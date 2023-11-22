ستوفر هذه المبادرة التي تستمر لمدة عام أنشطة توعية صحية لمختلف المجتمعات بهدف تثقيف وتمكين المرأة أحد الأهداف الرئيسية للحملة هو تغيير النظرة المحيطة بصحة المرأة، وتجاوز التركيز فقط على التوعية بسرطان الثدي [دبي، الإمارات العربية المتحدة] - في حين أن العالم يركز عادةً على صحة المرأة في سياق التوعية بسرطان الثدي، فإن "نبتة هيلث"، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية للنساء في المنطقة، تحث الجميع بشجاعة على تغيير ذلك والمشاركة في حملة #UnthinkThePink على مدار العام للتحدّث عن صحة المرأة. تم إطلاق حملة #UnthinkThePink في أكتوبر 2023، وهي أكثر من مجرد حملة؛ حيث إنها تمثل تفاني "نبتة هيلث" على مدار العام لتعزيز الوعي الصحي للمرأة. وتتجاوز هذه المبادرة حدود الحوارات الصحية التقليدية، وتسعى جاهدة لضمان بقاء رفاهية المرأة موضوعاً مستمراً ودائماً للمناقشة. باعتبارها عنصراً حيوياً في #UnthinkThePink، ستتعاون "نبتة هيلث" مع مجموعة متنوعة من الشركاء كل شهر، لتوسيع نطاق الوعي الصحي للمرأة ليشمل مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. من المدارس إلى مخيمات العمل، ومن الجامعات إلى المزارع، تلتزم "نبتة هيلث" بضمان أن يصبح التعليم أداة فعالة لزيادة الوعي بشكل مستمر حول القضايا الصحية التي تؤثر على النساء على مدار العام. تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل حوالي 35 بالمائة من إجمالي الوفيات. (المصدر: منظمة الصحة العالمية)

يعد مرض السكري السبب الرئيسي الثاني للوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصيب حوالي 16 بالمائة من السكان البالغين. (المصدر: الاتحاد الدولي للسكري)

يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) من المشاكل الصحية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدر أن 10 بالمائة من البالغين يصابون بهذا المرض. (المصدر: المبادرة العالمية لمرض الانسداد الرئوي المزمن)

تعتبر السمنة مشكلة متنامية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يصنف ما يقدر بنحو 30 بالمائة من البالغين على أنهم يعانون من السمنة المفرطة. (المصدر: منظمة الصحة العالمية)

لدى الإمارات العربية المتحدة عدد من المبادرات للوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحتها، بما في ذلك حملات التوعية العامة، والتدخلات في نمط الحياة، وبرامج الكشف المبكر والعلاج. (المصدر: وزارة الصحة ووقاية المجتمع) كشفت الإحصائيات أنه يوجد 645 مليون امرأة لا تحصل على الخدمات في الأسواق الناشئة، كما أنه يستغرق تشخيص امرأة تعاني من نفس الحالات المزمنة التي يعاني منها الرجل وقتاً أطول بأربع مرات. حتى عام 1994، استبعدت النساء من التجارب السريرية، ولكن حتى اليوم اليوم، ما زلن النساء أكثر عرضة للمعاناة من آثار الأدوية الجانبية بنسبة 50-75 بالمائة مقارنة بالرجال. وقالت "صوفي سميث"، مؤسس "نبتة هيلث": "يجب أن يمتد التثقيف الصحي إلى ما بعد أشهر محددة من السنة. في العديد من المناطق، تفتقر العديد من النساء إلى تمكين الحقائق الأساسية والوعي اللازم لرفاههن وسلامتهن. نحث الجميع على المشاركة بحملة #UnthinkThePink والانضمام إلينا في تقديم الرعاية والدعم لكل امرأة، في كل يوم من أيام السنة، بغض النظر عن خلفيتها. تفخر "نبتة" بتوسيع هذه الحملة إلى المجتمعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة كل شهر. يزدهر المجتمع الصحي عندما تكون المرأة بصحة جيدة، وهدفنا هو أن نشهد أمة أكثر صحة للجميع." "نبتة هيلث" ملتزمة بتحويل الرعاية الصحية للنساء في الشرق الأوسط. ومن خلال دمج الرعاية الصحية الرقمية والتقليدية، تقدم "نبتة هيلث" خدمات رعاية صحية شخصية وشاملة للنساء عبر أربعة قطاعات: الصحة العامة والخصوبة والحمل وانقطاع الطمث. لمزيد من المعلومات حول "نبتة هيلث"، يرجى زيارة موقع www.nabtahealth.com أو متابعة nabtahealth@ على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات. #بياناتشركات

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