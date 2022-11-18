ستجري شركة "المطار" مسابقة "توقع واربح" للمباريات الثلاث التي سيخوضها المنتخب السعودي في دور المجموعات للحصول على فرصة ربح جوائز مميزة

الرياض، المملكة العربية السعودية: عقدت شركة "المطار"، وهي وكالة سفر سعودية عبر الإنترنت، شراكة مع Snap للتواصل مع مشجعي كرة القدم ومكافأتهم خلال بطولة كأس العالم FIFA لكرة القدم 2022.

وستستفيد شركة "المطار" من تقنية الواقع المعزز التي تتيحها Snap للتفاعل مع المشجعين من خلال عدد من عدسات الواقع المعزز المختلفة. تهدف هذه الشراكة في المقام الأول للمساهمة في تحقيق مستهدفات السياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر التسويق للوجهات المتميزة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإحدى أهم هذه المنصات المتفاعلة وبقوة مع الشباب هي Snapchat. كما سيتم عرض مسابقات تفاعلية مذهلة وتقديم هدايا وجوائز قيّمة خلال فترة كأس العالم وبعد انتهائه.

وبهذه المناسبة، تحدث فيصل الراجحي رئيس شركة المطار: "إن معظم السعوديين هم من محبّي كرة القدم وعشاق المنتخب الوطني، كما أنهم شغوفون بالتكنولوجيا وخاصة Snapchat. يتيح لنا العمل مع Snap الاحتفال بهذا الحدث الكروي مع هؤلاء المشجعين واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من سوق السفر عبر الإنترنت في السعودية".

وأضاف الراجحي: "تفاعلنا مع أكثر من ٣ مليون مستخدم في تطبيق المطار لإيصال الرسائل المشجعة للمنتخب السعودي، مما سيساهم في جذب الانتباه للرسائل التسويقية لسوق السياحة الداخلية، وهو ما يتناسب مع دور شركة المطار الحائزة على الجائزة العالمية كأفضل تطبيق سياحي في المملكة من جوائز السفر العالمية لعام 2022".

من جانبه، قال عبد الله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي في شركة Snap Inc.: "تُعد بطولة كأس العالم FIFA لكرة القدم 2022 التي ستُقام في قطر مناسبة تاريخية وفرصة رائعة للتفاعل مع جمهورنا السعودي الكبير من خلال تقنية الواقع المعزز والبرامج المتاحة على Discover. ستكون ’المطار‘، المنصة المبتكرة للسفر عبر الإنترنت، و الشريك المثالي لنا لمشاركة فرحة وشغف كرة القدم واستكشاف طرق جديدة لزيادة حماس مشجعي كرة القدم على Snapchat".

واحتفالاً ببطولة كأس العالم FIFA 2022 ومن خلال شراكتها مع شركة "المطار"، ستوظّف Snapchat ابتكاراتها في تقنية الواقع المعزز لإطلاق سبع عدسات للتواصل مع 20 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية وإتاحة المجال لهم لمتابعة البطولة، حيث ستركز بعض العدسات على دعم المنتخب السعودي، في حين أن البعض الآخر سيمكن مستخدمي Snapchat من الحصول على تجارب غامرة تجعلهم يشعرون وكأنهم في قلب الحدث.

وحالياً، يعد مجتمع "الجيل زد" الأكثر تفاعلاً ومشاهدة لمحتوى الرياضة وكرة القدم على Snapchat بشكل يومي؛ إذ يفوق عدد مستخدمي Snapchat الـ 340 مليون شخص يومياً، يتفاعلون مع محتوى متنوع وتجارب الواقع المعزز المبتكرة التي تجعل عشاق كرة القدم أقرب إلى الحدث. وتظهر الأبحاث أن 55% من مستخدمي Snapchat يشاركون مواضيع متعلقة بالرياضة على المنصة، بينما يتواصل 58% منهم مع محتوى متعلق بالرياضة.

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