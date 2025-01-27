الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن معرض الدفاع العالمي عن استمرار شراكته الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) للنسخة الثالثة من المعرض، المقرر إقامتها في الرياض بين 8 و12 فبراير 2026.

وتعكس الشراكة الالتزام المتواصل بدعم تطوير قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة وتعزيز أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تعمل شركة SAMI باعتبارها الشريك الوطني الاستراتيجي للنسخ الثلاثة 2024، و2026، و2028 على تحقيق جهود معرض الدفاع العالمي الرامية إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة رائدة عالميًا في صناعة الدفاع والأمن.

وتواكب هذه الشراكة التوجهات الوطنية الساعية إلى تطوير التقنيات المتقدمة وتنمية الكوادر الوطنية في مجال هذه الصناعة، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وجذب الشراكات العالمية إذ يواصل المعرض العمل مع شركة SAMI لتحقيق أهداف المملكة في الابتكار والتوطين واستقطاب الاستثمارات العالمية.

وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يستعرض معرض الدفاع العالمي 2026 أحدث الابتكارات في مجالات الجو، والبر، والبحر، والفضاءـ والأمن، كما يوفر الحدث منصة استثنائية للتواصل بين المسؤولين والجهات الحكومية والشركات الكبرى والناشئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.

وصرّح أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي قائلاً "نسعد بشراكتنا مع شركة SAMI ، التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون والابتكار من أجل تعزيز قطاع صناعة الدفاع والأمن على المستوى المحلي والعالمي"، ومن جانبه، قال وائل بن محمد السرحان الرئيس التنفيذي للتواصل والخدمات المساندة لشركة SAMI:"تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع معرض الدفاع العالمي التزامنا بالمساهمة في توطين الإنفاق الدفاعي وتطوير قطاع الصناعات العسكرية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعرض قدراتنا الوطنية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، والتزامنا بالابتكار والتقدم التقني لتطوير الكفاءات الوطنية والمنتجات والخدمات الدفاعية بمواصفات عالمية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذه الصناعة".

للمزيد من التفاصيل حول معرض الدفاع العالمي، يُرجى زيارة: www.worlddefenseshow.com

حول معرض الدفاع العالمي:

تأسس معرض الدفاع العالمي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ليكون منصة عالمية تعزز الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات: الجو والبر والبحر والفضاء والأمن، ويمثل المعرض توجهات المملكة لتكون وجهة عالمية للمعارض ويلبي تطلعاتها لتنظيم أحد أهم معارض الدفاع بما يتماشى مع مكانتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي.

وقد انطلقت النسخة الأولى في العام 2022، وتلتها النسخة الثانية في العام 2024، فيما ستقام النسخة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 في الرياض، بحضور قيادات رئيسية في مجال صناعة الدفاع والأمن من المملكة العربية السعودية والوفود الدولية الرسمية وصناع القرار البارزين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم. ويتماشى معرض الدفاع العالمي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

لمعرفة المزيد عن المعرض، الرجاء زيارة www.worlddefenseshow.com :

الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم وتطوير وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

نبذة عن SAMI:

شركة SAMI، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تأسست في مايو 2017م، تعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتلعب دورًا رئيسيًا للمساهمة بتوطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطمح لتكون ضمن ‏أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.

تستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ دفاعيةٍ مبتكرةٍ ‏بمواصفاتٍ عالميةٍ، وذلك من خلال وحدات قطاعاتها الخمس الرئيسية، وهي: الأنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأنظمة الدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة. وتركز الشركة على الإسهام في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات الدفاعية الوطني.

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