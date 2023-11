شهد المؤتمر مشاركات في جلسات حوارية حول حماية الأصول الرقمية وأمن تقنية المعلومات

برشلونه: اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها في مؤتمر Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023، الذي يمثل أكبر تجمع للرؤساء التنفيذيين التقنيين وكبار مسؤولي التقنية حول العالم، وشهد المؤتمر حضوراً بارزاً للمجموعة عبر 3 شركات تابعة، شملت كل من solution by stc، وsirar by stc، وSCCC لخدمات الحوسبة السحابية، حيث استعرضت حلول التمكين الرقمي وآفاق التحول الرقمي. كما شارك ممثلون عن المجموعة في الجلسات الحوارية، التي عقدت أثناء المؤتمر، وحظيت باهتمام واسع لدى المشاركين. وتركزت المشاركات على أبرز القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني وتوفير بيئة آمنة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز تجربة العملاء.

وعلى هامش المؤتمر شارك سعود الشريهي، نائب الرئيس للمنتجات والحلول في مجموعة stc، في جلسة بعنوان "قيادة الثورة الرقمية: إطلاق قوة استراتيجية تجرأ" تحت مظلة "قيادة الرأي". وتناول مواكبة الثورة الرقمية الحاصلة في العالم وأساليب التفاعل معها ضمن استراتيجية متكاملة للمجموعة.

كما تحدث طلال البكر، الرئيس التنفيذي لشركة SCCC، في جلسة أمام الجهمور بعنوان" الابتكار السحابي: تمكين الصناعات بالابتكار عبر نموذج جديد للالتزام". وشرح فيها أساليب دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم منتجات سحابية مبتكرة.

من جانبه، شارك أنس الخاني، الرئيس التنفيذي لشركة specialized by stc، في جلسة نقاشية بعنوان "تجربة العملاء في صناعة الاتصالات الحرجة". واستعرض خلالها تصاعد أهمية شعور العملاء بالأمان والثقة أثناء الحصول على الخدمة من خلال توفير بيئة عالية الأمان وتوظيف التقنيات الصاعدة في هذا المجال من أجل تقديم تجربة استثنائية للعملاء. كما ناقش أهمية الأمان الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لسير العمليات.

وفي جلسة أخرى تناول عبد الرحمن المنيع، الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق لشركة sirar by stc، الحاضرين في جلسة حوارية بعنوان "تقوية الدفاعات الرقمية: الأمن السيبراني في عصر المخاطر". ناقش فيها خارطة الأمن السيبراني وكذلك المخاطر الآخذة في الاتساع، التي تواجهها المؤسسات. كما عرض الاستراتيجيات الفعالة وأفضل ممارسات حماية الأصول الرقمية وأساليب الحد من المخاطر السيبرانية، والحلول التي تقدمها الشركة لتعزيز الوقاية الاستباقية.

وجاءت مشاركة الشركات التابعة لمجموعة stc في مؤتمر Gartner ضمن إطار تبادل الخبرات والتجارب على نطاق عالمي، إلى جانب استعراض أبرز حلول التمكين والتحول الرقمي، التي تثري التجارب الرقمية لمختلف القطاعات. وتسعى المجموعة إلى توسيع حضورها في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من أجل مواكبة التحولات التي تعيشها المجموعة على صعيد النمو المتسارع لعملياتها الدولية، وبخاصة في القارة الأوروبية وذلك ضمن استراتيجية المجموعة في التوسع والنمو كممكن رقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

