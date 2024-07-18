دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت قمة وجوائز أفضل الممارسات في التعليم STEM السنوية الخامسة بنجاح، والتي نظمتها KITSPIRE بدعم فخور من CASIO الشرق الأوسط وإفريقيا، وجمعت أكثر من 25 مدرسة من جميع أنحاء المنطقة، وأكثر من 250 مشاركاً، بما في ذلك المعلمين والطلاب وقادة المدارس، للاحتفاء بالتميز والابتكار في تعليم STEM.

أقيم الحدث في قاعة دبي نولدج بارك، وتضمن معرضاً حيوياً للابتكار حيث عرض الطلاب مشاريعهم الرائدة التي تبرز القوة التحويلية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد وفر المعرض منصة للمبتكرين الشباب لعرض أفكارهم واختراعاتهم، مما يعزز روح الإبداع وحل المشكلات.

الفائزون في معرض الابتكار STEM

أظهر الفائزون في معرض الابتكار STEM مهارات استثنائية وإبداعاً ومثابرة. تميزت مشاريعهم بالأصالة والكفاءة التقنية والإمكانات التأثيرية. يسعدنا الإعلان عن الفائزين التاليين:

جائزة اختيار الجمهور في معرض الابتكار 2024 : AllgeriScan Pro - مدرسة جيمس ليجاسي، دبي

مدرسة جيمس ليجاسي، دبي جائزة التميز في معرض الابتكار 2024 : Biovision - مدرسة ستون هيل الدولية، بنغالور

مدرسة ستون هيل الدولية، بنغالور جائزة المحفز المستقبلي في معرض الابتكار 2024 : تقسيم الصور الطبية - أكاديمية رافلز العالمية، دبي

تقسيم الصور الطبية - أكاديمية رافلز العالمية، دبي جائزة تأثير أهداف التنمية المستدامة في معرض الابتكار 2024 : بطارية الرمال - مدرسة دار المعرفة الخاصة دبي

جوائز STEM المرموقة

كانت أبرز محطات القمة هي حفل توزيع جوائز STEM المرموق، الذي كرم المعلمين والطلاب المتميزين على مساهماتهم في مجال STEM. وشملت الجوائز الإنجازات في فئات مختلفة مثل الممارسات التعليمية المبتكرة، المشاريع التي يقودها الطلاب، والمساهمات في المجتمع من خلال مبادرات STEM.

جوائز معلمي STEM

تكرم جوائز معلمي STEM المعلمين الذين قدموا تأثيرات كبيرة في تعليم STEM من خلال طرق تعليمية مبتكرة والتزام بنجاح الطلاب وتفاني في تعزيز حب مواد STEM. وقد ذهب هؤلاء المعلمون إلى أبعد الحدود في جهودهم للإلهام والتعليم:

جائزة معلم العام 2024 - الفئة الثانوية : ماشا ناظم - مدرسة GEMS الألفية الجديدة، الخيل

ماشا ناظم - مدرسة الألفية الجديدة، الخيل جائزة التميز في القيادة 2024 - الفئة الثانوية : ألماس قريشي - أكاديمية رافلز العالمية، دبي

ألماس قريشي - أكاديمية رافلز العالمية، دبي جائزة تأثير المجتمع 2024 - الفئة الثانوية : منال استيتيه - مدرسة الياسات الخاصة، أبو ظبي

جوائز طلاب STEM

أظهر الفائزون بجوائز طلاب STEM هذا العام وعداً استثنائياً وإنجازات في مجالاتهم الخاصة. تميزت مشاريعهم البحثية وابتكاراتهم وجعلتهم قادة بين أقرانهم. يسعدنا تكريم الطلاب التاليين لمساهماتهم البارزة:

جائزة التميز 2024 - الفئة الثانوية : أنهيد سينغ نارانغ - مدرسة ستون هيل الدولية، بنغالور- الهند

أنهيد سينغ نارانغ - مدرسة ستون هيل الدولية، بنغالور- الهند جائزة القيادة الاستثنائية 2024 - الفئة الثانوية : جميلة خالد البشري - مدرسة دبي الوطنية، البرشاء

جميلة خالد البشري - مدرسة دبي الوطنية، البرشاء جائزة التميز في التوعية 2024 - الفئة الثانوية : ساي تارون جوبكومار - مدرسة GEMS الألفية الجديدة، الخيل

وفي هذه المناسبة، قال بيبين بوبي، الرئيس التنفيذي لـ Kitspire LLC:"نحن سعداء برؤية المواهب والإخلاص المذهلين لكل من المعلمين والطلاب في مجتمع STEM. تعد قمة وجوائز أفضل الممارسات في التعليم STEM دليلًا على تأثير تعليم STEM في تشكيل المستقبل. نحن ممتنون للدعم المستمر من CASIO الشرق الأوسط في جعل هذا الحدث ناجحًا."

من جهة أخرى، يؤكد رعاية CASIO الشرق الأوسط وإفريقيا لهذا الحدث التزامهم بتعزيز تعليم STEM في المنطقة، حيث قال السيد تاكاشي سيميا، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا: "تفتخر CASIO الشرق الأوسط وإفريقيا بدعم قمة وجوائز أفضل الممارسات في التعليم STEM. نؤمن بقوة STEM في دفع الابتكار وخلق مستقبل أفضل. يسلط هذا الحدث الضوء على الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها المعلمون والطلاب، ونفتخر بأن نكون جزءًا من ذلك."

الخطابات الرئيسية والمناقشات

كما تضمنت القمة خطابات رئيسية ومناقشات من خبراء الصناعة، مما قدم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في تعليم STEM. وكان لدى الحضور فرصة للتفاعل مع قادة الفكر وتبادل الأفكار واستكشاف أساليب جديدة في التعليم والتعلم في STEM.

ومع اختتام الحدث، غادر المشاركون متحمسين ومستعدين لمواصلة رحلتهم في STEM، مجهزين بمعرفة جديدة واتصالات تدفع الابتكار إلى الأمام. لقد وضعت قمة وجوائز أفضل الممارسات في التعليم STEM لعام 2024 معيارًا جديدًا للتميز في تعليم STEM، ونتطلع إلى رؤية النمو المستمر ونجاح مجتمع STEM في السنوات القادمة.

حول KITSPIRE

تكرس KITSPIRE جهودها لتعزيز الابتكار والتميز في التعليم من خلال مبادرات مثل قمة وجوائز أفضل الممارسات في التعليم STEM. من خلال توفير منصات للمعلمين والطلاب لعرض مواهبهم وإنجازاتهم، تهدف KITSPIRE إلى إلهام الجيل القادم من القادة والمبتكرين. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.stembestpractice.com

حول CASIO الشرق الأوسط وإفريقيا

تعد CASIO الشرق الأوسط وإفريقيا مزودًا رائدًا للمنتجات والحلول المبتكرة المكرسة لتعزيز التجربة التعليمية وتعزيز ثقافة التميز. من خلال دعمهم والمبادرات المجتمعية، تدعم CASIO الشرق الأوسط وإفريقيا نمو وتطوير العقول الشابة في المنطقة. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة: https://casiocalculators-mea.com/

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