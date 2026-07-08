الرياض، المملكة العربية السعودية، مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، تفوز بجائزة أبرز صفقة صكوك وسندات في جوائز السوق المالية السعودية لعام 2025 خلال حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية، تقديراً لمساهمتها البارزة في دعم الجهود الرامية لتطوير سوق أدوات الدين في المملكة.

ويأتي هذا التكريم عقب نجاح مجموعة stc في إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أمريكي على شريحتين؛ الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات وبعائد سنوي يبلغ 4.489%، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي لأجل عشر سنوات وبعائد سنوي يبلغ 5.083%. وتم قبول الصكوك للتداول في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن في 15 يناير 2026.

وحظي الإصدار بإقبال قوي من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 8 مليارات دولار أمريكي بمشاركة أكثر من 300 مستثمر، ما يمثل تغطية تجاوزت 4 مرات. ويعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في متانة وكفاءة نموذج أعمال مجموعة stc، وإستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها كممكن رقمي رائد على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى اغتنام الفرص المتاحة والواعدة في مجال البنية التحتية، وتمكين المشاريع الضخمة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين.

وتكرّم جوائز السوق المالية السعودية الأداء المتميز للمشاركين في السوق ممن يساهمون في تطوير وتعزيز تقدم السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

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نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا.