· يعود مؤتمر روّاد الأعمال وقادة الفكر هذه السنة إلى دبي بعد البحرين والمملكة العربية السعودية، بمشاركة أبرز الخبراء الإقليميّين والدوليّين

· تحتّم التغيّرات الجوهريّة في الاقتصادات العربية على الشركات إعادة صياغة نماذج ريادة الأعمال وتحديد الأطر الاجتماعيّة والثقافيّة

دبي: تحت عنوان "إعادة هيكلة الشركات الكبرى"، ينطلق مؤتمر "كبار الرؤساء التنفيذيّين" بنسخته السادسة من الإمارات العربية المتحدة في 17 و18 مايو الجاري، بحيث يجمع كبار روّاد الأعمال وقادة الفكر في المنطقة العربيّة، من الرؤساء التنفيذيّين وكبار المسؤولين الحكوميّين وخبراء إقليميّين ودوليّين، لبحث التغيّرات الجذريّة في اقتصادات الخليج العربي، وأهميّة إعادة هيكلة قطاع الأعمال ومقاربة الأطر الاجتماعيّة ومفهوم التكامل الاقتصادي العالمي.

ففي ظلّ عالمٍ شديد التفاعل والتواصل، تواجه الشركات تحدياتٍ مستمرة للتكيّف مع التغيّرات الداخليّة والخارجيّة المتسارعة، بما يحفظ موقعها ويحقّق معدّلات نمو جيّدة. ووسط المستجدّات العالميّة كالحرب الروسيّة-الأوكرانيّة ومعدّلات التضخّم، تواجه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط تحديّاتٍ استثنائيّة إضافيّة ما بعد جائحة كوفيد-19، سيّما مع تزايد قدرة روّاد الأعمال العالميّين والشركات الرياديّة الحديثة على منافسة الشركات التقليديّة في المنطقة.

وممّا لا شكّ فيه، أنّ الإصلاحات الاقتصادية وسياسة تحرير الأسواق في دول مجلس التعاون انعكست بشكلٍ واضحٍ على الشركات التقليديّة ومجموعة الشركات، بحيث تتعرّض اليوم لمنافسةٍ شديدةٍ من الشركات ذات النماذج والقدرات الديناميكيّة، ومن روّاد الأعمال الجُدد وما يمثّلونه من مرونةٍ اقتصاديّة، أضف إلى تأثّرها بالانتشار الواسع للعلامات التجارية العالمية المستقلّة.

وفي حين تُبدي اقتصادات دول مجلس التعاون، بشكلٍ عام، تفاؤلها عقب الجائحة، بعد أن قفزت المكاسب الفصلية للأسهم الخليجية بأكبر قدرٍ لها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، فإنّ النمو الكبير الذي شهدته شركات المنطقة منذ الانهيار المالي العالمي ما كان ليتحقَّق لولا الدور الحيويّ الفاعل للرؤساء التنفيذيّين.

خلق فرص رياديّة وتعزيز المنافسة

وفي هذا الصّدد، يُعقد مؤتمر "كبار الرؤساء التنفيذيّين" في فندق بلازو فيرساتشي (Palazzo Versace) - دبي، بعد غيابٍ دام قرابة عامين بسبب قيود كورونا، وبعد أن استضافته المملكة العربية السعودية والبحرين في السنوات السابقة. وهو إذ يناقش أبرز القضايا وأكثرها إلحاحًا في الوقت الراهن، يشكّل فرصةً استثنائيّةً تعكس هواجس روّاد الأعمال، من بينهم الوزراء والرؤساء التنفيذيّين للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، والمحلّلين الاستراتيجيّين. كما أنّ المؤتمر الرياديّ المذكور سيتيح للمشاركين وضع الحلول العمليّة، التي من شأنها أن تحدّ من التعقيدات المتزايدة في عالم ريادة الأعمال. ففي وقتٍ تُظهر فيه الأبحاث إمكانيّة تجاوز التحديّات من خلال تعزيز القدرة على التكيّف والمرونة والتحلّي بروح المبادرة، لا يزال يتعيّن على الشركات القيام بمزيدٍ من الجهود للتخفيف من مخاطر الأحداث غير الاعتياديّة والمستجدّات غير المسبوقة، كجائحة كوفيد-19 والتداعيات البعيدة المدى للحرب الروسيّة-الأوكرانيّة.

هذا ويهدف مؤتمر "كبار الرؤساء التنفيذيّين" الذي تنظّمه Trends – المجلّة العالميّة المعنيّة بالشؤون العربيّة – إلى تعزيز التشبيك والتواصل، خلق فرص جديدة للنموّ، والتعرّف على أبرز الرؤساء التنفيذيّين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث سيتيح للمشاركين في جلساته العامّة والمغلقة تبادل الأفكار والخبرات، وتقييم الثغرات، وبحث سبل تحقيق النمو والاستدامة. ويمثّل المؤتمر بجدول أعماله وحفل جوائزه حدثًا استثنائيًّا يحتفي بريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق تعقيبه على الحدث، قال منظّم المؤتمر بنسخته السادسة، الرئيس التنفيذي، جوليان هواري: "تتضافر اليوم جهود روّاد الأعمال العالميّين لإعادة بناء المجتمعات والشركات بعد تداعيات جائحة كورونا، وواقع منطقتنا لا يختلف عن سواه." وإذ أشاد بـ"مرونة قيادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستكون محور المؤتمر وحفل الجوائز"، أعرب عن سعادته بالعودة إلى دبي "التي تُعدّ مركزًا أساسيًّا للأمل والابتكار والتقدّم، على الرّغم من تحديّات كورونا وغيرها". ولفت هواري إلى أنّ "المؤتمر يجمع كبار القادة وأصحاب الفكر الإقليميّين والدوليّين، بهدف إيجاد حلولٍ لأبرز التحديّات التي تواجهها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي".

جلسات معمّقة في استراتيجيّات النموّ

على مدى يومين متتاليين، يناقش كبار القادة وروّاد الأعمال المشاركين في المؤتمر العديد من القضايا والإشكاليّات، بحيث تتعمّق إحدى الجلسات الرئيسيّة بعنوان "اليقين من الشك"، في دراسة الاستراتيجيّات المستقبليّة في دول مجلس التعاون الخليجي، سعيًا لإيجاد حلولٍ عمليّة ذات مصداقيّة. وانطلاقًا ممّا نشهده من تقلّباتٍ جذريّة متواصلة، ستركّز حلقة النقاش على مبدأ حيويّ، مفاده أنّ "كلّ شيء قابلٌ للتغيّر بين يومٍ وآخر". فالتقلّب الحادّ بات الوضع الطبيعي الجديد، وقد تنعكس تداعيات حدثٍ ما في إحدى الأسواق العالميّة آثارًا كارثية على اقتصادٍ آخر على بُعد آلاف الأميال. كما أنّ تكامل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ مُحكمٍ يحتّم على روّاد الأعمال تغيير استراتيجيّات نموّهم وتطويرها باستمرار.

واستباقًا لتحديّات التضخّم العالمي، ستتمحور إحدى جلسات المؤتمر تحت عنوان "وحش التضخم"، حول تحليل القضايا الشائكة من زوايا مختلفة، لتحديد مدى تأثيرها على منطقة الخليج العربي. وفي حين تلوح في الأفق بوادر الركود الاقتصادي داخل أسواقٍ عديدة، كالولايات المتحدة الأمريكيّة وأوروبا الغربية بسبب ضغوط التضخّم، فمن المتوقّع أن يكون لارتفاع كلفة السلع والخدمات تأثير كبير على اقتصاديّات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعاني عجزًا تجاريًّا ضخمًا جرّاء قطاعاتٍ أخرى، ناهيك عن قطاع النفط الخام.

أمّا جلسة "تحدّي التنفيذ" فتكمن أهميّتها بمقاربة أوجه القصور والاستفادة من تجارب وإنجازات المشاريع الضخمة ذات رأس المال الكثيف. إذ وعلى الرّغم من الإصلاحات التي طاولت قطاع الأعمال في المنطقة، فإنّ العديد من الاستراتيجيّات والسياسات قد أدّت إلى خلق الحواجز والقيود، كاعتماد مفهوم "من أعلى إلى أسفل" أو مركزيّة القرار وغيرها من العوامل. كما أنّ الفشل وعدم الكفاءة في إدارة المشروع سيؤدّي بدوره إلى التخلّف عن الالتزام بالمهل الزمنيّة المحدّدة، وبالتالي إلى زيادة تكلفة المشاريع وخسارة مستثمرين عالميّين محتملين لمشاريع ضخمة. وفي هذا السياق، ستكشف جلسة "تحدّي التنفيذ" الثغرات، ونقاط الضعف، وتحديّات جذب رأس المال البشري وكيفيّة الاحتفاظ به.

ومن بين الجلسات الرئيسية المهمّة: "عالم الميتافيرس (MetaVerse): بدعة أم ثورة؟"؛ "تنافس على دعم المواهب والكفاءات"؛ "الاكتتابات العامّة الأولية (IPOs)، شركة الاستحواذ لأغراضٍ خاصّة (SPAC)، وزيادة رأس المال"؛ "عالم جديد: ثورة البلوك تشين (Blockchain)"، وغيرها من الجلسات النوعيّة المكثّفة.

"منتدى المرأة العربية" ضمن الفعاليّات

بالتزامن مع فعاليّات مؤتمر "كبار الرؤساء التنفيذيّين"، يستهلّ "منتدى المرأة العربية" أعماله في 17 مايو الجاري، من خلال الاحتفال بإنجازات القيادات النسائية في المنطقة العربية، أضف إلى جلساتٍ نقاشيّة لتبادل الهواجس والتحديّات وطرح الحلول الفاعلة.

وفي الختام، يجدر الذكر أنّ مؤتمر "كبار الرؤساء التنفيذيّين" يُنظَّم برعاية "معهد حوكمة" لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وبالشراكة مع شركة "KPMG" العالمية للتدقيق والخدمات المحاسبية، وذلك تحت رعاية "Aviv Clinics"، المُنشأة العلاجية المميّزة لتعزيز القدرات الذهنية والبدنية مدى الحياة، أضف إلى شركاء من مؤسّساتٍ إعلاميّةٍ عريقةٍ، كقناة "العربيّة"، صحيفة "Arab News" ومجلّة "Trends.

#بياناتحكومية

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