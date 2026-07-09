شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، رئيس مجلس إدارة Visit Qatar، في أعمال المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة "The Economist"، والذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو الجاري. افتتح المنتدى فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية اليونانية، وجمع نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وصنّاع القرار، والخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي ودور البنية التحتية والابتكار في دعم التنمية المستدامة.

وخلال أعمال المنتدى، شارك سعادته في الجلسة النقاشية الرئيسية التي حملت عنوان "ربط المناطق والمجتمعات والدول لتعزيز المرونة والازدهار"، إلى جانب مجموعة متميزة من القادة الدوليين، حيث ركزت الجلسة على دور التعاون الدولي في دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز المرونة، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

وسلّط سعادته الضوء على تجربة دولة قطر في تعزيز مرونة القطاع السياحي من خلال الاستجابة الفاعلة للأزمات، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات، مؤكداً أن المرونة أصبحت ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة المستثمرين والمسافرين، وداعماً رئيسياً لاستدامة نمو القطاع. كما أبرز سعادته مكانة دولة قطر كمحور عالمي يربط المسافرين بسلاسة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من خلال شبكة ربط جوي رائدة وشراكات دولية استراتيجية تعزز حركة السفر والتواصل بين الأسواق.

وتعكس مشاركة قطر للسياحة التزامها المستمر بتعزيز حضورها في أبرز المنصات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، واستعراض رؤيتها لتطوير قطاع سياحي مستدام أمام نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال. كما أتاح المنتدى فرصة لإبراز المقومات التي تتمتع بها دولة قطر بما في ذلك، البنية التحتية للسياحة والبيئة الاستثمارية الواعدة، مما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية موثوقة لمواكبة متطلبات للمستقبل.

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