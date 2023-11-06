* تم إعادة نشر البيان الصحفي بناء على طلب الشركة المرسلة له

استضافت مؤخراً The Family Office، بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية، فعاليّتَين ملهمتَين ناقشتا مستقبل إدارة الثروات واستراتيجيات توزيع الأصول.

أكّد عبد المحسن العمران، مؤسّس The Family Office ورئيسها التنفيذي، في كلا الفعاليّتين على الدور المحوري لمنح الأولويّة للعملاء في الأسواق الديناميكيّة الحاليّة. وسلّط الضوء على تحوّل القطاع إلى تقديم حلول رقمية شاملة ومتكاملة تكون متاحةً لجميع المستثمرين.

ناقش دايفيد دارست، المحلل المالي المعتمد وكبير المستشارين واستراتيجيّي الاستثمار لدى The Family Office، التحولات في استراتيجيات الاستثمار والعوامل التي تؤثر على الأسواق واتجاهات توزيع الأصول في المحافظ وتأثير التقنيّات الناشئة.

عُقدت الفعاليّتان في فندق Le Meridien في الرياض وShangri-La Hotel في دبي يومي 29 و31 أكتوبر تباعاً، بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية. ضمّ الاجتماعان مجموعة من المحترفين والخبراء في إدارة الثروة، وقدّما رؤى قيّمة حول اعتماد الحلول الرقمية والتكيّف مع ديناميكيّات الأسواق ومواجهة التحديات الجديدة.

تبقى The Family Office وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية ملتزمة بتعزيز مفهوم إدارة الثروات واستراتيجيات الاستثمار في العالم الحالي المتغيّر.

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لمحة عن The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين ودبي وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في السعودية، وتقدم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.