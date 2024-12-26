الرياض: كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، مجموعة stc لرعايتها الرقمية فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2024م، وتسلم التكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد، وذلك على هامش تكريم سموه الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2024م.

وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، قد أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة 3 - 12 أكتوبر الماضي، واستقطب أكثر من 600 ألف زائر، فيما أقيم مهرجان الملك عبد العزيز للصقور خلال الفترة 3 - 19 ديسمبر والذي يعد أكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم، شارك فيه 1032 صقارًا من تسع دول: (المملكة، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعُمان، وقطر، وسوريا، وإيطاليا، وإيرلندا)، حيث شارك الصقارون المشاركون في المهرجان بنحو 3322 صقرًا.

وخصص نادي الصقور السعودي جوائز للفائزين في 138 شوطًا بمسابقتي الملواح والمزاين تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.

الجدير بالذكر أن مجموعة stc تفخر دائماً بمساهمتها الفاعلة في دعم المهرجانات والمناسبات الوطنية لتعزيز الموروث الثقافي للمملكة في الأنشطة الثقافية والحضارية، حيث مكنت المعرض والمهرجان ب 11 عربة للتغطية الخارجية والداخلية وبتقنيات الجيل الخامس عالية السرعة لتعزز تجربة الزوار وتساهم في تسهيل تواصل المشاركين والجمهور محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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