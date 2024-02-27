الجائزة الدولية المرموقة تأتي تقديراً لتميز stc في قطاع الأمن السيبراني

الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول تختار مجموعة stc ضمن 150 مشغّل للهاتف المحمول حول العالم نظراً لمساهمتها في قطاع الأمن السيبراني

مجموعة stc أول شركة من خارج أوربا تحصد هذه الجائزة المميزة

برشلونة: حصدت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، جائزة "المساهمين الفاعلين" التي قدمتها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي اس ام ايه)، وذلك خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2024) الذي يُقام بين 26 و29 فبراير في مدينة برشلونة. وتشارك المجموعة بصفتها راعي رسمي للحدث العالمي الذي يشكل أكبر تجمع للمختصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم.

ويمثل حصول stc على هذه الجائزة إنجازاً بارزاً في مسيرتها، حيث تعد المجموعة أول مشغل للهواتف المحمولة من خارج أوروبا ينال الجائزة تقديراً لجهودها في تطوير قطاع الأمن السيبراني. واختارت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي اس ام ايه)، والتي تمثل الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول حول العالم، stc من بين 150 مشغل اتصالات وشبكة محمول حول العالم لمنحها هذه الجائزة المرموقة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله العويني نائب الرئيس لسلاسل الامداد من stc: "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة العالمية، والتي تعكس خبرات مجموعة stc في قطاع أمن الاتصالات، وتعبر عن التزامنا التام بدعم التعاون ومشاركة المعرفة بما يسهم في تعزيز قطاع الأمن السيبراني".

وفي عام 2023، اختارت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول مجموعة stc ضمن 6 شركات أخرى من أجل إطلاق برنامج " T-ISAC SS7 Operator Focus Group"، والذي يركز على مواجهة الهجمات السيبرانية وتهديدات الاتصالات التي تستهدف المكالمات والرسائل النصية. وعمل الفريق التنفيذي للمجموعة عن كثب مع الجمعية على وضع استراتيجية تطويرية لتبادل المعلومات والحد من التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني لقطاع الاتصالات حول العالم، وذلك عبر منظومة وقائية شاملة.

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مجموعة stc:

هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.