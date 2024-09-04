المعرض يتعاون مع الفعالية الرائدة في المملكة المتحدة والمخصصة للحياة والرياضات الريفية والصيد.

معرض "The Game Fair" يشارك حالياً في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ضمن منصة خاصة يعرض فيها مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات.

أبوظبي : أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يقام حالياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، عن تعاونه مع معرض ”The Game Fair“، وهو ملتقى سنوي للرياضات الريفية، يقام في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير بالمملكة المتحدة.

ويجمع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بين التقاليد والتراث الإماراتي الأصيل والفعاليات المبتكرة والمستقبلية التي تتيح فرصاً استثمارية جديدة، وتشرك المواطنين الإماراتيين من كافة الأعمار، في تجربة مميزة من المغامرات وأساليب الحياة البرية.

وتنظم مجموعة أدنيك وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المنعقد حالياً في مركز أدنيك أبوظبي، ويشكل الحدث الرائد على مستوى العالم منذ أكثر من عقدين في قطاع الصيد والفروسية والرياضات والمغامرات الخارجية.

وقال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: "يسعدنا أن نتعاون مع معرض ’The Game Fair‘ بما يعكس التزامنا وحرصنا على الحفاظ على تقاليدنا وتعزيزها من خلال تعزيز العمل مع شركائنا للحفاظ على استدامة الثقافة الأصيلة للدول والمجتمعات المشاركة في المعرض"، وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز مكانة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية، لتكون منصة للتبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي ، ومركزاً عالمياً للتميز والابتكار في مجالات الصيد والفروسية المختلفة، باعتباره معرضاً رائداً على مستوى العالم. وبذلك ندعم تراثنا ورياضاتنا التقليدية كركائز للتراث الثقافي والحفاظ على البيئة تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

وبناء على الشراكة الموقعة بين الجانبين في وقت سابق من هذا العام، يشارك معرض Game Fair بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وبذلك، يحظى المجتمع العالمي لعشاق ومحبي الصيد والفروسية، والمتخصصين في هذه الصناعة، والعائلات التي تكرس جهودها للحفاظ على التراث الثقافي، بتجربة فريدة خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومعرض Game Fair عبر تبادل المعرفة والخبرات بالتزامن مع استعراض أحدث المنتجات والابتكارات.

وبدوره قال جيمس غاور، المدير العام لمعرض Game Fair: "يسعدنا أن نتعاون مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسيّة للاحتفاء بشغفنا المشترك بهواية الصيد بالصقور والثقافة والتاريخ والمحافظة على البيئة. وتعكس هذه الشراكة القيم الراسخة التي يلتزم بها الجانبين، ولقد ساهمت رعاية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لجناحنا الرئيسي بالمعرض في تعزيز حضورنا بشكل كبير. نحن فخورون باستعراض دور الشركات البريطانية الرائدة وأنشطتها التي تزخر بثقافتنا الأصيلة ضمن جناحنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وكلنا ثقة بأن تعاوننا سيسهم في إثراء هذه التقاليد الراسخة والمحافظة عليها".

وباعتباره حدثاً عريقاً يحتفي بأنشطة الحياة البرية والريفية، استقطب معرض Game Fair في نسخة العام 2024، عشاق الأنشطة والمغامرة الخارجية، للانضمام إلى مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل رياضات الفروسية، والرماية وصيد الأسماك، والتي تعكس كلها تقاليد ومهارات الريف البريطاني وثقافته القروية. كما تستضيف الساحة الرئيسية للمعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من المسابقات والاستعراضات والعروض التفاعلية على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، ويشمل ذلك ركوب الخيل، وعروض الصيد بالصقور، وسباقات عربات الخيل - وهي رياضة فروسية حماسية يقوم فيها زوج من المهور بسحب عربة حول حلبة خاصة لتحقيق أسرع وقت.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والاستعراضات والمسابقات والعروض التراثية والرياضية. وباعتباره أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستضيف المعرض أحدث التقنيات والابتكارات والتوجهات ضمن 11 قطاعاً ثقافياً مختلفاً، بما في ذلك الفروسية والصيد بالصقور والصيد عموماً والرماية والتخييم والصيد في الطبيعة والسياحة ورحلات السفاري وصيد الأسماك والرياضات البحرية والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب العديد من الأنشطة الرياضية والخارجية.

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