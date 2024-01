● أكثر من 1500 شخصية تجتمع في الجونة لحضور قمة (Forbes Under 30) لعام 2024

● تعقد النسخة الثانية من قمة (Forbes Under 30) في الجونة في الفترة من 11 إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2024.

الإمارات العربية المتحدة: تستعد مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية في البحر الأحمر، لاستضافة أكثر من 1500 شخصية لحضور قمة فوربس الشرق الأوسط السنوية الثانية Under 30 في الفترة من 11 إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2024.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الحدث البارز نخبة من العقول الشابة المميزة في المنطقة العربية، لتسليط الضوء على رحلاتهم نحو النجاح وكيف يمكنهم مساعدة الآخرين وإلهامهم وإحداث تغيير إيجابي في العالم. وستعمل القمة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ما سيمكّن المهنيين الشباب من تطوير مستقبل الأعمال.

وأعربت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، عن حماسها للقمة المرتقبة

وقالت: "نتطلع إلى لقاء المواهب الشابة الواعدة في الشرق الأوسط وبعض من قادة الأعمال الأكثر تأثيرًا في المنطقة مرة أخرى. إنني أؤمن أن لاستخدام منصاتنا في تعزيز التواصل وبناء العلاقات بهذه الطريقة له القدرة على تغيير العالم".

وأضافت: "من خلال الابتكار والوعي والتفكير الإبداعي في مجال الأعمال، يمكننا التعلم من المشهد وتنميته للأجيال القادمة".

من جانبه، علق محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، قائلًا: “تسعدنا استضافة قمة فوربس الشرق الأوسطUnder 30 للعام الثاني على التوالي، إذ توفر القمة فرصة خاصة تجمع بين العقول الشابة المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة، للتواصل والتعاون في مدينة الجونة".

وأضاف: "ترتكز مهمتنا حول بناء وتنمية مجتمعات نابضة بالحياة، ما يتيح للأفراد البيئة المناسبة الملهمة للاستمتاع بحياتهم. وتعد مدينة الجونة مركزًا للفن والثقافة، وريادة الأعمال، والرياضة، والترفيه. ونحن نؤمن أنه مع هذا الحدث الاستثنائي، لدينا القدرة على إحداث التغيير وإقامة مشاريع جديدة والمساهمة في مستقبل أكثر ازدهارًا".

في حين دعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم في مصر، الشباب للتحلي بالأمل في أوقات التحدي، وقالت: "وبينما نجتمع في قمة فوربس الشرق الأوسط Under 30، لا تستهدفوا تحقيق النجاح فحسب، بل بناء مستقبل قائم على السلام والتنمية والإبداع اللامتناهي. دعونا نشعل روح الابتكار معًا، ونمكّن بعضنا بعضًا، ونرسم طريقًا حيث يكون لكل حلم دور في صياغة غد أكثر إشراقًا".

تستضيف القمة نخبة مميزة من المتحدثين وورش العمل الجذابة والتجارب التفاعلية، وسيستفيد الحضور من رؤى الخبراء ويتعلمون مهارات جديدة في ضوء إعدادهم لقيادة مستقبل الأعمال في المنطقة العربية. كما ستمكّن القمة الجيل القادم من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير منصة للمهنيين الشباب للتواصل والتعاون والتعلم من القادة الأكثر نجاحًا في مجالاتهم.

وبين أبرز المتحدثين في قمة فوربس الشرق الأوسط30 Under المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم في مصر الدكتورة رشا راغب؛ والمدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة فيزا، ليلى سرحان؛ والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Prypco أميرة سجواني؛ واليوتيوبرز مقدما برنامج سعودي ريبورترز؛ والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vi Markets طلال العجمي؛ فضلًا عن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Naqqe Technologies شيرين متولي؛ ومدير الشراكات الاستراتيجية في شركة ميتا سامر جوني جمال؛ والرئيس التنفيذي لشركة Oasis500 لمى فوّاز.

مدير العلاقات الإستراتيجية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بشركة ميتا” سامر جوني جمال

سيغطي المتحدثون موضوعات مختلفة، بما في ذلك التنوع في مشهد الشركات الناشئة، وتبني نهج ريادة الأعمال المبتكرة، وكيف يمكن لقادة الأعمال الشباب دفع عملية التغيير، والإمكانات الشاملة للتكنولوجيا، وفن تحقيق النجاح. كما ستسلط القمة الضوء على إمكانات الشركات الناشئة وتأثيرها، وكيف تمكنها المساعدة في بناء المرونة في الاقتصادات غير المستقرة، علاوة على التأثير العالمي للتكنولوجيا المالية.

فضلًا عن ذلك، سيقدم الحدث مجموعة من التجارب التفاعلية، من بينها: ورشة عمل حول الاستدامة، وجلسة للرسم الإبداعي، إلى جانب ورشة عمل فنية تعبيرية مقدمة من منتدى شباب العالم ومنصة تيك توك. كما سيتمكن الحاضرون من ممارسة التأمل على الشاطئ، والاستمتاع بالعروض الموسيقية، وتحدي أنفسهم بجلسات اللياقة البدنية التي تركز على الصحة الشاملة.

تعاونت فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء لإطلاق هذا الحدث، من بينهم: الشريك المضيف مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية على البحر الأحمر، وشركاء الدعم EFG Holding وMeta؛ والشركاء الآخرون Vi Markets وShe's Next by Visa وPrypco وZouni Beach Mangroovy El Gouna؛ وشريك النقل الرسمي Abou Ghaly Motors؛ وشركاء الإعلام والعلاقات العامة Influence Communications وNABD؛ وشريك الاتصالات Orange؛ والشريك الرسمي للمشروبات PepsiCo، وكذلك Parkville Pharmaceuticals.

تعد قمة30 Under لعام 2024 في الجونة حدثًا بارزًا، إذ تعمل على تمكين الجيل القادم من القادة، وتعزيز الإبداع والابتكار، والاحتفاء بإنجازات الرواد الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات والإعلانات ، تفضلوا بزيارة موقع فوربس الشرق الأوسط.



نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: raquel@forbesmiddleeast.com

نبذة عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، هي إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 30 عامًا. وتقع مدينة الجونة على مساحة 36.9 مليون متر مربع، وتضم9,200 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندقًا ونحو 2,800 غرفة، ومدارس تقدم مناهج دولية مختلفة بما في ذلك الشهادتين السويسرية والبريطانية، ومستشفى دوليًا، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، و4 مارينا، و2 ملعب غولف بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى نادٍ لكرة القدم في الدوري المصري الممتاز، ومركز للمؤتمرات والثقافة، ومجموعة متميزة من الخدمات الحيوية.

يتميز كل فندق من فنادق الجونة بسحر معماري فريد. وتخاطب الفنادق جميع الأذواق، بدءًا من الذوق النوبي لفندق Steigenberger، ومرورًا بالتصميم المستوحى من الطراز الآسيوي لفندق The Chedi، والذي يعد جزءًا من محفظة مجموعة The Leading Hotels of the World portfolio، والذوق الجمالي البسيط والأنيق لفندق Casa Cook. يتميز التصميم الداخلي لهذه الفنادق بالأناقة والبساطة، مع إعطاء الأولوية لأقصى قدر من الراحة. وتعد تجربة تناول الطعام في الجونة ممتعة، حيث تشمل خيارات مثالية تضم نكهات من مكونات محلية المصدر، بما في ذلك إمدادات من مزرعة الجونة الخاصة. توفر المدينة أيضًا مجموعة مختارة من المنتجعات الصحية، تمزج بين العلاجات المستوحاة من منطقتي الشرق والشرق الأقصى لتقديم تجربة استرخاء شاملة.

يبلغ عدد سكان مدينة الجونة أكثر من 25,000 نسمة يحملون أكثر من 50 جنسية، وتقع المدينة على بعد 30 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، الذي يسير رحلات مباشرة إلى المملكة المتحدة (5 ساعات)، والعديد من المدن الأوروبية (4 ساعات)، والشرق الأوسط (ساعة واحدة).

نبذة عن شركة أوراسكوم للتنمية:

أوراسكوم للتنمية القابضة، مطور عالمي رائد في بناء مجتمعات متكاملة ونابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة SIX السويسرية. لأكثر من 30 عامًا، تميزت شركة أوراسكوم للتنمية بالريادة في بناء وجهات ملهمة للعيش والعمل واللعب بشغف.

من مدينة الجونة المصرية المذهلة المطلة على سواحل البحر الأحمر إلى الوجهة الجبلية الخلابة في جبال الألب السويسرية، على مدار العام في أندرمات، يعد كل مجتمع مخطط رئيسي بمثابة شهادة على التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتوفير أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بشكل متناغم بين المناطق السكنية والفيلات والشقق الخاصة والفنادق والمرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز - بما في ذلك ملاعب الغولف والمراسي والمرافق الرياضية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مخزونًا من الأراضي تبلغ مساحته أكثر من 100 مليون متر مربع مع ما يقارب 40% قيد التطوير أو تم تطويرها لتصبح مجتمعات مزدهرة.

تضم محفظة الضيافة الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا ومتميزًا، وأكثر من7,000 غرفة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.