يلجأ ٤٥٪ من إجمالي المرضى في المملكة العربية السعودية إلى مرافق الرعاية الصحية الخاصة

يستفيد ٩٥٪ من المرضى الذين يتلقون العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص من التغطية الصحية من قبل شركات التأمين الصحي الخاصة

مع الانتقال نحو تغطية ١٠٠٪ من السكان من قبل مخططات التأمين الصحي الخاص أو ضمن برنامج الدافع الموحد، من المتوقع أن يرتفع عدد المطالبات المقدمة إلكترونيًا بشكل هائل

إن المزودين الذين يستخدمون تكنولوجيا إدارة دورة الإيرادات الذكية سجلوا ارتفاعًا بنسبة ١٠٪ لمتوسط إيراداتهم وذلك بسبب دقّة المخرجات وخفض نسبة المرفوضات

الرياض: – كشفت SANTECHTURE عن نظام THYNK وهو عبارة عن محرك ذكي لإدارة المطالبات خلال ملتقى الصحة العالمي الّذي أقيم في الرياض. لقد ساعد THYNK مزودي الرعاية الصحية على تحسين معدلات الرفض وامتثال الفوترة الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ١٢ سنة، واليوم بات يشمل قواعد التحكيم الخاصة بسوق التأمين في المملكة العربية السعودية، مما يساعد مزودي الخدمات الصحية على التعامل مع تعقيدات متطلبات الترميز والفوترة الجديدة في المملكة العربية السعودية.

جاء في كلمة مؤسس SANTECHTURE ورئيسها التنفيذي أنس بطيخي أن "البحث في متطلبات نموذج تمويل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية يعتبر تحديًا فريدًا، والطريقة التي يتفاعل معها الدافعون مع المراكز الطبية في عملية تتطور دائم. فمتطلبات الترميز والوثائق السريرية هي جزء من عملية الفوترة الطبية التي تتغير باستمرار مع انتشار التحول الرقمي في النظام الصحي. ومع توقع ارتفاع هائل في عدد المطالبات المقدمة من خلال المنصات الرقمية، فالإمكانية على إدارة متطلبات الدافعين والجهات التنظيمية الجديدة تتراجع بفعالية ووضوح بسبب النهج القائم على رأس المال البشري المستخدم حاليًا في إدارة دورة الإيرادات من قبل مزودي خدمات الرعاية الصحية. وبالتالي، فقد طورنا برنامجنا THYNK ليلبي هذه المطالب."

دون أي شك بأن مزودي الرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، بما أنها تمثل قطاع الرعاية الصحيّة الأكبر في المنطقة، قد خدموا حوالي ٩٥٪ من المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الخاص في العام 2020، ما يمثل ٤٥٪ من جميع التفاعلات الطبية، وفقًا لوزارة الصحة السعودية. وأغلبية التفاعلات الطبية التي تبلغ نسبتها ٥٤٪، فهي تستفيد من المرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة ولغيرها من المستشفيات غير الخاصة. وقد تجاوز إجمالي عدد المعاملات الصحية الخاصة بالمرضى الداخليين والمرضى الخارجيين (باستثناء الفحوصات المخبرية والإشعاعية) ١٠٥ مليون معاملة في عام ٢٠٢٠، حيث بلغ عدد اللقاءات في القطاع الخاص ٤٩ مليون لقاء. وحدث ٦٩ مليون لقاء طبي إضافي في القطاع العام. مع التوجه نحو تأمين ١٠٠٪ من السكان، سواء ضمن برامج التأمين الصحي الخاصة أو برنامج التأمين الصحي العام الموحد، من المتوقع أن يزداد حجم المطالبات المقدمة إلكترونيًا، مما يجعل معالجة المعلومات الصحية بشكل آلي عبر القنوات الرقمية محورًا رئيسيًا للتحول الرقمي.

ويضيف بطيخي قائلًا: "عززنا خبرتنا بشكل كبير جراء تفاعلنا مع العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتفاعلون في دورة الإيرادات، وقد فهمنا أن إدارة المطالبات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ليست رفاهية بل ضرورة اليوم كما في المستقبل. وبالتالي، يجب على المستشفيات أن تأخذ الخطوات اللازمة اليوم لتبنّي أحدث الحلول الذكيّة إذا كانت ترغب في مواكبة التغيُرات، إذ مع التحول يأتي منحنى تعلم شديد الانحدار. إن محرك THYNK متجدد ويتطور بسرعة مع السوق لضمان تحديث مطالبة مقدم الخدمة بنفس اللغة الذتي يستخدمها الدافعين والجهات التنظيمية المعنيّة. وقد تم الإثبات أن الشركات التي تعتمد تقنية إدارة دورة الإيرادات الذكية، بدلاً من الاعتماد على موظفيها لتقديم المطالبات، شهدت زيادة متوسطة في الإيرادات بنسبة ١٠٪ نتيجة لزيادة الكفاءة وتقليل حالات نسبة المرفوضات."

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نبذة عن شركة SANTECHTURE

SANTECHTURE هي مزود رائد لحلول التكنولوجيا الحديثة في إدارة دورة الإيرادات (RCM) وهي مصممة خصيصًا لقطاع الرعاية الصحية. مهمتنا هي تمكين مزودي الرعاية الصحية من الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لتبسيط العمليات، وتعزيز الأداء المالي، وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى. من خلال التفاني في التجديد وتحقيق التميز، تقود SANTECHTURE مستقبل إدارة دورة الإيرادات في مجال الرعاية الصحية.

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