب مساهماته المستمرة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

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