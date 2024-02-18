أعلنت مؤسسة الزبير عن إطلاق مبادرتها الجديدة "The Zubair Connect"، ضمن إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040، حيث استضافت المؤسسة المتحدث الدولي الشهير جايمس تايلور والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الإبداع والإبتكار في ريادة الاعمال. حضر العديد من صنّاع القرار والمتخصصين والمهتمين من كلا القطاعين.

وقد تم رسم أسس برنامج المبادرة كخطوة استراتيجية من جهود مؤسسة الزبير لتعزيز الجهد المشتركة والتعاون المستدام بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة عبر فكر متجدد.

وقد تم إطلاق منصة "The Zubair Connect" لتكون منصة متكاملة تساهم في تعزيز التواصل بين صناع القرار، بهدف توحيد الرؤى والجهود وبما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040. كما تسعى المبادرة أيضاً إلى دعم الأهداف الوطنية من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوفير فرص التواصل والإستفادة من نقل المعرفة على نطاق أوسع.

وفي هذا السياق، أشار رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير : في إطار التغيرات المتسارعة على مستوى العالم، والتحديات الجيوسياسية غير المسبوقة التي تواجهها مختلف الدول وبالتحديد منطقتنا العربية، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نتواصل بفعالية وبعقول مفتوحة لنرسم معاً طريقنا المشترك نحو المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً، المستقبل المستدام- والذي يتطلب منا تجديد الفكر لخدمة أهداف نهضة عمان المتجددة. لقد تم تحديد معالم الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً للوطن، الأمر الذي رسمت ملامحه بوضوح رؤية عُمان 2040 والتي أشرف عليها شخصياً مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه–، وعليه فإن مثل هذه اللقاءات التي نجتمع فيها اليوم تكون بمثابة منصات تساهم في رسم وتخطيط لغدٍ عمان المتجددة. مشيرا بأن توجهات مؤسسة الزبير المستقبلية تتمحور حول التركيز على قطاعي الصناعة والتقنية وذلك من خلال دعم كافة المساعي الجادة وتفعيل الشراكات المحلية والدولية، مما يعزز بناء نظام بيئي متكامل خدمة لصالح العام.

ومن جانبه قال نيلز بورمانز الرئيس التنفيذي لمجموعة الزبير: خلال الـ 57 عاما الماضية، ظلت مؤسسة الزبير ركيزة أساسية على الساحة الاقتصادية العمانية، حيث ساهمت بشكل فعّال في التنمية المستدامة.

وأضاف: أن تزايد القوى التكنولوجية أدت إلى تغيرات ملحوظة وسريعة في العالم، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد شهدنا مرونة ملحوظة في التواصل العالمي. وأشار: بالرغم من التوقعات الأولية بتزايد تقديم الخدمات البينية بين الدول، يجب علينا التركيز على الابتكار وتقديم خدمات ذات قيمة محلية مضافة.

وأشار بورمانز: أن الإبداع هو عملة المستقبل، لذا لا بد من التركيز على تعزيز الإبداع والابتكار. مشيرا إلى أهمية منصة "The Zubair Connect"، كوسيلة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل المساهمة في تحقيق الازدهار لسلطنة عمان.

تعمل مؤسسة الزبير لأكثر من خمس عقود على جذب الخبرات والابتكارات الجديدة من جميع أنحاء العالم إلى السلطنة وغيرها من الأسواق التي تعمل بها؛ حيث كانت من كبار المؤسسات التي ساهمت في إنشاء البنية الأساسية على المستوى الوطني، إلى جانب دورها المحوري في قطاعات الثقافة والسياحة والصناعة بمجالاتها المختلفة. وتضم مؤسسة الزبير مجموعة متنوعة من الشركات المميزة ووحدات الأعمال الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي تنتشر إلى جانب السلطنة في أسواق الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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-انتهى-