تحت شعار" بقدراتنا نرتقي بأفكارنا"

عمان – الأردن - تستضيف مبادرة TED بالعربي في الرابع من حزيران المقبل فعالية إقليمية في عمّان بعنوان "بقدراتنا نرتقي بأفكارنا" والتي تضم متحدثين سابقين من TED أمام جمهور عالمي باللغة العربية لأول مرة، بهدف تبادل الأفكار بين المجموعات المؤثرة وصياغة رؤية مشتركة بين المشاركين من عدة مناطق ولغات عالمية.

تقام هذه الفعالية بحضور شخصيات أبرزها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر الشيخة هند بنت حمد آل ثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المعظم. سيتاح المجال أمام المشاركين والباحثين ورواد التغيير في العالم العربي على نشر أفكارهم الخلاقة مع جمهور عالمي عريض، حيث تؤمن TED انطلاقاً من رسالتها بضرورة تمكين الأفكار الملهمة ومساعدتها على الانتشار خارج الحدود اللغوية والجغرافية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية المنعقدة في جامعة الحسين التقنية، هي الفعالية الثانية ضمن سلسلة فعاليات TED بالعربي الإقليمية التي تسبق الفعالية الكبرى المقرر عقدها في قطر في العام 2023. وتتضمن الفعالية الثانية سلسلة من ورش العمل والأنشطة بالإضافة إلى عرض مقدم من فنانين محليين.

أبرز المتحدثين في هذه الفعالية هم شخصيات تمثل برامج وأنشطة ريادية مختلفة، وهم: امتثال محمود التي كرّست وقتها لنشر التفاهم من خلال الشِعر ومناصرة القضايا، وهي من أبرز الداعمين لمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وأمير زعبي المدير الفني والمؤسس لشركة مسرح "شبر حر" وخريج برنامج مسرح معهد صندانس، وشيخة الجساسي وهي أول عُمانية مكفوفة تحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيدفوردشير البريطانية، وتمتلك شغفًا بالتعلّم فاق توقعات الجميع، بل توقعاتها هي شخصيًا.

مبادرة TED بالعربي تُعد المبادرة الأولى التي يتم التركيز من خلالها على تبادل الحلول والقصص والأفكار باللغة العربية، حيث تعمل هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة قطر غير الربحية على الحفاظ على إرث اللغة العربية العظيم والترويج له وتخليده في أذهان وعقول الأجيال القادمة، فضلاً عن توفير منصة تفاعلية لتبادل وجهات النظر والأفكار المتنوعة.

لمعرفة المزيد عن الفعالية يرجى زيارة الموقع الالكتروني التابع لـ TED بالعربي؛ event-ar-jordan-stories-elevating-potential-https://tedinarabic.ted.com/ar/unlocking

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