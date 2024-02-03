الرياض: تشارك مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 بصفتها راعياً للمعرض الذي يُقام في العاصمة الرياض من 4 إلى 8 فبراير تحت شعار "للغد نستعد".

وتستعرض المجموعة وشركاتها التابعة منتجاتها وحلولها الرقمية والتقنية في القطاعين الدفاعي والعسكري، مثل أنظمة الاتصالات الحديثة، والبنية التحتية الآمنة للشبكات، وخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني المتطورة التي تساهم في ضمان كفاءة العمليات الأمنية.

ومن المخطط أن تعقد مجموعة stc عدة شراكات استراتيجية خلال المعرض في خطوة تؤكد مساعيها في تعزيز تبادل الخبرات والمصادر بين أبرز الشركاء في القطاع، وتطوير الحلول المبتكرة للارتقاء بالقدرات الأمنية والدفاعية، وذلك عبر التعاون والابتكار المشترك.

تمثل مشاركة مجموعة stc في معرض الدفاع العالمي 2024 فرصة مهمة من أجل تسليط الضوء على التزامها بتطوير أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع، حيث ستمكنها الشراكات الاستراتيجية من تعزيز قدرتها على الابتكار ورسم ملامح مستقبل حلول الدفاع والأمن".

كما ستشارك مجموعة stc في جلسة حوارية والتي ستناقش تأثير الوحدات والأقسام المتخصصة في الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة ضمن القطاعين الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه هذه الوحدات في تحقيق التعاون وبناء الشراكات بين القطاع العسكري والخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك في سبيل تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة.

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