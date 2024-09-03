الرياض: أعلن Bank STC، أول بنك رقمي في السعودية، عن انضمامه كشريك مؤسس إلى "24 فنتك"، مؤتمر التقنية المالية الرائد في المملكة، والذي تستضيفه الرياض اليوم 3 ولغاية 5 سبتمبر الجاري والذي يشهد حضور ومشاركة أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاعات المال والتكنولوجيا والاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وخلال المؤتمر، سيستعرض STC Bank مجموعة متنوعة من الخدمات وحلول التقنية المالية المبتكرة التي يقدمها. ويندرج STC Bank ضمن الابتكارات الرقمية الرائدة والمتنوعة لمحفظة شركات مجموعة stc، والتي تشمل خدمات الاتصالات المتقدمة، والتطبيقات الرائدة في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والقطاع الترفيهي، والخدمات المالية، وبما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيسهم هذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة الرياض على المستوى العالمي كوجهة رائدة في مجال التقنية المالية، وترسيخ التزام المملكة بإعادة صياغة مستقبل التمويل في المنطقة والعالم. وتشمل المحاور الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر المنتدى موضوعات رئيسية تتضمن الحوكمة، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، والتوافق العالمي، والابتكار في مجال المدفوعات. ويضم مؤتمر "24 فنتك" أربع منصات رئيسية هي القمة التنفيذية، ومنصة 24 تقنية، ومنتدى آفاق المستقبل، ومنصة الاستثمار في الابتكار.

وكانت شركة STC Bank قد حصلت على موافقة البنك المركز السعودي في أبريل الماضي للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة تحول الشركة من stc pay إلى STC Bank، ويأتي الإطلاق التجريبي للبنك تتويجاً للنجاح الذي شهدته المحفظة الرقمية لمجموعة stc. وسيقوم البنك بتوسيع عروضه لتتضمن مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية، مستنداً على الابتكارات والخدمات التي حازت على تقدير العملاء خلال الفترة التجريبية.

وتُقام فعالية "24 فنتك" في مركز واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالمملكة. ويفخر STC Bank بدعمه لهذا الحدث بصفته أحد الشركاء المؤسسين للحدث الذي يستضيف قادة القطاع من المملكة والعالم لمناقشة التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويمكن للزوار تنزيل تطبيق "Bank STC والتسجيل المبكر للاستفادة من خدمات البنك الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الحالي.

نبذة عن STC Bank

يعدّ بنك إس تي سي بنكاً رقمياً رائداً ومزوداً للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. تأسس البنك بهدف احداث نقلة في طريقة إدارة الأفراد لأموالهم، حيث يقدم بنك إس تي سي مجموعة واسعة من الحلول المالية المبتكرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الهاتف وتحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، مع الاخذ في عين الاعتبار راحة وأمان العميل وإمكانية وصوله الى جميع الخدمات بسهولة حيث يلتزم بنك إس تي سي بتمكين الأفراد والشركات من الحصول على خدمات مالية سهلة وموثوقة وفعالة.

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