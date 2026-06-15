المنامة، البحرين: استضافت شركة Total CX، إحدى شركات Beyon، بالتعاون مع فريق خدمة قطاع المؤسسات في بتلكو، ورشة عمل تنفيذية حصرية تحت عنوان "عصر جديد لتجربة الزبائن – مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم لتلبية احتياجات الإنسان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات، وصنّاع القرار، وخبراء التكنولوجيا لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل تفاعل المؤسسات مع زبائنها وتحويل مستقبل تجربة الزبائن.

أقيمت الورشة حصريًا لزبائن شركة بتلكو من المؤسسات، وسلطت الضوء على الدور المتنامي لمنصات التفاعل مع الزبائن القائمة على الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الذكاء الصوتي في مساعدة الشركات والمؤسسات على تقديم تجربة للزبائن تتميز بالكفاءة والذكاء وتلبية احتياجاتهم الخاصة على نطاق واسع.

ومن خلال استعراض حالات استخدام واقعية وعروض توضيحية حية، اطلع المشاركون على أحدث التقنيات الناشئة في مجال تجربة الزبائن، إلى جانب استراتيجيات عملية تهدف إلى تعزيز رضا الزبائن، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع مبادرات التحول الرقمي. كما تعتمد منصة Total CX المتكاملة للتفاعل مع الزبائن على تعاون الشركة مع شركة DOO، المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجربة الزبائن.

تسعى المؤسسات اليوم إلى تبنّي نماذج أكثر ذكاءً للتفاعل مع زبائنها، وأصبحت تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي والذكاء الصوتي أدوات أساسية لتمكين المؤسسات من تقديم تفاعلات أكثر تخصيصًا وفاعلية مع زبائنها، بالتوازي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد أتاحت هذه الورشة لقادة الأعمال فرصة استكشاف الكيفية التي يمكن لهذه التقنيات من خلالها تعزيز علاقات المؤسسات مع الزبائن، ورفع أدائها التشغيلي، ودعم نموها على المدى الطويل."

كما وفرت الورشة منصة هامة لتعزيز العلاقات ومشاركة المعلومات بين نظراء القطاع، وشركاء التكنولوجيا، والمتخصصين في تجربة الزبائن، مع تأكيد أهمية الابتكار والتعاون في رسم مستقبل المشاركة التفاعلية لزبائن المؤسسات.

وتواصل Total CX مساعيها الجادة لدعم المؤسسات في جميع أنحاء مملكة البحرين وتزويدهم بالحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز تجارب زبائنهم، وتحسين أعمالهم، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

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نبذة عن Total CX

تعد Total CX إحدى شركات مجموعة Beyon، وترتكز على الخبرة العريقة لمركز الاتصال في بتلكو والتي تمتد لنحو 50 عامًا، وتتخصص في تقديم خدمات الزبائن وحلول مركز الاتصال للشركات في جميع القطاعات. توفر Total CX خدمات مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للمؤسسات والارتقاء بخدمات زبائنهم. تضم Total CX في الوقت الحالي بعضًا من أكبر عمليات مراكز الاتصال في البحرين وأكثرها تطورًا وشمولا، وتضم قائمة عملائها شركات كبرى مثل بتلكو وهيئة الكهرباء والماء في البحرين.