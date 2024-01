آلاف المتابعين استمتعوا بسباق مشوّق مليء بالحركة والإثارة في أبوظبي مع فعاليات ترفيهية متميّزة

أبوظبي، إ.ع.م.: شهدت ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘ الكثير من الحركة والتشويق والترفيه في ظل خوض عشرة فِرَق وطنية لمنافَسات حامية في ’ميناء زايد‘ قبالة كورنيش أبوظبي الشهير، وأمام الآلاف من الجمهور الذين تجمّعوا في الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع لمشاهَدة السباقات عن قرب والمشارَكة في الفعاليات الترفيهية المختلفة التي تم تنظيمها في هذه المناسَبة.

وعلى الرغم من الرياح الخفيفة، إلا إن الجمهور استمتع فعلاً بحدَث تاريخي في ظل المنافَسات القوية بين الفِرَق التي سعت كلّها في الجولة السابعة من السلسلة الدولية لكسب أعلى النقاط ضمن الترتيب العام. وبنهاية السباقات، تم تتويج فريق نيوزيلندا الذي كان قد فاز أيضاً في السباق الماضي الذي أقيم في دولة الإمارات. ولقد شهد مسار السباق الضيّق والقريب من الشاطئ حيث احتشد جمهور غفير منافسات حامية بين فِرَق الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا ونيوزيلندا.

وفي اليوم الثاني المثير، عاد الفريق الإسباني بقوّة ليشكّل تحدّياً للفريق النيوزيلندي في الجولة الأخيرة، ليتمكّن في النهاية النيوزيلنديون من قطع خط النهاية ويحقّقوا بذلك فوزهم الثاني على التوالي في الإمارات.

في تعليق له على النتيجة، قال بيتر بورلينغ، قائد الفريق النيوزيلندي: "إنها طريقة رائعة للانطلاق بالعام 2024، وتحقيق الفوز في السباقين الأخيرين كان أمراً مذهلاً بالنسبة لنا."

وأضاف: "لقد استمتعنا حقاً بوقتنا في أبوظبي، فمسار السباق رائع، ومن المؤسف وجود رياح خفيفة لكن أعتقد أننا تمكّنا بنجاح من التغلّب على هذه الظروف. فعطلة نهاية الأسبوع شهدت الكثير من التحدّيات لكن الدعم من الجمهور في أبوظبي والنيوزيلنديين المتواجدين هنا كان رائعاً جداً. وأنا أتطلّع للعودة مجدّداً، مع الأمل بالفوز باللقب هنا في نهائي الموسم المقبل."

أما دييغو بوتين، قائد فريق إسبانيا، فقال: "كان من الرائع الفوز في سباقين من ثلاثة في أبوظبي، كما إن الجمهور كان رائعاً أيضاً وحصلنا على الكثير من الدعم والتشجيع، ونحن نتطلّع للعودة من جديد إلى هنا."

الجدير ذكره أن المناسَبة التي استضافتها أبوظبي لم تتمحور فقط حول السباقات، إذ ترافقت أيضاً مع إطلاق مبادَرة Inspire التعليمية والمجتمَعية من SailGP بالشراكة مع ’مبادلة‘ والتي جرى عبرها تنظيم البرنامج الأضخم من نوعه بالارتكاز على الأسس الثلاثة القائمة على التعليم، التوظيف والسباقات، حيث شارك أكثر من 1,500 شاب وشابة في الفعالية طيلة الأسبوع. والهدف من البرنامج إحداث تأثير بارز في المجتمع المحلّي وبشكل أهم ترك أرث عميق لدى الجيل المقبل في هذه الرياضة.

ومع ختام منافَسات ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘، تنتهي المناسَبات المزدوجة المتتالية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالترافق مع برنامج Inspire الأضخم التي ينظّمه دوري SailGP الدولي، بالإضافة أيضاً للاستعراض الموسيقي المباشر الأول على الإطلاق المقام مع البطولة والذي قدّمته فرقة Take That العالمية الشهيرة في نهاية يوم السبت، فيما تألّق الدي جي Saif and Sound الحائز على جوائز بارزة في ختام سباقات يوم الأحد.

وبعد النهاية الدراماتيكية لسباقات أبوظبي التي تزامت مع عطلة نهاية أسبوع مشوّقة للعائلات، سيكون الجمهور على موعد مع المحطّة التالية للسلسلة بعد أقل من شهر عند وصول الدوري إلى سيدني الأسترالية كجزء من الموسم الرابع. ولمزيد من التفاصيل، يُمكِن زيارة: SailGP.com.

الترتيب في نهاية اليوم الثاني من ’جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار‘ بالتعاون مع ’مجلس أبوظبي الرياضي‘

1/ نيوزيلندا 10 نقاط

2/ إسبانيا 9 نقاط

3/ الولايات المتحدة الأمريكية 8 نقاط

4/ فرنسا 7 نقاط

5/ ألمانيا 6 نقاط

6/ كندا 5 نقاط

7// أستراليا 4 نقاط

8/ طيران الإمارات بريطانيا 3 نقاط

9/ روكوول الدنمارك 2 نقاط

10/ سويسرا 1 نقطة

الترتيب العام للموسم الرابع (بعد سبع مناسبات)

1/ أستراليا 56 نقطة

2/ نيوزيلندا 50 نقطة

3/ الولايات المتحدة الأمريكية 43 نقطة

4/ روكوول الدنمارك 43 نقطة

5/ إسبانيا 42 نقطة

6/ طيران الإمارات بريطانيا 41 نقطة

7/ فرنسا 38 نقطة

8/ كندا 37 نقطة

9/ ألمانيا 16 نقطة

10/ سويسرا 12 نقطة

حول SailGP

SailGP هو سباق القوارب الشراعية الأكثر إثارة في العالم. وتضم البطولة الدولية فِرقاً وطنية تتنافس في سباقات قصيرة ومكثَّفة في أماكن شهيرة على غرار الستادات في جميع أنحاء العالم. ويتميّز سباق الحركة السريعة وعالي التقنية بتنافُس أفضل الرياضيين في رياضة الإبحار عبر يخوت شراعية متماثلة من فئة F50 المزعنَفة البالغ طولها 50 قدماً والتي تطوف فوق الماء وتُبحر بسرعات تقترب من 100 كلم بالساعة. ويتم تنظيم سباقات SailGP أيضاً من أجل تحقيق مستقبل أفضل، والترويج لمبادرَة ريادية تتمحور حول عالم يستمدّ الطاقة من الطبيعة. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة الموقع الرسمي SailGP.com.

