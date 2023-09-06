شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات

الرياض: اختتمت مجموعةstc ، ممكن التحول الرقمي الرائد في المنطقة، مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"، الذي أقيم في الرياض. وشارك في المؤتمر نحو 500 شركة عارضة، محلية ودولية، و2000 ممثل للشركات و300 متحدث. وقد شاركت المجموعة بوصفها ممكناً رقمياً أساسياً لقطاعات التقنية المالية (فنتك) والتجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة والمدفوعات من خلال حلول رقمية مبتكرة.

واستعرضت stc مجموعة من الحلول الرقمية والتقنية في مجال المدفوعات مثل تمكين نقاط البيع العادية ونقاط البيع عبر استخدام الأجهزة الذكية وأنظمة سداد. وإضافة إلى ذلك قدمت أنظمة مراقبة أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي عبر عالم ميتافيرس. وكان من بين أبرز الحلول الرقمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليلات الجغرافية وكشف الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال ونقاط الاتصال وغيرها.

كما قدمت شركة channels by stc خدمات ذراعها اللوجستي لحلول الميل الأخير dal بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المقدمة من myStore، ووقعت عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كلاً من شركة جاهز، ومصرف الانماء، ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية بهدف تعزيز مكانتها واستدامة أنشطتها في السوق.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت مجموعة stc عدداً من الاتفاقيات في مجال التقنية المالية منها مذكرة تفاهم مع شركة "البرامج المتألقة" (BrightWare) السعودية المتخصصة في تطوير البرمجيات وتكامل الأنظمة وحلول الدفع. وتتضمن المذكرة استكشاف مجالات تمكين الخدمات المالية لقطاع الأعمال، إلى جانب تمكين خدمات سداد لدى عملاء stc ضمن قطاع الأعمال.

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة "بيتابس" (Paytabs) المتخصصة في حلول الدفع الخاصة بالعمليات التجارية بين الشركات والمؤسسات. وتتضمن المذكرة استكشاف سبل تمكين الخدمات المالية ومناقشة تطوير أنظمة الدفع. وتهدف المذكرة إلى تطوير آفاق الابتكار في مجال التقنية المالية وتقديم خدمة بوابة دفع لعملاء stc ضمن قطاع الأعمال.

وتأتي مشاركة stc في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023" الذي يعد أحد أبرز الأحداث الدولية المتخصصة في مجالات التقنية المالية (فنتك) والتجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة والمدفوعات انطلاقاً من كون المدفوعات الرقمية أحد المجالات الرئيسية التي تعمل بها مجموعة stc ضمن استراتيجيتها للنمو والتوسع من خلال تطوير أحدث الحلول الرقمية التي تعزز استخدام حلول المدفوعات الرقمية عبر إنشاء وتطوير حلول دفع مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي لـstc في تمكين القطاعات المختلفة رقمياً، والمساهمة في تعزيز الخدمات التقنية وتقديم أحدث الحلول في القطاعات المختلفة.

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