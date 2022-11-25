حضور نخبة من المسئولين والفنانين والرياضيين والمشاهير في كافة المجالات..

خلود العميان: نجاح حفل افتتاح القمة يؤكد أن الجونة واحدة من أهم مراكز تنظيم الأنشطة والفعاليات في مصر والشرق الأوسط.

محمد عامر: تخطط مدينة الجونة لإطلاق G-Valley، مركز ريادة الأعمال والشركات الناشئة في عام 2023، وهدفنا هو خلق في مدينة الجونة مركز للأعمال يجذب الشركات ورواد الأعمال، كونها أيقونة محافظة البحر الأحمر

انطلقت اليوم فعاليات قمة Under30 لعام 2022 التي تنظمهاForbes Middle East بالتعاون مع مدينة الجونة إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية القابضة في محافظة البحر الأحمر، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من رواد الأعمال الناشئين، والفنانين، وأصحاب الأعمال في العديد من المجالات، وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا الإنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شارك في افتتاح القمة التي تُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط العديد من الشخصيات الهامة والمسئولين والفنانين والرياضيين والمشاهير في كافة المجالات، منهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهشام الناظر المدير الإقليمي لشركة جوجل مصر، والفنانة المتألقة درة، فضلاً عن العديد من الشخصيات المرموقة من الشرق الأوسط، وذلك لخلق حالة من التفاعل الإيجابي مع مختلف الشباب، ورواد الأعمال الحاضرين للقمة في نسختها الأولى.

أعربت خلود العميان رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط عن سعادتها بافتتاح القمة الأولى لفوربس الشرق الأوسط "Under30". وقالت إن القمة تعد منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، عبر استضافتها لجلسات برمجة يقدمها نخبة من أفضل الخبراء، من خلال المشاركة في عدد من ورش العمل والتدريبات، بجانب تنظيم مسابقة لطرح أفكار المشاريع "Speed-Pitch"، فضلًا عن إقامة مهرجان موسيقي وحفل ختامي، مع تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 لعام 2022.

وأوضحت أن حفل افتتاح القمة الأولى لفوربس الشرق الأوسط "Under30" خرج في أبهى صورة من حيث التنظيم المتكامل والحضور القوي للعديد من الشخصيات الهامة في كافة المجالات، ليؤكد ذلك أن اختيار مدينة الجونة لإقامة الفعاليات كان قرارًا مثاليًا لما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية وفنية وبنية تحتية قوية، جعلتها واحدة من المراكز المثالية لتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة، فضلاً عن كونها منارة الأعمال والفنون والثقافة والرياضة والترفيه في مصر والشرق الأوسط.

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "يحظى قطاع ريادة الأعمال بدعم هائل من القطاعين العام والخاص كونه عماد التنمية الاقتصادية، حيث تتكاتف الجهود لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم من خلال توفير فرص التمويل والإرشاد. وفى مدينة الجونة وعلى نفس نهج شركة أوراسكوم للتنمية، نطمح دائمًا إلى تشجيع النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر من خلال دعم المبادرات التي تساهم في تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي. من هذا المنطلق، حرصنا على استضافة القمة الأولى لفوربس الشرق الأوسط Under 30 لدعم وتشجيع رواد الأعمال والاحتفال بتكريم المتميزين منهم على إنجازاتهم، بالإضافة إلى خلق منصة للمشاركة وتبادل الخبرات من خلال ورش عمل ثرية بالمناقشات الهادفة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص وتعظيم الاستفادة منها".

وأضاف: "تخطط مدينة الجونة لإطلاق G-Valley، مركز ريادة الأعمال والشركات الناشئة في عام 2023، وهدفنا هو خلق في مدينة الجونة مركز للأعمال يجذب الشركات ورواد الأعمال، كونها أيقونة محافظة البحر الأحمر ومن أهم المقاصد السياحية لمصر، حيث نسعى إلى خلق شمول اقتصادي واجتماعي يتماشى مع خطة الحكومة المصرية في تحويل محافظة البحر الأحمر إلى مركز للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية العالمية."

جدير بالذكر أن ورش العمل والتدريبات التي ستشهدها قمة فوربس الشرق الأوسط "Under30" التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، ستركز على العديد من المجالات، منها: الاستثمار في الشركات الناشئة، وعالم الميتافيرس، ومستقبل التجارة الإلكترونية، والتطور الكبير الذي يشهده قطاع الترفيه والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى ريادة الأعمال، وكيفية الحصول على التمويل، والعديد من الموضوعات الأخرى.

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