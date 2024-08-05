الرياض: تواصل مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، دعم جهود المملكة لتعزيز مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، وهذه المرة من خلال تسخير حلولها وخدماتها المتطورة لدعم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، عبر تقديم نهج رقمي متطور ومتكامل يتجاوز مفهوم خدمات الاتصالات التقليدية.

وفي إطار هذه الجهود، تم إطلاق اسم stc على ثلاث مناطق رئيسية في البطولة هي "stc أرينا" و"صالة stc play للألعاب" و"استوديو stc tv لكأس العالم". وتقدّم هذه المناطق تجارب استثنائية للزوار والمشاركين بما يساهم بفعالة في إنجاح البطولة ويعكس الدور المحوري لمجموعة stc في تطوير ودعم منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة.

متابعة الأداء وتحسين الخدمة

ولتقديم تجربة ألعاب استثنائية خلال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أنشأت المجموعة أول وأكبر مركز متخصص في إدارة الألعاب في المنطقة مدعوماً بمستشعرات إلكترونية وشاشات عملاقة بدقة عالية تصل الى 168 ميجا بيكسل مخصصة لمتابعة البنية التحتية لخدمات الألعاب بشكل لحظي وقياس تجربة كل لعبة، مما يسهم في إثراء تجربة زوار بطولة الألعاب الإلكترونية.

كما اعتمدت مجموعة stc إجراءات استباقية شاملة لرصد جميع خدماتها خلال البطولة، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فوري عبر شبكة اتصال خاصة تقاس كل 30 ثانية، وكذلك رصد مستمر على مدار الساعة لضمان جودة الخدمة بنسبة تزيد عن 99.999% لجميع الخدمات المرتبطة بالبطولة. بالإضافة الى ذلك، اعتمدت المجموعة نظام تنبيهات فوري لضمان الاستجابة السريعة لأي مشكلة طارئة فور حدوثها، وأيضا التحقق المستمر لأكثر من 25 لعبة مع تتبع بروتوكولات الإنترنت (IP) الخاصة بها لضمان تقديم خدمة اتصال سريعة ومستقرة، عبر استخدام برامج متطورة لإجراء تحليلات دقيقة لعناوين IP، لإدارة حركة بيانات الشبكة بكل فعالية.

ألعاب إلكترونية بدون انقطاع

وتلتزم مجموعة stc بتقديم أحدث التقنيات وخدمات الاتصال المبتكرة خلال البطولة بهدف المساهمة في تقليل زمن الاستجابة عبر خوادم الألعاب الرئيسية وتوفير تجربة ألعاب استثنائية للمستخدمين، حيث نجحت المجموعة في الحفاظ على كفاءة الشبكة وعدم تحميلها بشكل زائد من خلال استخدام نسبة تقل عن 70% من السعة المتاحة خلال أوقات الذروة والاعتماد على نهج يضمن جودة الخدمة وتحسين الأداء.

كما بفضل اعتماد تقنية الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)، تدير stc حركة البيانات بدون انقطاع وبزمن استجابة منخفض، مما يقلل من احتمالية حدوث أي تأخيرات في الشبكة، إضافة الى جهود مجموعة stc في رفع سعات الجيل الخامس الداخلية في منطقة الحدث بأكثر من 42% وتوسعة تغطية المناطق والساحات المحيطة بأكثر من 20%، واستخدام الذكاء الآلي لضمان أقصر مسار بين اللاعبين وخوادم كل لعبة، مع توفير حماية خاصة من القطوعات أو المؤثرات الخارجية خلال فترة أقل من 50 جزء من الثانية ما يوفر أعلى مستويات الأداء للمستخدمين.

تعزيز مكانة المملكة في قطاع الرياضات الإلكترونية

تفخر مجموعة stc بأن تكون الشريك الرائد والمؤسس للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بهدف المساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأكيد التزامها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حيث تنعكس مساهمة المجموعة في دعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال ذراعها stc play، إذ تقدم منصة stc play لمحبي الألعاب فرصة الاستمتاع بمحتوى غني من الألعاب الإلكترونية والتسوق في ملحقات الألعاب والمنتجات الرقمية وخوض منافسات رائعة، إضافة الى اتاحة اتصالاً متواصلاً بين اللاعبين من خلال ميزات الدردشة المتكاملة وخوض تجربة لعب تفاعلية ومتميزة.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

للمزيد من المعلومات عن مجموعة stc: https://www.stc.com.sa/

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