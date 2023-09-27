يعتمد حل الشحن اللاسلكي المصنوع في الإمارات على الطاقة الشمسية لإحداث ثورة حقيقية في مجال شحن المركبات الكهربائية وتعزيز النقل المستدام في قطاعات البناء والتصنيع والملاحة البحرية

أبوظبي: أعلن "قسم المسعود للطاقة"، التابع لـ "مجموعة المسعود" الرائدة في إمارة أبوظبي، عن مشاركته في معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات الكهربائية والتي تجري فعاليته يومي 27 و28 سبتمبر في فندق راديسون رِد، واحة دبي للسيليكون. ويعتبر نموذج محطة شحن "SHAMS+ Charge 3D"، الحل الشامل لشحن السيارات الكهربائية والمركبات البحرية الهجينة، من أهم الحلول والخدمات التي سيتم تسليط عليها في جناح القسم بالمعرض، لاسيما وأنه أول ابتكارٍ من نوعه مصنّع بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، معززاً مسيرة الاستدامة للقسم.

ويتميز حل الشحن "SHAMS+ Charge" بتوفير منظومةً متكاملة للطاقة الشمسية، إذ يتضمن شبكة واسعة النطاق من محطات الشحن التي تلبي كافة متطلبات شحن البطاريات لمركبات قطاعي النقل والملاحة. وينفرد النظام بميزات ذكية لضمان الشحن المستقر يتم تشغيلها لاسلكياً، ما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى تعزيز مرونة وسهولة نشرها وتركيبها في مختلف المواقع، بما فيها المناطق الزراعية والموانئ البحرية.

وتعليقاً على الخبر، قال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم "المسعود للطاقة": "تعكس مشاركتنا في معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات الكهربائية التزام قسم "المسعود للطاقة" باستشراف مستقبل مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونهدف من خلالها إلى استعراض نظام الشحن بالطاقة الشمسية "SHAMS+ Charge" في هذه الفعالية الرائدة على مستوى المنطقة. ويمثل هذا النظام، خطوةً نوعية في مسيرة الاستدامة للقسم، وتبرز أهميته في التأكيد على اهتمامنا بتعزيز عمليات التنقل الكهربائية والمستدامة، ناهيك عن دعم أهداف الطاقة النظيفة الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في القطاعات الصناعية والإنشائية والبحرية في منطقة الخليج العربي."

وتجسد مبادرة نظام الشحن "SHAMS+ Charge" التزام قسم "المسعود للطاقة" بخفض البصمة الكربونية لقطاع النقل، فضلاً عن مواكبة مسار التحول لاعتماد الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يساهم حل الشحن اللاسلكي في تحويل نظام شحن المركبات الكهربائية على نحو جذري، باستخدام الطاقة الشمسية عبر أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS)، والتي توفر الطاقة لقطاعي البناء والملاحة البحرية، وذلك بفضل تقنيتها المرنة والقابلة للتطوير.

وأضاف بارتنشلغر: "تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تنامياً ملحوظاً لاقتناء السيارات الكهربائية، الأمر الذي تعززه مجموعة من المبادرات الحكومية واسعة النطاق، والحملات المتزايدة لتبني حلول النقل المستدامة. ويتماشى إطلاق حل "SHAMS+ Charge" مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتسريع التحول لاعتماد بنية تحتية أكثر استدامة لقطاع النقل، باعتباره أول حل للشحن بالطاقة الشمسية مصنع بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ويوفر جناح قسم المسعود للطاقة في معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات الكهربائية 2023 فرصة استثنائية لتجربة نموذج نظام شحن "SHAMS+ Charge 3D"، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على المزيد من ميزاته المتطورة التي تساهم في تعزيز استدامة قطاع التنقل على مستوى الدولة والمنطقة.

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نبذة عن المسعود للطاقة:

يمثل قسم الطاقة بمجموعة المسعود كل من "إم تي يو" و"فولفو بنتا" و"ليروي سومر"، الشركات الرائدة عالميا في حلول الطاقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ويقوم بتقديم حلول تقنية وخدمات متكاملة بأفضل معايير الجودة بفضل ما يمتلكه من خبرة فريدة في هذا المجال وبما يتمتع به القسم من فريقٍ من الفنيين المؤهلين بالمعرفة والخبرة الفنية المتطورة التي تمكنه من تخطيط وتنفيذ حلول خاصة وفعالة للعملاء في خدمات البيع وما بعد البيع والتدريب.