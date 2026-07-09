الكويت، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تنمية رأس المال البشري كركيزة أساسية للاستدامة، أعلنت بورصة الكويت عن مواصلة شراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية CODED للعام الثالث على التوالي. ويأتي هذا التعاون المستمر عبر استضافة ورعاية النسخة السادسة من برنامج UNICODE، المبادرة التعليمية المتخصصة التي تهدف إلى تزويد طلبة الجامعات وحديثي التخرج في الكويت بالمهارات العملية والتقنية المتقدمة، بما يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

تأتي هذه الشراكة ضمن جهود بورصة الكويت في الاستدامة والثقافة المالية، والتزامها في دعم تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتهيئة جيل واعد يمتلك الأدوات اللازمة لقيادة اقتصاد مستقبلي رقمي ومستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار. وفي ظل تسارع التحول الرقمي في أسواق المال، تحرص البورصة على دعم المبادرات التي تدمج المعرفة المالية بالمهارات الرقمية وريادة الأعمال، بما يهيئ أفراد المجتمع من الاندماج بفاعلية في الاقتصاد الوطني كمبادرين ومستثمرين واعين.

إعداد الكفاءات الشابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي

تتميز نسخة هذا العام بتوسيع نطاقها واستيعابها لعدد أكبر من الطاقات الشبابية من مختلف التخصصات الجامعية لتقديم تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة:

قدرة استيعابية أكبر: يستقطب البرنامج في نسخته السادسة 400 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في دولة الكويت وحديثي التخرج.

جدول زمني مكثف: يقام البرنامج على مدى أربعة أشهر خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026.

هيكلية تدريبية مرنة: يتم تقديم المحتوى التعليمي عبر أربع دفعات متتالية لضمان جودة التحصيل العلمي والتركيز على التطبيق العملي.

مسارات تقنية متطورة: يغطي البرنامج مسارات نوعية تشمل برمجة Python مع الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير المواقع الإلكترونية.

تكامل مالي وتقني جديد: تمت إضافة ورش عمل جديدة ومبتكرة في علوم البيانات والتكنولوجيا المالية (FinTech)، إلى جانب تنظيم ورش عمل متقدمة في الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع المالي.

تُقام فعاليات البرنامج بدعم وتنسيق مشترك بين بورصة الكويت، وأكاديمية CODED، وشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، وبنك بوبيان. وفي خطوة تترجم عمق المسؤولية المجتمعية لهذا التحالف، تسهم هذه الرعاية في سداد القيمة الأكبر من التكلفة الفعلية للمشاركة لتكون رمزية ومتاحة للطلبة كافة دون أي عوائق، حيث يهدف هذا التعاون المؤسسي الموسع إلى توسيع فرص التعليم التقني، وتعزيز الفكر الريادي لدى الشباب، وتمكينهم من مهارات المستقبل التي تدعم رؤية دولة الكويت في التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة.

البورصة: بيئة تدريبية تلهم مستثمري ومبادري الغد

تتجاوز مساهمة بورصة الكويت تقديم الرعاية الأكاديمية والمادية لتشمل توفير تجربة ميدانية استثنائية للمشاركين:

استضافة ميدانية متكاملة: تحتضن البورصة جلسات البرنامج التدريبية داخل مبناها العريق، لتتيح للكفاءات الشابة فرصة استثنائية للتعلم والتدريب في بيئة احترافية مجهزة بأحدث المرافق والوسائل التقنية المتطورة.

دعم لوجستي احترافي: تتولى الكوادر الوطنية المؤهلة في البورصة تقديم الدعم اللوجستي الكامل لضمان سير البرنامج بأعلى مستويات الكفاءة والتميز.

معايشة بيئة الاستثمار الحقيقية: تمنح إقامة البرنامج في مبنى بورصة الكويت، باعتباره قلب سوق المال الكويتي وبوابة الاستثمار فيه، بُعداً ملهماً للتجربة التعليمية، إذ يجد المتدربون أنفسهم في صميم البيئة المالية والتشغيلية التي يتطلعون للانخراط فيها مستقبلاً، مما يعزز ارتباطهم بآليات الاستثمار، ويحفز المتداولين والمستثمرين الأفراد من فئة الشباب على استكشاف الفرص الواعدة في قطاع أسواق المال والقطاع المالي والمصرفي.

الاستدامة والمساهمة المجتمعية في تصريحات الشركاء

تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت:

«تؤكد رعاية واستضافة بورصة الكويت لبرنامج UNICODE للعام الثالث على التوالي التزامنا الراسخ بتحويل المسؤولية المجتمعية إلى استثمار مستدام وملموس في طاقاتنا الوطنية. ونحن إذ نشكر أكاديمية CODED على إتاحة هذه الشراكة النموذجية من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، فإننا نهدف من خلال ربط المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة، إلى فتح فرص عمل حقيقية أمام الشباب لاكتساب مهارات المستقبل. إن تمكين المشاركين من أدوات الابتكار هو الركيزة الأساسية لضمان جاهزية اقتصادنا الوطني للتحول الرقمي وبناء سوق مال ناضج وتنافسي، ومن هنا، تأتي نسخة هذا العام لتشكل منصة عملية لترسيخ الثقافة المالية الرقمية، نسعى من خلالها لتزويد مستثمري المستقبل من الشباب بالقدرة على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية واعية، بالتوازي مع تمكين المبادرين لابتكار حلول رائدة في التكنولوجيا المالية ترفد الاقتصاد الوطني بطاقات كويتية مبدعة.»

وقال السيد/ أحمد معرفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED:

«تأسست أكاديمية CODED برؤية هادفة لجعل التعليم التكنولوجي متاحاً، وعملياً، وموجهاً بالكامل نحو المستقبل، لتمكين الطاقات الشبابية في الكويت من بناء مهارات حقيقية وصياغة مسارات مهنية ناجحة. ومن هذا المنطلق، يرتكز برنامج UNICODE على فلسفة واضحة؛ فنحن لا نعلّم من أجل المعرفة النظرية فحسب، بل من أجل "القدرة" والتمكين من خلال المشاريع الواقعية. ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى شركائنا الاستراتيجيين؛ بورصة الكويت على رعايتها واستضافتها الكريمة للبرنامج واحتضانه داخل مبناها العريق، وإلى شركة المركز المالي الكويتي "المركز" وبنك بوبيان على رعايتهم الكريمة ودعمهم المستمر. إننا نلتزم عبر هذا التحالف بتأهيل طلبة الجامعات والخريجين الجدد وفق معايير سوق العمل الحقيقي من جودة ومسؤولية، مع غرس عقلية الابتكار المستقل لديهم؛ مما يمنح قادة ومبادري الغد الثقة الكاملة لتطبيق مهارات التقنية والذكاء الاصطناعي، وبناء محفظة أعمال مميزة تدفع بمسيرتهم المهنية نحو مستقبل واعد.»

وقال السيد / أحمد فؤاد الفلاح، العضو المنتدب، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، في شركة المركز المالي الكويتي "المركز":

«نفتخر في "المركز" بمواصلة دعم برنامج UNICODE للعام الثالث على التوالي، امتداداً لشراكتنا مع CODED منذ عام 2019، والتي تعكس التزام "المركز" بالمساهمة في تنمية الكفاءات الوطنية وإعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المهارات الرقمية والبرمجية، والذكاء الاصطناعي، والتفكير التحليلي عناصر أساسية لتمكين الشباب من مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. ومن خلال رعايتنا لبرنامج UNICODE، نواصل دعم المبادرات التي تمنح الشباب فرصاً حقيقية للتعلم والتطبيق، وترسخ ثقافة التطوير المستمر، بما ينسجم مع رؤيتنا للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الكويت. كما نؤمن بأن الشباب الكويتي يمتلك القدرة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتسهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز للابتكار والمعرفة. يسعدنا التعاون مع بورصة الكويت وبنك بوبيان في دعم هذا البرنامج، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن بناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين المالي والتعليمي يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.»

ومن جهته، قال السيد/ صالح المنصور، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان:

«يمثل انضمام "بنك بوبيان" كراعي لبرنامج UNICODE امتداداً طبيعياً واعداً لشراكتنا التاريخية مع أكاديمية CODED، والتي تطورت على مدى سنوات من رعاية أولى معسكرات المشاريع التقنية الناشئة (Startup Bootcamps) ووصولاً إلى هاكاثون الابتكار والذكاء الاصطناعي الأخير. تأتي هذه الشراكة من خلال حساب الشباب "PRIME"، والذي صمم ليكون أكثر من مجرد حساب مصرفي، فهو شريك يرافق الشباب الكويتي من عمر 15 إلى 25 عاماً في رحلتهم، ويزودهم بالمهارات الرقمية والبرمجية التي يحتاجها سوق العمل، إيماناً منا بأن دورنا يتجاوز الخدمات المصرفية إلى الاستثمار الحقيقي في مستقبل هذا الجيل. ويسعدنا تكامل الجهود مع بورصة الكويت وشركة "المركز" لدعم بيئة التكنولوجيا المالية (FinTech) وتطوير مهارات قادة المستقبل، إيماناً منا بأن الاستثمار في عقول شابة قادرة على قيادة الابتكار هو الضمانة الحقيقية لاقتصاد وطني مستدام.»

سجل حافل بالإنجازات والأرقام الملموسة

منذ انطلاقه في عام 2021، نجح برنامج UNICODE في ترسيخ مكانته كمنصة عملية رائدة لتمكين الشباب ودعم الابتكار الرقمي وإعداد الكفاءات لمستقبل الأعمال، محققاً الأرقام التالية:

تمكين أكثر من 1000 مبادر ومبادرة: أسهم البرنامج منذ تأسيسه في تطوير مهارات وصقل قدرات أكثر من 1000 طالب وطالبة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

معدلات تخرج استثنائية: حافظ البرنامج على كفاءته التعليمية محققاً معدل تخرج عام تجاوز 80%.

حصاد نسخة عام 2025: شهدت نسخة العام الماضي إقبالاً قياسياً حيث تقدم للبرنامج 824 متقدماً ومتقدمة، تم قبول 321 طالباً وطالبة منهم. وقد حققت تلك النسخة معدل إتمام متميز بلغ 81% من إجمالي المشاركين الذين أنجزوا مشاريعهم التطبيقية والابتكارية المطلوبة بنجاح.

مواءمة الجهود المجتمعية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تمثل شراكة بورصة الكويت الممتدة مع أكاديمية CODED والشركاء الوطنيين نموذجاً عملياً ملهماً لتعاون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمالية في سبيل إعداد الشباب وتأهيل المجتمع لاقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي.

ومن خلال دعمها المتواصل لبرنامج UNICODE، تواصل البورصة ترجمة استراتيجيتها التنموية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية إلى مبادرات واقعية ملموسة تركز على التعليم النوعي، بناء القدرات، وتمكين الشباب، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام وتطوير رأس المال البشري في الدولة.

وفي إطار حرصها على مواءمة جهودها المجتمعية مع التوجهات العالمية، تواصل بورصة الكويت ربط مبادراتها الإنسانية والتنموية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وخاصة:

الهدف الرابع (التعليم الجيد): من خلال توفير منصات تعليمية تقنية متطورة ومجانية للطلبة.

الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد): عبر تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تفتح أمامهم فرصاً وظيفية واعدة وتدعم الفكر الريادي للمبادرين.

الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية): من خلال تشجيع الابتكار التكنولوجي وتطوير الحلول الرقمية المحلية.

الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف): ويتجلى في هذا التحالف المؤسسي المثمر بين البورصة والقطاع المصرفي والاستثماري والمؤسسات التعليمية لخدمة المجتمع.

-انتهى-

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