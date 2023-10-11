يناقش مساهمة الحوسبة السحابية في التقنية المالية



الرياض، نظمت الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC) وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، ملتقى بعنوان "ابتكار مستقبل الخدمات المالية". بحضور معالي الدكتور خالد بن وليد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، وعدد من قادة وخبراء القطاع المالي والتقنية المالية بالمملكة.

سلط الملتقى الضوء على أبرز تحديات القطاع المالي إلى جانب استعراض أحدث تقنيات الحوسبة السحابية في التقنية المالية وما تمتلكه الشركة السعودية للحوسبة السحابية وعلي بابا كلاود من إمكانات لخدمة القطاع المالي. كما تمت مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي ودعم تمكين رؤية 2030.

وتخلل الملتقى جلسات حوارية لقادة وخبراء القطاع بالمملكة وعروض تقديمية تستعرض تقنيات علي بابا كلاود والشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC لدعم القطاع المالي والتقنية المالية بالإضافة إلى تدشين خدمات تمكن القطاع في مسيرته للتناغم مع التحولات الرقمية وإثراء تجربة العميل.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة SCCC المهندس طلال البكر: "إن تنظيم هذا الملتقى فرصة للالتقاء بقادة وخبراء القطاع المالي ومناقشة التحديات لغرض تمكين القطاع بالمقام الأول من خلال خدمات سحابية عالمية موثوقة وآمنة تتماشى مع التشريعات بالمملكة وتطلعات القطاع لدعم تمكين رؤية 2030. وأضاف البكر أن هذا الملتقى هو بداية لسلسة ملتقيات تنظمها SCCC تستهدف قطاعات مختلفة، وتهدف إلى تمكينها من خلال خدمات وحلول سحابية متنوعة. "

ويأتي هذا الملتقى متوافقاً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 لدعم وتمكين التقنية المالية، حيث تعمل SCCC على تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحيوية من خلال تقديم أحدث حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة. .

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