القاهرة: شاركت باي سكاي في قمة فوربس 30 Under ، التي تنعقد للمرة الثانية في الشرق الأوسط بمدينة الجونة خلال الفترة من 11 يناير حتى 14 يناير، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين المواهب الشابة من رواد الأعمال والمبتكرين.

شهدت فعاليات القمة مشاركة الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، من خلال كلمته عن أهمية التكنولوجيا المالية ودورها في ازدهار اقتصاديات الدول في المنطقة.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور صادق عن فخره بالمشاركة في قمة فوربس 30 Under للابتكار وريادة الأعمال للمرة الثانية علي التوالي، مؤكدا أن هذه القمة تعكس مدى أهمية السوق المصري كسوق واعد وجازب لرواد الأعمال، من خلال توفير كافة مقومات النجاح والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

كما أكد صادق أن مشاركة باي سكاي تأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها وتوسيع نطاقها على كلا المستويين الإقليمي والعالمي من خلال خطط التوسع بمنظومة يلّا في الإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والمملكة العربية السعودية. واعمالا بذلك تلتزم الشركة بالنمو الداخلي من خلال تطوير فريق العاملين بها، وتمكين قوتها العاملة لإتمام العمليات المالية المختلفة بمرونة.

حرص صادق خلال كلمته علي التأكيد علي أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في ازدهار اقتصاديات الدول ودفع عجلة النمو وذلك عن طريق زيادة الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد مصادر جديدة للدخل مثل تشجيع التجارة الإلكترونية و تسهيل تحويل الأموال من الخارج وزيادة الاقتصاد التعاوني بالإضافة الي مساعدة الدول علي توفير نفقات طباعة ونقل وتأمين النقود كما تساعد الدول علي مراقبة أدوات الاقتصاد المختلفة وتحصيل الضرائب بدقة وسهولة الي جانب التشجيع علي التحول الرقمي لطرق الاستثمار وإتاحة حلول تخدم مجالات العمل المختلفة. و أوضح ان مستقبل الصناعة المالية يكمن في أيدي مبتكري التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال. كما ذكر ان قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة المصرية قد تضاعف خمس مرات منذ عام 2017، حيث ارتفع من 32 شركة إلى 177 شركة في عام 2022، وجذبت ما يقارب 800 مليون دولار حتى 2022.

واضاف " نفخر في باي سكاي بكوننا جزءًا من هذا التطور، حيث لعبنا دورًا هاماً في بناء مستقبل الصناعة المالية وتعزيز الشمول المالي في ١٨ دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال اتاحة حلول مبتكرة لبنوك مركزية ومزودي خدمات وبنوك كما أطلقنا تطبيق يلّا سوبر آب، لتزويد الأفراد والشركات والمؤسسات بأفضل وأسهل الخدمات المالية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لمعالجة الفجوات والتحديات في مجال المدفوعات الإلكترونية والقطاع غير المصرفي."

جدير بالذكر أن شركة باي سكاي تمكن عملائها من خلال تطبيق يلّا سوبر آب الوصول لألاف التجار، وأكثر من ٢ مليون مستخدم حالياً، وذلك بتقديم عددًا متنوعًا من خدمات المدفوعات منها؛ خدمات مالية ودفع فواتير، وتسوق إلكتروني، إلى جانب خدمات للمؤسسات والتجار، تشمل تمكينهم من تحصيل المدفوعات، وبيع المنتجات إلكترونيًا، وإتاحة أدوات لدفع رواتب موظفيهم باستخدام بطاقاتها، وكذلك الدفع للموردين.

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