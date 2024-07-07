الجائزة الكبرى ” رحلة الأحلام للوجهة المختارة”

المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، عن إطلاق حملتها لموسم الصيف تحت شعار "صيفك على كيفك"، مع سلسلة من العروض الحصرية على أحدث الأجهزة، فضلاً عن التأهل للسحب على الجائزة الكبرى وهي رحلة الأحلام لشخصين اثنين للوجهة التي يختارانها، حيث تقدر قيمة الرحلة بألفي دينار بحريني.

وأطلقت stc البحرين حملتها المميزة، التي ستمتد طوال شهر يوليو 2024، مكافأة لعملائها الحاليين والجدد من مشتركي الخطوط آجلة الدفع والبرودباند، بما يعزز من تجربتهم خلال موسم الصيف ويتيح لهم فرصة التأهل للفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في رحلة الأحلام. كذلك بوسع المشارك زيادة فرص فوزه بهذه الجائزة القيمة مع كل 100 د.ب. ينفقها على الأجهزة التي يشملها العرض، حيث سيحصل العميل على فرصة واحدة للتأهل للسحب في حال أنفق 100 د.ب في أحد الفروع سواء بالدفع نقداً أو بالتقسيط، في حين ستتضاعف فرصة تأهله في حال أنفاق نفس المبلغ في متجرها الإلكترونية سواء بالدفع نقداً أو بالتقسيط. وسيُعلن اسم الفائز المحظوظ برحلة الأحلام في أغسطس 2024م.

وبهذه المناسبة، ستطرح stc البحرين تشكيلة مختارة من أحدث الأجهزة التي تلبي متطلبات عملائها وخياراتهم المتنوعة، وتشمل أجهزة ألعاب الفيديو، والأجهزة الذكية المتضمنة في التلفزيونات، الساعات والأيباد، حيث إن الدفع لجميعها متاح إما نقداً أوبالتقسيط المريح. بالإضافة إلى ما سبق، وكعرض حصري في سياق الحملة، سيحصل العميل على جهاز الألعاب Nintendo Switch Light مجاناً في حال أضاف مبلغ 2.5 د.ب. إلى خطة الدفع بالتقسيط، مما سيتيح لأفراد الأسرة فرصة الاستماع بأحدث وسائل الترفيه والاتصال خلال موسم العطلات، مما يثري نمط حياتهم بدمج التكنولوجيا بسلاسة في أنشطتهم الصيفية.

وبالإضافة إلى عروض الأجهزة الحصرية، فإن stc البحرين مستمرة في طرح كل ما هو مبتكر وقيّم، بما فيها خدمات التأمين والضمان الممدّد بما يضمن راحة البال لعملائها. وتعكس الحملة حرص الشركة على منح عملائها خدمات اتصالات سلسة، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت فايبر فائق السرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة "صيفك على كيفك" تعكس التزام stc البحرين بطرح أحدث الحلول التقنية المبتكرة لعملائها وفي مختلف المجالات بحيث تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية.

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