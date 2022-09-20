تم تنظيم القمة بهدف تعزيز مهارات المسوقين وتعريفهم بالفرص المتاحة لهم على تطبيق Snapchat لتنمية أعمالهم

الدوحة، قطر: عقدت شركة Snap Inc. قمتها الأولى في الدوحة بالشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي، حضرها رؤساء تنفيذيون للشؤون التسويقية والإعلانية من مختلف الهيئات الحكومية والشركات.

وتعتبر القمة أول فعالية تنظمها Snap في قطر بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع مكتب الاتصال الحكومي في أغسطس من هذا العام، حيث أعلنت الشركة عن خطتها لافتتاح مكتب جديد لها في الدوحة لتلبية احتياجات مجتمع مستخدميها في الدولة. وساهمت الفعالية من خلال جلسات حوارية عديدة بتنمية مهارات المسوّقين في الشركات القطرية وتعزيز معرفتهم بدور وأهمية تقنية الواقع المعزز وكيف يمكنهم الوصول إلى عملائهم بشكل فعال عبر الأدوات والخدمات التي يتيحها تطبيق Snapchat.

انطلق الحدث بكلمة افتتاحية قدمها سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، حول أهمية الشراكة الاستراتيجية لدولة قطر مع شركة Snap والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات المحلية من هذا التعاون. تبع ذلك كلمة ترحيبية ألقاها حسين فريجة، المدير العام لشركة Snap Inc في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سلط الضوء على التزام Snap بدعم الشركاء والشركات المحلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون معهم.

وألقى ويل سكوجال، المدير العالمي للاستراتيجية الإبداعية في Snap Inc لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كلمة ناقش فيها أهمية ما يوفره تطبيق Snapchat من حيث إمكانات الكاميرا وأدوات الاتصال المرئي والمحتوى المتنوع. وأوضح سكوجال أن هذه العناصر تساهم بتمكين العلامات التجارية القطرية من تلبية احتياجات الاتصال المحلية وتقديم العلامات التجارية القطرية للعالم.

وقال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي: “يعتبر التحول الرقمي من أبرز أولويات الحكومة القطرية، ونعتقد أن شراكتنا الاستراتيجية مع Snap ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف الطموح. من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تعزيز الجهود التي تبذلها دولة قطر لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي. وفي ظل تبني المزيد من الشركات التقنيات والخدمات الرقمية، يمكن للمنصات الرائدة مثل Snapchat دعم العلامات التجارية للاستفادة من التكنولوجيا التفاعلية مثل الواقع المعزز في المجالات الإبداعية والتجارية والمساهمة في تحقيق الرؤية الشاملة للبلد".

من جهته، قال حسين فريجة، المدير العام لشركة Snap Inc في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نسعى باستمرار لابتكار أدوات جديدة ومتميزة تتيح للشركات فهم عملائهم بشكل أفضل وتوفير تجارب شخصية مصممة خصيصاً لهم. يسعدنا استضافة أول قمة لنا في قطر، والعمل عن كثب مع شركائنا والشركات المحلية بما يساهم في دعم المشهد الرقمي المتنامي والحيوي في الدولة. وسنواصل تنظيم فعاليات تتيح للشركات الفرصة للتواصل وتبادل وجهات النظر حول أبرز الاتجاهات في عالم التسويق".

تضمّن الحدث جلسات تفاعلية عقدت على مدار اليوم لتسليط الضوء على المواضيع الأساسية بالنسبة للمسوقين في السوق القطري، وذلك بهدف مساعدتهم على إدراك أهمية الفرص الكبيرة التي يوفرها الإعلان على تطبيق Snapchat بأساليب واقعية ومبتكرة. وبالإضافة إلى شركة Snap ومكتب الاتصال الحكومي، حضر القمة عدد من كبار الشركاء .

واختتم الحدث بكلمة ألقاها حسين فريجة ناقش من خلالها السبل التي يجب على المعلنين والمسوقين الاستفادة منها في ظل المشهد الرقمي المتغير باستمرار، وكيف يمكنهم تسخير أدوات الاتصال لضمان مشاركة وتفاعل المستخدمين بشكل متواصل.

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