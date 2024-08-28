تشمل النسخة الثالثة من مبادرة "هي التالية" (She’s Next) من Visa برامج لقطاعات عدة سيتم إطلاقها على مدار عدة أشهر لدعم رائدات الأعمال في مجال النشر والأزياء والطعام وغيرها

الآن: البرنامج الأول بالشراكة مع "ببلش هير"- دعوة الناشرات في دولة الإمارات للتقدم بطلب الحصول على منحة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، مع برنامج تدريبي مُصمم خصيصاً لهن، إلى جانب فرص تعزيز شبكة معارفهن وتلقي النصح والإرشاد عبر نادي "هي التالية"؛ باب التقدم بطلبات المشاركة مفتوح حتى 1 أكتوبر 2024. الرجاء الضغط هنا لمعرفة المزيد.

في إطار المبادرة، أظهرت دراسة "مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء في دولة الإمارات" والتي نفذتها Visa النتائج التالية:

36% من رائدات الأعمال في الإمارات يجدن أن الوصول إلى رأس المال يشكل عائقاً رئيسياً أمام نمو شركاتهن أكثر من نصف المشاركات (51%) يتطلعن إلى استكشاف أسواق أو قطاعات جديدة لتوسيع نطاق أعمالهن يسعى ما يقرب من نصف الشركات المملوكة من النساء (46%) إلى تحسين مجموعة منتجاتها



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "هي التالية" (She's Next) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع "ببلش هير"، المنصة العالمية الرامية إلى دعم النساء والتصدي لتحديات اختلال التوازن بين الجنسين ودفع أجندة إحداث التحول في قطاع النشر العالمي.

وتقدم مبادرة "هي التالية" المدعومة من Visa برنامجاً عالمياً لتمكين ودعم النساء الراغبات بتمويل وإدارة شركاتهن الصغيرة والتوسع بنطاق أعمالها. وتدعم النسخة الثالثة من المبادرة الناشرات من خلال تزويدهن بفرص تعزيز التواصل وتلقي التوجيه والتدريب والتمويل للنجاح وتحقيق التميز في قطاع النشر. وقد حظيت المبادرة بدعم واسع من قطاع النشر الإماراتي حيث ساهمت مدينة الشارقة للنشر كشريك في الترخيص، وشاركت كل من هيئة الشارقة للكتاب وجمعية الناشرين الإماراتيين كشركاء داعمين للمبادرة.

يمكن للناشرات في دولة الإمارات التقدم بطلب المشاركة في برنامج "هي التالية" اعتباراً من اليوم ولغاية 1 أكتوبر 2024. وستحصل فائزة واحدة على منحة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، مع برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لها، فضلاً عن فرصة الوصول إلى مختلف موارد نادي "هي التالية" مثل مكتبة ورش العمل ومجتمع رائدات الأعمال. يشار إلى أن نسخة هذا العام من البرنامج في دولة الإمارات ستشمل برامج تركز على أربعة قطاعات، من بينها قطاع النشر، ثم في وقت لاحق من هذا العام قطاعات الأزياء والطعام وريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: "تختص مبادرة ’هي التالية’ بدعم الشركات المملوكة من قبل رائدات أعمال ودعم مسيرة نموها وتوسعها. ومن خلال شراكتنا مع ’ببلش هير’ هذا العام، نسعى إلى دفع وتعزيز هذه المهمة. وقد بيّن مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء أن 42% من رائدات الأعمال يجدن في إيجاد فرص الشراكة والتواصل تحدياً رئيسياً لنمو شركاتهن، وهو توجه لاحظنا استمراره لسنوات عدة. ومن خلال نسخة هذا العام من برنامج ’هي التالية’ في دولة الإمارات، نؤكد التزامنا بمعالجة هذه التحديات عبر توفير فرص واسعة لتعزيز التواصل، إلى جانب التمويل والإرشاد والتوجيه ومختلف الأدوات والموارد اللازمة لدعم وتمكين الشركات المملوكة لرائدات الأعمال في قطاع النشر ومساعدتها على النمو والازدهار في سوق شديدة التنافسية."

"ببلش هير" هي دعوة تقودها نساء وسيدات رائدات في مجال النشر للعمل على دعم السيدات المبدعات بكافة مجالات هذه الصناعة. وهذا لمعالجة اختلال التوازن بين الجنسين في مجال صناعة النشر، ودفع الأجندة الدولية نحو التغيير لدعم ومناصرة الناشرة. تسعى المبادرة إلى دعم مجتمع متمكن من رائدات الأعمال المبدعات وتوفير حلول عملية للعديد من أوجه عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي التي تحتكرها الصناعة منذ فترة طويلة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة "ببلش هير": "نحن ملتزمون بتمكين المرأة في مجال النشر وتحسين الفرص المتاحة للنساء للنمو والازدهار في جميع أنحاء العالم. يتميّز قطاع النشر بالإبداع وريادة الأعمال، ونحن نسعى جاهدين إلى منح النساء منصات لإظهار مهاراتهن ومواهبهن. توفر شراكتنا مع مبادرة "Visa - هي التالية" مثل هذه المنصة، وتسلّط الضوء على المواهب المحلية في مجال النشر، ونحن سعداء بالعمل مع فيزا لدعم مهمتنا".

وفي إطار مبادرة "هي التالية"، أطلقت Visa الإصدار الثاني من مؤشرها للرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء. ويسجل المؤشر نتائج الشركات بناءً على 5 محاور، هي الحضور الإلكتروني، وقبول المدفوعات الرقمية، ومستوى الوعي بأمن المدفوعات، والتفاعل مع العملاء، والاحتفاظ بهم. فيما يلي أبرز نتائج دراسة مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء:

أكثر من نصف المشاركات (51%) يتطلعهن إلى استكشاف أسواق أو قطاعات جديدة لتوسيع نطاق أعمالهن نحو نصف الشركات المملوكة للنساء (46%) التي شملتها الدراسة تسعى إلى تعزيز وتوسيع مجموعة منتجاتها قرابة نصف (42%) رائدات الأعمال يرين في فرص الشراكة/التواصل تحدياً رئيسياً



وتعمل Visa على تعزيز نطاق وتأثير مبادرة "هي التالية" لهذا العام بهدف الارتقاء بعدد أكبر من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات. وفي خطوة بارزة نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ستتعاون Visa مع جمعية الإمارات للطبيعة، حيث سيساهم هذا التحالف في دفع وتسريع التزامات Visa تجاه العمل المناخي والاستدامة عبر الاستفادة من الخبرات والمعارف الواسعة في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. وتُطلق Visa خلال الأشهر القادمة مجموعة برامج لدعم رائدات الأعمال في مجالات الأزياء والطعام وغيرها من القطاعات الحيوية، ومن المرتقب إطلاق مبادرة "هي التالية" في قطاع الطعام في نسختها الأولى في نوفمبر القادم. ومن شأن الشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة أن ترسخ التزام Visa بتعزيز التنوع والشمول في ريادة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها الدؤوبة في دعم قضايا الاستدامة ومبادرات العمل المناخي الهادفة.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة: "لدى النساء إمكانات هائلة ورؤى قيّمة وتجارب متنوعة تؤهلهن للمساهمة في تطوير استراتيجيات وحلول أكثر شمولاً من أجل خدمة جميع الناس بدون استثناء. ويسرّ جمعية الإمارات للطبيعة أن تدعم الشركات والمبادرات التي تترأسها الكفاءات النسائية في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة وغيرها من المجالات المهمة من خلال توفير التوجيه والإرشاد بدون تحيز".

وفي عام 2023، قدّمت Visa في دول الخليج ومبادرة SheTrades عبر مبادراتهما المشتركة التدريب اللازم لـ340 سيدة من ست دول، بجانب دعم أكثر من 12,000 موظفة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية. وأفادت نسبة 96% من المشاركات عن تحسّن مهاراتهن وزيادة مستوى ثقتهن بأنفسهن بنسبة 97%، وفي النسخة الثالثة من مبادرة "هي التالية" هذا العام، ستشارك مؤسسة Microsoft Philanthropies في صقل مهارات مالكات الشركات في مجال إدارة الأعمال والتقنيات الرقمية، وتحسين قدرتهن التنافسية في مجال التصدير وزيادة إمكانية وصولهن إلى الأسواق فضلاً عن تعزيز الشمول المالي.

يشار إلى أن Visa استثمرت منذ عام 2020 ما يقارب 3 ملايين دولار في أكثر 250 منحةً وبرنامجاً تدريبياً لرائدات الأعمال ومالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة من النساء على مستوى العالم عبر برنامج منح مبادرة "هي التالية" في كل من الولايات المتحدة وكندا والهند وأيرلندا، وأوكرانيا، وكازاخستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وباكستان وكينيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج والمغرب.

لمعرفة المزيد والتسجيل في برنامج منح مبادرة "هي التالية"، يتوجب على المتقدمات إرسال استمارة مختصرة تتضمن تفاصيل حول شركاتهن وحضورها الرقمي.

وتوجه Visa الدعوة لرائدات الأعمال اللواتي يتطلعن للمشاركة في المبادرة عبر قطاعات أخرى، لإبداء اهتمامهن والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص. سيتم إشعار المشاركات المسجلات عند إطلاق المبادرة المخصصة لكل قطاع رسمياً.

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