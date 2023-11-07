



● تُعقد النسخة الثانية من قمة فوربس (Under30) في الجونة في الفترة من 11 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2024.

● أكثر من ألف مشارك يجتمعون على ساحل البحر الأحمر في مصر، للاحتفاء بالشباب الناجح ضمن قوائم تحت الثلاثين.

● تشارك في القمة نخبة من المتحدثين المؤثرين ورواد الأعمال وقادة الفكر من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

الجونة، مصر: تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثانية من قمة (Under30) في مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية على البحر الأحمر، التي ستقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2024 في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

تستضيف مدينة الجونة النابضة بالحياة نخبة من الشباب المبدعين والمبتكرين العاملين على التغيير من الشرق الأوسط في النسخة الثانية من قمة (Under30)، حيث تقدم للمتحدثين والحضور تجربة قيّمة من التواصل والترفيه وتبادل الخبرات على مدار أربعة أيام.

وأعربت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، عن حماسها لهذا التعاون، مشددة على التزام فوربس الشرق الأوسط بتسليط الضوء على المواهب الشابة في المنطقة وتنميتها، عبر شراكتها مع مدينة الجونة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، وبدعم من فيزا، (VIMarktes) و(Prypco). وأضافت: "ستظل قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) في الجونة منصة للابتكار والإلهام".

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، محمد عامر، تعليقًا على استضافة القمة: "يسعدنا التعاون مع فوربس الشرق الأوسط للسنة الثانية، إذ ستستضيف الجونة مرة أخرى الشباب العربي والدولي من جميع أنحاء العالم، ما يعزز مكانتها كوجهة متعددة الجوانب للشباب مناسبة للأعمال والسياحة والمعيشة. ويزداد الترقب لهذا الحدث الهام الذي يضم مجموعة مختارة من المواهب المصرية والعربية الشابة بعد النجاح المحقق العام الماضي. كما تحمل هذه القمة أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، إذ تتماشى مع هدفنا بتعزيز مكانة الجونة كأهم مركز لرجال الأعمال والشركات المتوسطة والناشئة ورواد الأعمال يقدم تجربة فريدة للحياة الساحلية في المنطقة".

يرأس القمة رائد الأعمال والمحاور الإماراتي أنس بوخش، الذي يُعرف بإسهاماته في مشهد ريادة الأعمال، وهو صاحب البرنامج الحواري الذي لقي رواجًا واسعًا(ABtalks#). ويعد بوخش من الشخصيات المؤثرة كمتحدث مُلهم مُعترف به في مجال تنمية الذات والتوعية في العالم العربي، إذ إنه يلتزم بقيادة وتمكين الجيل القادم، وإلهامه ودعم تطلعاته.

يقول بوخش: "يشرفني اختياري لرئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) في الجونة، التي تعد منصة محورية تجمع بين قادة الغد، وتوفر لهم مساحة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار. كذلك يسعدني هذا التعاون مع فوربس، ونتطلع بشغف إلى استقبالكم جميعًا في الجونة، حيث سنجتمع للاحتفال بإنجازات الشباب المذهلة".

وتضم قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) مجموعة مميزة من المتحدثين النجوم الذين سيشاركون خبراتهم وأفكارهم المُلهمة، بما في ذلك: المخرجة والممثلة زينة مكي، والمدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة فيزا ليلى سرحان، وصانع المحتوى مهند الحطاب، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Prypco أميرة سجواني، ورئيس قسم التصميم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة Pepsico جيانماورو فيلا، فضلًا عن الشاعرة الغنائية والكاتبة والمخرجة الإبداعية منة القيعي، ومقدمي برنامج سعودي ريبورترز الكوميدي التوأم عبد الله وعبد العزيز بكر، ومقدم البرامج شريف فايد، والشخصية المؤثرة نارين بيوتي، ومقدم البرامج رامي رضوان، واليوتيوبر غيث مروان.

تَعِد قمة (Under30) لعام 2024 في الجونة بأن تكون حدثًا بارزًا، إذ تعمل على تمكين الجيل القادم من القادة، وتعزيز الإبداع والابتكار، والاحتفاء بإنجازات الرواد الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

#بياناتشركات

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نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

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نبذة عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، هي إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 30 عامًا. وتقع مدينة الجونة بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، على مساحة 36.9 مليون متر مربع. وتضم مدينة الجونة 9000 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندقًا، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومدرستين تقدمان أنظمة تعليمية مختلفة، ومستشفى دوليًا، ومركزًا للمؤتمرات والثقافة، و3 مارينا، و2 ملعب غولف بمواصفات عالمية، بالإضافة الى مجموعة متميزة من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة أكثر من 25,000 نسمة، وهي مدينة مستدامة تحرص على تبني عدد من مبادرات الاستدامة البيئية على رأسها محطة الطاقة الشمسية بسعة 7 غيغاواط، ونظام إدارة النفايات الصلبة الكامل، والاعتماد بنسبة 100٪ على المياه المعاد تدويرها للري، من بين مبادرات أخرى كثيرة.

نبذة عن شركة أوراسكوم للتنمية:

أوراسكوم للتنمية القابضة، مطور عالمي رائد في بناء مجتمعات متكاملة ونابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة SIX السويسرية. لأكثر من 30 عامًا، تميزت شركة أوراسكوم للتنمية بالريادة في بناء وجهات ملهمة للعيش والعمل واللعب بشغف.

من مدينة الجونة المصرية المذهلة المطلة على سواحل البحر الأحمر إلى الوجهة الجبلية الخلابة في جبال الألب السويسرية، على مدار العام في أندرمات، يعد كل مجتمع مخطط رئيسي بمثابة شهادة على التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتوفير أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بشكل متناغم بين المناطق السكنية والفيلات والشقق الخاصة والفنادق والمرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز - بما في ذلك ملاعب الغولف والمراسي والمرافق الرياضية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مخزونًا من الأراضي تبلغ مساحته أكثر من 100 مليون متر مربع مع ما يقارب 40٪ قيد التطوير أو يتم تطويرها لتصبح مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وO West، وطابا هايتس، وبيوم)، وفي دول مجلس التعاون الخليجي (جبل السيفة وهوانا صلالة في عمان، وذا كوف في الإمارات العربية المتحدة)، وفي أوروبا (أندرمات جبال الألب في سويسرا، وخليج لوستيكا في الجبل الأسود، وقرية ويست كاركليز جاردن في المملكة المتحدة).

تضم محفظة الضيافة الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا ومتميزًا، وأكثر من 7000 غرفة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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