الرياض : اختتمت مجموعة stc مشاركتها في مؤتمر TM Forum DTW Ignite 2026 في الدنمارك بتفاعل واسع وتتويج بعدد من الجوائز في مجال الابتكار الرقمي، بوصفها أحد أهم قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحفزاً أساسياً للتحول الرقمي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وضمن إطار المؤتمر الذي عقد مؤخّراً في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ويُعد من أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات، التي تركز على تطوير الشبكات الذكية وتسريع التحول الرقمي، شارك عدد من مسؤولي المجموعة في استعراض قدرات stc في توسيع البنى التحتية اللازمة وتطوير التقنيات والخدمات، وتعزيز تجربة المستخدم مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والممارسات التقنية، بما يعكس التزام المجموعة الثابت والقوي بتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الرقميين في مختلف أنحاء العالم.

وقد أبرزت المجموعة دورها في تمكين الاقتصاد الرقمي، والتزامها بتبني أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، وصولاً لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية.

وجاءت الجوائز عن عدّة مشاريع رئيسية شاركت بها المجموعة، Game X Phase II (Best Moonshot Catalyst, Autonomous Networks Challenge)، ومشروعConflict Management in Intent-Based Networks Phase II (Best Moonshot Catalyst, Attendees' Choice)، ومشروع A2A-T (Outstanding Catalyst, Attendees' Choice). في حين حصدت المجموعة جائزة Excellence Award 2026 for Excellence in Regional Impact، وتعكس هذه الإنجازات التزام مجموعة stc بتطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق تسهم في تعزيز قدرات الشبكات ذاتية التشغيل.

وتميّزت المشاريع الفائزة بعدّة جوائز ضمن عمل تكاملي قامت به مجموعة stc مع عدّة شركاء أبرزهم IBM، وCisco، وEricsson، كما يُعد هذا الإنجاز محطة بارزة لفرق التقنية والابتكار في مجموعة stc، ويعزز مكانتها بوصفها مساهماً فاعلاً في تطوير أفضل الممارسات على مستوى منظومة الاتصالات العالمية. وتواصل المجموعة الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية وتطوير قدرات الشبكات، ضمن استراتيجيتها لتقديم خدمات اتصال متقدمة وموثوقة لعملائها، ودعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا.

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