المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختتمت الورشة التي نظمها مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر حول مهارات التحليل الإحصائي باستخدام برمجية SPSS من إدخال البيانات وتحليل البيانات إلى اتخاذ القرار وإعداد التقارير ، الموجهة للباحثين والاداريين والطلبة والتي قدمها الأستاذ جلال ناصر رئيس الجمعية البحرينية للإحصاء، عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي (IVLP) البحرينيين.

هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والتطبيقات الكافية للسماح باستخدام IBM SPSS لإجراء التحليلات المطلوبة في الأبحاث الكمية، وعرفتهم بمكونات دورة البيانات من التخطيط وجمع البيانات والوصول إلى البيانات وإدارة البيانات وإعدادها وتحليل البيانات وإعداد التقارير حتى النشر، إلى جانب تناولها لبيان أسس كافية للإجراءات الإحصائية على المستويين الوصفي والاستدلالي، وتخصيص الإجراءات الإحصائية بشكل مناسب، ومهارات استخدام احترافية متخصصة للحزمة الإحصائية IBM SPSS التي تشمل اختيار عينة عشوائية وإدخال البيانات وإدارتها وتقنيات الإحصاء الوصفي وتقنيات الإحصاء الاستدلالي، إضافة إلى بناء الجملة والإخراج والتحرير والاستكشاف.

شارك في الوشة 21 مشارك من اعضاء و طلبة جامعة الخليج العربي في مختبر الابتكار بكلية الدراسات العليا، إذ استهدفت الورشة طلاب الماجستير و الدكتوراه الذين يقومون بإجراء بحث كمي، وأعضاء هيئة التدريس غير الإحصائيين، ومحللي البيانات، والباحثين الذين يقومون بإجراء أبحاث كمية.

وقالت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف بوغوى أن المشاركين استفادوا من الورشة إذ تعرفوا على إمكانية استخدام علم الإحصاء في طرائق جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من خلال مجموعة من المعالجات الاحصائية أو البيانية. وتعلموا من خلال هذه العملية كيفية وصف متغير أو مجموعة من المتغيرات من خلال مجموعة من البيانات والتوصل بالتالي إلى قرارات مناسبة تعمم النتائج على المجتمع.

وأضافت: "أن جمع المعلومات من جميع أفراد المجتمع أمر شاق يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان، فذلك يحتاج إلى وقت وجهد ومال كثير، غير أن برمجية SPSS تستطيع قراءة البيانات من معظم أنواع الملفات ليستخدمها لاستخراج النتائج على هيئة تقارير إحصائية أو أشكال، وتستطيع الحزم جعل التحليل الإحصائي مناسبًا للباحث المبتدئ والخبير على حد سواء".

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