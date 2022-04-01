أعلنت شركة Snap Inc. المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (SNAP) اليوم عن تنظيم النسخة الرابعة من قمة شركاء Snap بتاريخ 28 أبريل 2022 تحت شعار "العودة إلى الواقع".

ويتضمن الحدث الافتراضي كلمة رئيسية لمؤسسي Snap Inc. إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي؛ وبوبي ميرفي، رئيس قسم التكنولوجيا، إضافة إلى كلمات يلقيها عدد من أعضاء فريق الإدارة في الشركة. وستشهد القمة أيضاً الإعلان عن إطلاق باقة جديدة من المنتجات والمزايا والشراكات لمنصات Snap، لا سيّما في ما يتعلق بالكاميرا والمطورين ومنشئي المحتوى.

وفي هذا السياق، قال إيفان شبيغل: "نتطلع قدماً للاحتفاء بشركائنا وعملهم المذهل في تعزيز التجارب البصرية عالمياً من خلال الواقع المعزز، وننتظر بفارغ الصبر مشاركتهم كافة الأدوات والمزايا الجديدة التي يمكن للمبدعين والمطورين والشركاء استخدامها لتطوير أعمالهم عبر المحتوى المخصص للنشر ضمن تطبيق Snapchat أو خارجه".

تنطلق فعاليات القمة في الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، وتبدأ الكلمات الرئيسية في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ. وسيتم بث القمة عبر الموقع الإلكتروني: snappartnersummit.com. وستتوفر الكلمات والعروض التقديمية الرئيسية على مدار 90 يوماً على الأقل عبر الموقع الإلكتروني لقسم علاقات المستثمرين التابع لشركة Snap Inc.: investor.snap.com أو عبر قناة Snap على اليوتيوب.

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