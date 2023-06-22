ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان لتنويع أجندة مشاركاتها في المعارض الخارجية وتطوير وتحديث شبكة علاقاتها الاقتصادية العالمية وبحث فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، تشارك غرفة عجمان في معرض "سعودي فود" " Saudi Food Show"، والمنعقد في الرياض ـ المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، بمشاركة اقليمية ودولية واسعة لتسليط الضوء على فرص تطورات قطاع الأغذية عالمياً.

يشارك في فعاليات المعرض تحت مظلة غرفة عجمان كلاً من "مطاحن العين، الملكي رويال للعسل، صناعات سوفرين"، بحيث تهدف الغرفة من المشاركة في المعرض إلى تمكين أعضائها من منشآت القطاع الخاص من اكتشاف أسواق خارجية جديدة لتنمية صادرات الإمارة المحلية والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأفاد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الأغذية والمشروبات بما يواكب مستهدفات دولة الإمارات الاستراتيجية للأمن الغذائي 2051، وخاصة ان قطاع الأغذية في إمارة عجمان يعد من القطاعات سريعة النمو بحيث وصلت أعداد منشآته خلال العام 2022 إلى حوالي 8051 منشأة وبنسبة نمو بلغت 9.6%.

وأفاد أن معرض "Saudi Food Show" يوفر منصة عالمية لتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، كما يسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الأغذية والمشروبات، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات مع الخبراء والمتخصصين واستكشاف فرص الشراكة والتعاون مع الجهات المهتمة وتطوير شبكات علاقاتهم التجارية، كما يساهم المعرض في توفير الحلول المبتكرة لتحديات قطاع الأغذية والمشروبات وتحسين الجودة والسلامة الغذائية، وتعزيز الاستدامة وتقليل الأثر البيئي لصناعات الأغذية والمشروبات.

وأوضح عبدالله النعيمي، ان وفد غرفة عجمان حرص على تعزيز تواصله مع الجهات المشاركة من مختلف الدول، وعقد اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون والشراكة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، والاطلاع على افضل الممارسات الجديدة والمبتكرة والتكنولوجيات المتقدمة في صناعة الأغذية.

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