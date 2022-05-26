دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بايرماكس PayerMax ، المزود العالمي لحل السداد والتحصيل متعدد-الأساليب، عن مشاركتها في معرضSeamless Middle East 2022 ،#SeamlessDXB ، والذي تجري فعالياته يومي 31 مايو و1 يونيو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. وستقوم الشركة في إطار فعاليات المعرض، باستعراض حل الدفع متعدد الأساليب الموحد وبرنامج الشراكة الخاص بها في الكشك رقم G20، حيث يمكن الاطلاع عليهما من قبل مبتكري منظومة المدفوعات الرقمية، مع التركيز على قدرة النظام الأساسي في توفير مزايا محسنة لناحية السرعات والمرونة ونطاق الدفع.

وقالت سيانا وو، نائب الرئيس الأول في PayerMax الشرق الأوسط وأفريقيا: " يسعدنا المشاركة في معرض Seamless Middle East كراع ذهبي، للتأكيد على التزامنا بمسار الابتكار ودرونا الرائد في التشجيع على تبني نهج المدفوعات الرقمية، حيث نقوم بتعزيز قدرات التجار العالميين، عبر تمكينهم من الاستثمار على أوسع نطاق في قطاع المدفوعات الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وستلقي سيانا وو، نائب الرئيس الأول في PayerMax الشرق الأوسط وأفريقيا كلمة رئيسية خلال المؤتمر يوم 31 مايو 2022، حول "دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظومة المتنوعة للتكنولوجيا المالية في التشجيع على اعتماد المدفوعات الرقمية بحلول عام 2030". وستقوم في إطار هذا الخطاب، بتسليط الضوء على التحالفات الاستراتيجية وتحديد المعالم الرئيسية في منظومة الأعمال ذات الصلة، والتي يمكنها المساهمة في تسريع عملية تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مجتمع غير نقدي بنسبة 100٪، ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل 3 تريليون دولار أميركي.

وسيقدم تيموثي دانج، مدير الامتثال فيPayerMax ، عرضاً خاصاً في الأول من يونيو 2022 بعنوان " احتمالية استخدام تطبيقات الألعاب عبر الهواتف المحمولة في دعم عمليات غسيل الأموال". وسيتم في إطار الجلسة التطرق إلى المخاوف المتزايدة لناحية إمكانية استخدام الأموال الافتراضية في الألعاب من قبل المجرمين الرقميين لدعم عمليات غسيل الأموال.

تساهمPayerMax في تعزيز قدرات التجار العالميين لتحقيق مسار غير محدود من النمو، عبر توفير حل متكامل يمكن من خلاله قبول عمليات الدفع المحلية على نطاق واسع، في بيئة آمنة وموثوقة ومتوافقة. يمكنك الآن التعرف على فريق PayerMax في معرض Seamless Middle East 2022 بدبي لاكتشاف الدور الرائد للشركة في إحداث ثورة حقيقية عبر مشهد الدفع الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، على نحو مستمر.

وتوفر PayerMax أكثر من 350 طريقة لإتمام عمليات الدفع المحلية في أسواق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً.

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نبذة حول PayerMax

PayerMax حل الدفع العالمي الرائد، مع أكثر من 350 طريقة دفع عبر 5 قارات تركز على تمكين #borderlessgrowth التجار الرقميين الرائدين في الأسواق العالمية المتقدمة.

تأسس PayerMax عام 2020، وهو مزود لخدمات الدفع الرقمي المنظم الرائد في السوق الناشئة الذي يخدم التجار الإلكترونيين من ذوي الطموحات الهائلة. يقع المقر الرئيسي لشركة PayerMax في سنغافورة ولها مكاتب رئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشنغهاي وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند والبرازيل.

اتصل بـ PayerMax للحصول على مزيد من المعلومات حول حلول الدفع العالمية: -https://ushareitus-contact-.hubspotpagebuilder.com/payermax4